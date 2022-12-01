Это был не день Лукаку. Три кошмарных промаха и слезы

Ромелу, как так?!

Сборная Бельгии провалила групповой этап ЧМ-2022, но даже при всех минусах игры могла прорваться в 1/8 финала.

Во втором тайме у бельгийцев была лавина моментов, но антигероем стал лучший форвард страны Ромелу Лукаку. Он вышел на поле после первого тайма – и за 45 минут растранжирил моментов больше, чем почти все форварды – за весь ЧМ-2022.

По подсчетам Squawka, Лукаку за тайм не реализовал 4 явных момента – как Мбаппе за три тура. У Роберта Левандовского – три нереализованных шанса.

Как это было?

• Первый стопроцентный момент форвард «Интера» запорол на 60-й минуте. Лукаку в 10 метрах от полупустых ворот на добивании – нужно было только попасть в угол. Но он со всей силы засадил в штангу.

Боль всего бельгийского футбола – в этом взгляде.

• Второй момент случился на 85-й минуте: Лукаку после прострела набежавшего вторым темпом Менье с линии вратарской подставил ногу – но не попал в створ.

• Ну а самый убойный момент был уже на 90-й минуте. Торган Азар (лучший из Азаров на этом ЧМ) классно продрался по флангу в лицевую, навесом перекинул и вратаря, и защитника – и Лукаку был один в чужой вратарской. Но не подстроился под мяч и вместо удара сделал нелепую слабую скидку грудью, которую накрыл кипер.

После свистка Лукаку сразу пошел в объятия Тьерри Анри. Француз молча похлопал по спине, пока Лукаку плакал. А потом обнял.

В матче с Хорватией Лукаку нанес пять ударов, не реализовал четыре голевых момента (по классификации Opta) и набил на них 1,67 xG (у всех хорватов только 0,70 xG).

Хотя кое-куда Лукаку все же попал – в бессильной злости разнес стекло на скамейке запасных:

Это поражение останется с Ромелу надолго.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Steele