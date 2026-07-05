Матч окончен
Франция одолела Парагвай благодаря голу Мбаппе с пенальти (1:0) и вышла в 1/4 финала ЧМ
Парагвай уступил Франции в матче ЧМ-2026.
Сборная Парагвая уступила команде Франции (0:1) в матче 1/8 финала ЧМ-2026.
Игра проходила на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
Единственный гол в этом матче забил Килиан Мбаппе. На 70-й минуте форвард реализовал пенальти за фол на Дезире Дуэ.
Чемпионат мира. 1/8 финала
4 июля 21:00, Линкольн Файненшел Филд
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Франция
Испания
Аргентина
Англия
Бразилия
Португалия
США
Норвегия
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Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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