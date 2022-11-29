Уэльсу нужно громить Англию +4 и более. Абсолютно все расклады группы В – в одной картинке

Неужели верите?

На групповом этапе ЧМ – развязка. Собрали все возможные расклады по группе B на одну картинку.

Как ее читать?

Все просто: по горизонтали варианты результатов матча Уэльс – Англия, по вертикали – Иран – США. Ячейки на пересечении – вид турнирной таблицы в случае разных исходов. В некоторых ячейках все сложно – вид таблицы будет зависеть от конкретного счета. Все эти случаи ниже разобраны текстом – номер пункта соответствует номеру ситуации на картинке.

1 (победы Ирана и Уэльса). Чтобы обойти Англию, Уэльсу нужно побеждать с разницей от 4 мячей.

2 (победа Ирана и ничья в матче Уэльс – Англия). Для третьего места США нельзя проигрывать с разницей в два гола и более. В этом случае третье место будет за командой, которая проведет более результативный матч в последнем туре.

3 (победа Уэльса и ничья в матче США – Иран). Победа Уэльса +4 гола – Уэльс первый, Англия вторая. Победа Уэльса +7 голов – Англия падает на третье место, Иран – второй.

4 (победы США и Уэльса). Для второго места Уэльсу нужна победа с разницей от +4. 5 (победа США и ничья в матче Уэльс – Англия). Для первого места сборной США желательна победа в 5+ мячей. Можно и 4+, но тогда американцам надо все равно забивать очень много: 5 голов + на один гол больше, чем Англия забьет Уэльсу. Этого хватит для первого места. Например: Англия и Уэльс играют 2:2. Тогда США надо побеждать 8:4

Критерии при равенстве очков

• Разница забитых и пропущенных голов на групповом этапе. • Количество забитых голов на групповом этапе. • Очки, набранные в матчах команд с равным количеством очков. • Разница голов в матчах команд с равенством очков. • Количество забитых голов в матчах между рассматриваемыми командами. • Очки Fair Play. • Жеребьевка.

Как таблица выглядит сейчас?

Фото: REUTERS/John Sibley