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  4. Парагвай – Франция. 0:0 – идет второй тайм. Онлайн-трансляция

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Франция одолела Парагвай благодаря голу Мбаппе с пенальти (1:0) и вышла в 1/4 финала ЧМ
Парагвай уступил Франции в матче ЧМ-2026.

Сборная Парагвая уступила команде Франции (0:1) в матче 1/8 финала ЧМ-2026.

Игра проходила на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Единственный гол в этом матче забил Килиан Мбаппе. На 70-й минуте форвард реализовал пенальти за фол на Дезире Дуэ.

Чемпионат мира. 1/8 финала
4 июля 21:00, Линкольн Файненшел Филд
Логотип домашней команды
Парагвай
Завершен
0 - 1
0.17xG1.34
Логотип гостевой команды
Франция
Матч окончен
90’
+7’
Олисе
84’
Дембеле   Шерки
81’
Коне
Альмирон   Авалос
71’
Гомес   Маурисио
71’
70’
  Мбаппе
61’
Барколя   Д. Дуэ
Энсисо   Кабальеро
61’
Альдерете   Канале
58’
2тайм
Перерыв
19’
Барколя
Парагвай
Хиль, Алонсо, Касерес, Альдерете, Гомес, Веласкес, Галарса, Кубас, Гомес, Альмирон, Энсисо
Запасные: Гомес, Ольвейра, Санабрия, Арсе, Питта, Энсисо, Бальбуэна, Ромеро, Охеда, Альдерете, Альмирон, Фернандес, Майдана, Бобадилья, Соса
1тайм
Франция:
Меньян, Динь, Салиба, Упамекано, Кунде, Рабьо, Коне, Барколя, Олисе, Дембеле, Мбаппе
Запасные: Конате, Канте, Аклиуш, Тчуамени, Матета, Дембеле, Тео, Заир-Эмери, М. Тюрам, Самба, Риссер, Гюсто, Люка Эрнандес, Лакруа, Барколя
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Парагвайцы похожи на матёрых рецидивистов из южноамериканских тюрем.😄😄😄
ОтветIIp0JI3Tap1aT
Парагвайцы похожи на матёрых рецидивистов из южноамериканских тюрем.😄😄😄
ты описал сейчас всех латиноамериканцев 😁 Там любую сборную возьми
ОтветIIp0JI3Tap1aT
Парагвайцы похожи на матёрых рецидивистов из южноамериканских тюрем.😄😄😄
Аргентинцы такие же
Это че вообще было, прям на глазах судьи и даже желтой нет?
ОтветЖан Вальжан
Это че вообще было, прям на глазах судьи и даже желтой нет?
О каком моменте речь?
ОтветЖан Вальжан
Это че вообще было, прям на глазах судьи и даже желтой нет?
Мбаппе катался по полю в стиле Неймара
По-хорошему, это красная за откровенную отмашку.
ОтветАндрей Иванов
По-хорошему, это красная за откровенную отмашку.
Да это даже не отмашка, а реально акцентированный удар. Но чтобы даже без желтой это бред
ОтветАндрей Иванов
По-хорошему, это красная за откровенную отмашку.
Ну скорее жёлтая, но явное хамство. Такое надо пресекать.
Как же тяжело смотреть на этот Парагвай. Вообще нефутбольная команда. Минимум футбола и много подлости, грязи. Еще и судья закрывает глаза на их манеру игры.
ОтветЭдуардо Силва
Как же тяжело смотреть на этот Парагвай. Вообще нефутбольная команда. Минимум футбола и много подлости, грязи. Еще и судья закрывает глаза на их манеру игры.
Это современный футбол после 22го года, когда пришлось резко повысить планку единоборств.
ОтветЭдуардо Силва
Как же тяжело смотреть на этот Парагвай. Вообще нефутбольная команда. Минимум футбола и много подлости, грязи. Еще и судья закрывает глаза на их манеру игры.
Ну, Энсисо пытается тащить как может по-футбольному.
А все потому что матчи ЧМ должны судить не лучшие судьи со всех стран подряд, а просто лучшие судьи мира
ОтветAltHurrep
А все потому что матчи ЧМ должны судить не лучшие судьи со всех стран подряд, а просто лучшие судьи мира
На этом чемпионате судьи не допускают ошибок . Нужно говорить правду
Смотрю предматчевую церемонию с американскими флагами, гимном и хором, исполняющим ’America the Beautiful’. В США вообще в курсе, что 4 июля — это не общемировой праздник, который нужен всем футбольным болельщикам без исключения?
Ответbijou
Смотрю предматчевую церемонию с американскими флагами, гимном и хором, исполняющим ’America the Beautiful’. В США вообще в курсе, что 4 июля — это не общемировой праздник, который нужен всем футбольным болельщикам без исключения?
Не щавидуй
Ответbijou
Смотрю предматчевую церемонию с американскими флагами, гимном и хором, исполняющим ’America the Beautiful’. В США вообще в курсе, что 4 июля — это не общемировой праздник, который нужен всем футбольным болельщикам без исключения?
А проявить уважение к истории страны-хозяйки на 5 минут зрители уже не в состоянии?
Парагвайцы просто черти, костоломы-симулянты с нулевым чувством собственного достоинства. Это футбольный матч, а не битва в подворотне. Еще и арбитр этому потворствует
ОтветGLASIER
Парагвайцы просто черти, костоломы-симулянты с нулевым чувством собственного достоинства. Это футбольный матч, а не битва в подворотне. Еще и арбитр этому потворствует
Пока никого не сломали за весь турнир.
Парагвай вышел играть явно не в футбол. Но сложно их за это прям осуждать
Парагвайцы грязные провокаторы.
Ответ<=Ubriaco_Belloccio=>
Парагвайцы грязные провокаторы.
Они просто мерзкие паразиты, пусть едут домой и больше не возвращаются.
На глазах судьи рубанул Мбаппе и где жёлтая ??
ОтветStreetbor
На глазах судьи рубанул Мбаппе и где жёлтая ??
По панцирю не считается)
ОтветStreetbor
На глазах судьи рубанул Мбаппе и где жёлтая ??
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