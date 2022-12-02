Звезды этой Бельгии в 2026-м: Де Брюйне будет 34, Лукаку 33, Азару 35

На решающий матч против Хорватии Бельгия выставила самой возрастной состав этого ЧМ – 31 год 95 дней в среднем.

Тема возраста и уходящего золотого поколения была для Бельгии главной в Катаре – и об этом первыми заговорили сами игроки.

Очевидно, что такой сборная уже не будет. Сразу после матча об уходе объявил тренер Роберто Мартинес. Изменится и состав – это осознают и принимают внутри команды.

Давайте просто прикинем, сколько будет лет главным звездам этого бельгийского поколения к старту ЧМ-2026. Большинство из списка точно посмотрит турнир со стороны:

• Заправлять атаками через 4 года будут другие. Наверняка среди них будут Шарль де Кетеларе (21 год сейчас) и Жереми Доку (20). А вот Леандро Троссард будет уже в приличном возрасте – на днях звезде «Брайтона» исполнится 28.

• Фланговым Менье и Тимоти Кастаню придется постараться, чтобы доехать до США, Канады и Мексики. В 2026-м Тома будет 34, Тимоти – 30.

• Зрелым защитником к следующему ЧМ станет Ваут Фас (играет за «Лестер») – ему 24.

• Артюр Теате – основной защитник «Ренна» – еще моложе. Ему 22.

• У Амаду Онаны (его выход в первом туре помог ограничить Канаду) тоже много лет карьеры впереди. Сейчас игроку «Эвертона» 21 год.

Но по большим звездам настоящего (или уже прошлого?) мы точно будем скучать.

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney