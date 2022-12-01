ЧМ-2022 в Катаре
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Это был не день Лукаку. Три кошмарных промаха и слезы

Сборная Бельгии по футболу Сборная Бельгии по футболу
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Тьерри Анри Тьерри Анри
Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку
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Ромелу, как так?!

Сборная Бельгии провалила групповой этап ЧМ-2022, но даже при всех минусах игры могла прорваться в 1/8 финала. 

Во втором тайме у бельгийцев была лавина моментов, но антигероем стал лучший форвард страны Ромелу Лукаку. Он вышел на поле после первого тайма – и за 45 минут растранжирил моментов больше, чем почти все форварды – за весь ЧМ-2022.

По подсчетам Squawka, Лукаку за тайм не реализовал 4 явных момента – как Мбаппе за три тура. У Роберта Левандовского – три нереализованных шанса. 

Как это было?

• Первый стопроцентный момент форвард «Интера» запорол на 60-й минуте. Лукаку в 10 метрах от полупустых ворот на добивании – нужно было только попасть в угол. Но он со всей силы засадил в штангу.

Боль всего бельгийского футбола – в этом взгляде.

• Второй момент случился на 85-й минуте: Лукаку после прострела набежавшего вторым темпом Менье с линии вратарской подставил ногу – но не попал в створ.

• Ну а самый убойный момент был уже на 90-й минуте. Торган Азар (лучший из Азаров на этом ЧМ) классно продрался по флангу в лицевую, навесом перекинул и вратаря, и защитника – и Лукаку был один в чужой вратарской. Но не подстроился под мяч и вместо удара сделал нелепую слабую скидку грудью, которую накрыл кипер.

После свистка Лукаку сразу пошел в объятия Тьерри Анри. Француз молча похлопал по спине, пока Лукаку плакал. А потом обнял.

В матче с Хорватией Лукаку нанес пять ударов, не реализовал четыре голевых момента (по классификации Opta) и набил на них 1,67 xG (у всех хорватов только 0,70 xG).

Хотя кое-куда Лукаку все же попал – в бессильной злости разнес стекло на скамейке запасных:

Это поражение останется с Ромелу надолго.

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Хорватия – Бельгия 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
1 декабря, 18.00, «стадион Ахмед бин Али»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
ХорватияЛивакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Модрич, Ковачич (Маер, 90), Брозович, Перишич, Крамарич (Пашалич, 64), Ливая (Петкович, 64).
БельгияКуртуа, Менье (Азар, 87), Вертонген, Алдервейрелд, Кастань, Дендонкер (Тилеманс, 72), Витцель, де Брюйне, Карраско (Доку, 72), Мертенс (Лукаку, 46), Троссард (Азар, 59).
Предупреждение:
Дендонкер (66).

Фото: Gettyimages.ru/Michael Steele

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