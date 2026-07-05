Парагвай уступил Франции в матче ЧМ-2026.

Сборная Парагвая уступила команде Франции (0:1) в матче 1/8 финала ЧМ-2026.

Игра проходила на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Единственный гол в этом матче забил Килиан Мбаппе. На 70-й минуте форвард реализовал пенальти за фол на Дезире Дуэ.

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