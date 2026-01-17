Триумф Андреевой, результаты ЧЕ по фигурке, скорый уход Панарина из «Рейнджерс», отстранение Пападакис, успех Логинова, Бобровский пропустил 9, скандал с игроками «Трактора» и другие новости

1. В Аделаиде прошли полуфиналы и финал турнира WTA 500. 18-летняя Мирра Андреева в 1/2 финала победила Диану Шнайдер, а в решающем матче разгромила Викторию Мбоко. Это четвертый титул россиянки на уровне тура.

2. В интервью Спортсу” Андрей Аршавин рассказал , что убрал психолога из академии «Зенита»: «В футболе главный авторитет и психолог – это тренер». Такая позиция не нравится супруге Федора Смолова Карине: «Из-за маскулинности контакт с эмоциональным состоянием воспринимается как слабость. Почему такая зашоренность?»

3. На чемпионате Европы по фигурному катанию Фурнье-Бодри и Сизерон выиграли ритм-танец, а грузинским фигуристам Диане Дэвис и Глебу Смолкину только с третьего раза включили правильное музыкальное сопровождение – они получили 78,67 балла и стали шестыми. Лучшую произвольную программу в Шеффилде показала Нина Петрыкина, у нее же итоговое первое место. Теперь эстонка – двукратная чемпионка Европы.

4.НХЛ . «Каролина» разнесла «Флориду» (9:1), Никишин набрал 1+1 и стал 2-й звездой, Свечников – тоже 1+1 (достиг отметки 400 очков в лиге), Бобровский впервые за карьеру в лиге пропустил 9 шайб за матч . «Тампа» прервала серию из 11 побед, уступив «Сент-Луису» (2:3 Б), несмотря на 1+1 от Кучерова . «Колорадо» впервые в сезоне проиграл дома в основное время – «Нэшвиллу» (3:7), Ничушкин прервал серию из 6 игр без очков и схватил «минус 3».

5. Александр Логинов одержал победу в мужском спринте на этапе Кубка России по биатлону в Демино. В женской категории лучше всех проявила себя Наталия Шевченко.

6.НБА . 39 очков Дюрэнта позволили «Хьюстону» обыграть «Миннесоту», 39 очков Джейлона Тайсона помогли «Кливленду» справиться с «Филадельфией», Егор Дёмин (5 очков) поучаствовал в победе «Бруклина» над «Чикаго».

7. Олимпийскую чемпионку по танцам на льду Габриэлу Пападакис отстранили от работы на телеканале NBC во время Олимпиады-2026 в Милане. Причиной тому послужила жалоба ее бывшего партнера в танцах Гийома Сизерона из-за слов Пападакис о нем в недавно вышедшей автобиографической книге спортсменки. Девушка разочарована : «Я много плакала».

8. В единственном матче дня в FONBET КХЛ СКА проиграл «Сочи» (1:2).

9. В чемпионате Франции по футболу «ПСЖ» разгромил «Лилль» (3:0), а «Монако» на своем поле уступил «Лорьяну» (1:3). Команда, за которую выступает Александр Головин, проиграла 7 из 8 последних матчей в Лиге 1 и может выпасть из первой десятки по итогам тура.

10. Луганская «Заря» будет выступать во Второй лиге со следующего сезона. Домашние матчи команды будут проходить в Ростовской области на «Новоколор-Арене» в Абрамовке.

11. 18-летний Дро покинет «Барселону» зимой за 6 млн евро – он уведомил клуб. Хавбек получил предложения из Англии и Германии. Ханси Флика эта новость сильно огорчила .

12. 16-летний бейсболист Рикардо Пуллес Рябов подписал контракт с клубом MLB «Лос-Анджелес Доджерс», став первым россиянином в лиге за последние 30 лет.

13. Хоккеисты «Трактора» на BMW снесли ворота одного из жилых комплексов в Челябинске. За рулем подаренного за ОИ-2018 автомобиля был Михаил Григоренко, рядом с ним – Джош Ливо и Андрей Никонов, и все они, по словам свидетеля, были в нетрезвом виде.

14. Флорентино Перес мечтает подписать Эрлинга Холанда и общается с представителями «Манчестер Сити». Сам норвежец тоже хочет поиграть за «Реал» – но его трансфер будет означать, что придется расстаться с Винисиусом Жуниором (а еще с 500 млн евро). Но ухода бразильца руководство не желает и даже надеется продлить с ним контракт.

15. Проблема лудомании в России достигла масштабов национального бедствия, заявили в Госдуме. До 13 млн россиян могут страдать от тяжелых форм зависимости, в зоне риска от 5% до 10% россиян в возрасте до 30 лет. Советник гендиректора «Фонбет» Николай Оганезов не понимает , откуда взята такая статистика: «Банальный хайп».

16. «Кристал Пэлас» в следующем сезоне будет без сразу двух важных людей. «Манчестер Сити» приобретет защитника Марка Гехи уже зимой (называется сумма в районе 29 млн фунтов с учетом бонусов), а главный тренер Оливер Гласнер не станет продлевать истекающий летом контракт.

17. На этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге прошел женский спринт . Победу одержала Ханна Оберг из Швеции.

18. «Рейнджерс» не предложат форварду Артемию Панарину новый контракт. Руководство обсуждает с россиянином обмен.

19. Криштиану Роналду возглавил список спортсменов с самыми высокими доходами в 2025 году – он заработал 260 млн долларов. Сауль Альварес – на 2-м месте, Лионель Месси – 3-й, Леброн Джеймс – 5-й, Карим Бензема – 6-й, Льюис Хэмилтон – 11-й, Килиан Мбаппе – 12-й, Макс Ферстаппен – 15-й, Патрик Махоумс – 17-й.

20. «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» показали расцветку болидов на сезон-2026.

Цитаты дня

Виктор Онопко: «Барселона» хотела меня подписать, но Кройфф или кто-то из помощников сказал, что я некрасивый»

Анастасия Метелкина: «Надеюсь, что мы все-таки заберем золотую медаль на Олимпийских играх. Я иду к ней»

Семак о детском футболе и развитии воспитанников: «В России около 150 профессиональных клубов. В Бразилии – более 2 тысяч. Даже в Петербурге манежей – по пальцам пересчитать»

Трамп о Бобровском: «Легендарный вратарь, также известный как Боб. Отличное прозвище с классным концептом. Он играл феноменально»

Дзюба о «Локомотиве»: «Быстро забыли тех, кто вытаскивал команду из подвала таблицы. Тикнизян, Дзюба, теперь – Баринов. Будут говорить о золоте, но быть в пятерке – хороший результат»

Соратник канцлера Мерца допустил бойкот Германией ЧМ-2026 в США: «Это крайняя мера, чтобы заставить Трампа образумиться в вопросе Гренландии»

Зидан о работе в «Реале»: «Чтобы игроки приняли твои идеи, нужно расположить их к себе. Мы здесь, чтобы поддерживать их. Если ты этого не понимаешь, в профессии долго не продержишься»

Гренландская биатлонистка Слеттемарк: «Дональд Трамп – полный идиот. Мы посылаем США четкий сигнал о том, что мы не намерены быть их частью»

Сергей Семак: «С лимитом 5+5 про ЛЧ можно забыть – останется в лучшем случае ЛЕ. Если уберем из РПЛ 15 иностранцев, на их место придут игроки из ФНЛ, уровень упадет»

Габриэла Пападакис: «Сизерон – это не тема моей книги, она написана не против него. Наши отношения – всего лишь симптом системы»

Депутат Милонов о ЧМ: «Ущербные пиндосы не берут с России пример в организации, у них все через одно место. В США могут убить или изнасиловать, не надо ехать на этот чумной остров»