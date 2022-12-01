Это был не день Лукаку. Три кошмарных промаха и слезы
Ромелу, как так?!
Сборная Бельгии провалила групповой этап ЧМ-2022, но даже при всех минусах игры могла прорваться в 1/8 финала.
Во втором тайме у бельгийцев была лавина моментов, но антигероем стал лучший форвард страны Ромелу Лукаку. Он вышел на поле после первого тайма – и за 45 минут растранжирил моментов больше, чем почти все форварды – за весь ЧМ-2022.
По подсчетам Squawka, Лукаку за тайм не реализовал 4 явных момента – как Мбаппе за три тура. У Роберта Левандовского – три нереализованных шанса.
Как это было?
• Первый стопроцентный момент форвард «Интера» запорол на 60-й минуте. Лукаку в 10 метрах от полупустых ворот на добивании – нужно было только попасть в угол. Но он со всей силы засадил в штангу.
Боль всего бельгийского футбола – в этом взгляде.
• Второй момент случился на 85-й минуте: Лукаку после прострела набежавшего вторым темпом Менье с линии вратарской подставил ногу – но не попал в створ.
• Ну а самый убойный момент был уже на 90-й минуте. Торган Азар (лучший из Азаров на этом ЧМ) классно продрался по флангу в лицевую, навесом перекинул и вратаря, и защитника – и Лукаку был один в чужой вратарской. Но не подстроился под мяч и вместо удара сделал нелепую слабую скидку грудью, которую накрыл кипер.
После свистка Лукаку сразу пошел в объятия Тьерри Анри. Француз молча похлопал по спине, пока Лукаку плакал. А потом обнял.
В матче с Хорватией Лукаку нанес пять ударов, не реализовал четыре голевых момента (по классификации Opta) и набил на них 1,67 xG (у всех хорватов только 0,70 xG).
Хотя кое-куда Лукаку все же попал – в бессильной злости разнес стекло на скамейке запасных:
Это поражение останется с Ромелу надолго.
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- Дата проведения
- 1 декабря, 18.00, «стадион Ахмед бин Али»
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Хорватия –
Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Модрич, Ковачич (Маер, 90), Брозович, Перишич, Крамарич (Пашалич, 64), Ливая (Петкович, 64).
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Бельгия –
Куртуа, Менье (Азар, 87), Вертонген, Алдервейрелд, Кастань, Дендонкер (Тилеманс, 72), Витцель, де Брюйне, Карраско (Доку, 72), Мертенс (Лукаку, 46), Троссард (Азар, 59).
- Предупреждение:
- Дендонкер (66).
Фото: Gettyimages.ru/Michael Steele
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