Только посмотрите, как счастливы японцы: вышли в плей-офф, обыграв две лучшие сборные XXI века

Первое место в группе с Испанией и Германией!

Перед поездкой на стадион «Халифа», где Япония тягалась с Испанией, я посетил игру Бельгия – Хорватия, которая по содержанию больше смахивала на товарищескую. Развлекала меня только переписка с сербским журналистом, который с забавной яростью топил за команду Мартинеса.

Увидев, как к болельщикам после вылета с турнира подходит только несколько бельгийцев, я пожал плечами и отправился на другой стадион Эр-Райяна – самый старый из задействованных в ЧМ.

«Халифу» построили в 1976-м, и трибуны здесь далековато от поля – из-за этого и из-за тотального доминирования Испании игра в первом тайме не очень-то захватывала.

Если бы не три-четыре волны, прокатившиеся по трибунам, я бы, вероятно, заснул, но то, что устроили японцы после выхода Рицу Доана, взбодрило примерно как два подряд двойных эспрессо.

Дальше уже было не оторваться – имею в виду не только поле, но и табло, где после каждого гола в параллельном матче показывали обновленную онлайн-таблицу. Наибольшее оживление вызвал вариант, при котором в зоне плей-офф фигурировали Япония и Коста-Рика.

Думаю, многие тогда подумали, что после первого тайма все же задремали и происходящее в двенадцатом часу (все эти голы японцев и костариканцев) – просто сон.

Когда потекло добавленное время, я вышел со своего сектора и, преодолев несколько этажей, проник на трибуну, где ликовали японцы.

Там были и болельщики из других стран, из Мексики, Аргентины, Бразилии – и всех объединяла радость за вечно скромную команду (не слабую или среднюю, а именно скромную), нахально обыгравшую вдруг две самые доминирующие сборные XXI века.

Какие еще эмоции могут быть, когда выходишь в плей-офф с первого места после побед над Германией с Испанией? Только такие:

А потом к трибуне подошли игроки во главе с Нагатомо – и стало еще веселее.

«Конечно, мы не хотим, чтобы нас критиковали, – сказал накануне игры с Испанией тренер Японии Ходзиме Мориясу. – Но будь то похвала или критика, японские болельщики все больше понимают в футболе. У них есть свое мнение, и это хорошо, потому что это показывает, что футбол охватывает все больше японской публики.

Я сказал своим игрокам, что мы представляем нашу страну и должны делать это с гордостью, сражаясь всеми силами и умениями против наших завтрашних соперников.

Я хотел бы, чтобы мои игроки играли свободно, и тогда они будут лучше приняты японскими болельщиками. Я надеюсь, что мои игроки сыграют завтра так, что это вдохновит японский народ».

А после 2:1 Мориясу заявил: «Этот триумф – для людей, приехавших из Японии, чтобы поддержать нас. Мы показали, что можем побеждать лучшие сборные мира и посвящаем этот успех всему японскому народу.

Наша новая цель – наконец-то преодолеть первый раунд плей-офф и выйти в четвертьфинал».

Рицу Доан добавил:

– Мы сегодня в огне. Особенно во втором тайме, когда за несколько минут перевернули игру.

– 10 дней назад вы верили, что обыграете и опередите в группе Испанию с Германией?

– Игроки и тренеры верили в это. И, думаю, мы это заслужили. Не думаю, что произошло чудо. Просто мы сыграли очень хорошо. К стилю Испании мы готовились три дня, и реализовали наработанное после перерыва.

– Япония никогда не выходила в четвертьфинал. Теперь у вас на пути Хорватия. Что думаете?

– Думаю, мы отдадим все силы – о большем говорить рано.

Если обыграем Хорватию, для Японии это будет просто безумие.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason, Ryan Pierse, Elsa