Групповой этап ЧМ-2022 – все! Никто не выбил 9 очков – впервые при 32 командах

Подводим быстрые итоги.

Итоги группового этапа: никто не набрал 9 очков – такого при 32 командах еще не было

Завершился групповой этап ЧМ-2022. Таким он останется в истории:

• Бразилия проиграла Камеруну (0:1) и не стала единственной командой ЧМ с 9 очками. Таких нет вообще .

Когда в 1998-м чемпионат мира расширился до 32 стран-участниц, всегда находились сборные, которые проходили групповой этап с 3 победами. На ЧМ-2018 таких команд было три – Уругвай, Хорватия и Бельгия. Больше всех – по 4 безупречные сборные – нам подарили чемпионаты в 2006-м и 2014-м.

Тоже сенсация, да?

• Кстати, о сенсациях. Безумные карусели третьего тура оставили без плей-офф сборные, которые точно на что-то рассчитывали: Уэльс, Мексика, Дания, Германия, Бельгия и Сербия . Кого вам жаль?

• А вот состав по конфедерациям : Европа – 8 команд, Азия – 3 (Япония, Корея и Австралия), Африка – 2 (Марокко и Сенегал), Южная Америка – 2 (лишь Аргентина и Бразилия), Северная Америка – 1 (США).

• Без поражений группу прошли 5 сборных : Нидерланды, Англия, США, Марокко и Хорватия.

• Самые результативные сборные – Англия и Испания (9 мячей).

• Катар, к сожалению, с треском провалился и переписал кучу антирекордов для сборной-хозяйки ЧМ.

Сетка плей-офф: Аргентина и Бразилия могут сыграть в полуфинале, Аргентина против Португалии – в финале

Матчи начинаются уже в субботу, 3 декабря. Первыми смотрим Нидерланды против США и Аргентина – Австралия.

Потенциальные пары в 1/4 будоражат: Нидерланды – Аргентина, Англия – Франция, Испания – Португалия . Но мы уже привыкли к сенсациям, так что лучше не спешить.

Что запомнилось? Что не понравилось? О чем будете рассказывать через много лет?