Бельгия проиграла Марокко (0:2) – первое поражение в группе ЧМ с 1994-го. И новая сенсация!
Куртуа не помог.
Еще одна сенсация этого ЧМ: Бельгия проиграла Марокко (0:2) в матче группы F.
Первый тайм уже привычно прошел с минимумом моментов. Хотя в самом конце Тибо Куртуа неудачно сыграл после подачи Зиеша со штрафного и запустил мяч в ворота. Из-за офсайда Ромена Саисса гол отменили.
Он был прямо перед Куртуа, явно мешал.
Во втором тайме Куртуа выдал похожее: снова штрафной, снова Саисс перед ним, но на этот раз в правильном положении. Только на этот раз в сторону ворот подавал не Зиеш, а Абдельхамид Сабири.
Гол, 1:0!
Вратарь мог бы выручать в ближнем углу, но смутился и не смог.
Роберто Мартинес выпустил Ромелу Лукаку вместо Тома Менье, но ничего опасного Бельгия не придумала, а лишь получила второй гол в контратаке – 0:2. Так и закончили.
• Бельгия не впечатляет: в первом туре с огромным трудом выиграли у Канады (1:0). Там Куртуа выручил (потащил пенальти). Канадцы были намного острее.
• С марокканцами Бельгия снова не имела игрового превосходства. Только один игрок европейцев – Торган Азар – вошел в десятку лучших игроков матча по участиям в атаках (удары, созданные моменты и участие в билдапе, приведшем к удару).
• Бельгия – единственная сборная, которая дважды выпустила стартовый состав старше 30 лет на ЧМ. Еще старше 30 составы были у Коста-Рики с Японией и у Аргентины с Саудовской Аравией.
• Бельгия не проигрывала на групповом этапе ЧМ с 1994 года – тогда было поражение в последнем туре от Саудовской Аравии (все равно вышли из группы). После этого бельгийцы съездили на четыре ЧМ и там в группе не проигрывали. Победили и в Катаре в первом туре – прервалась серия из 13 матчей.
• Правда, есть статистика похуже – Бельгия Мартинеса проиграла 7 из 19 последних матчей. Столько же поражений было за предыдущие 74 игры!
• И немного о Марокко – только марокканцы и поляки не пропустили в двух первых матчах на ЧМ. Вообще при Валиде Реграги марокканцы в защите в большом порядке: в шести матчах при нем команда без пропущенных.
Марокко с 4 очками вполне может выйти из группы – а такого не было с 1986-го!
С тех пор это четвертый ЧМ марокканцев, но они останавливались в группе и в 90-е, и на прошлом турнире в России.
Почему в Бельгии так много марокканцев (там выросли и игроки сборной)? Между странами был договор о рабочей силе!
- Дата проведения
- 27 ноября, 16.00, «стадион Аль-Тумама»
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Бельгия –
Куртуа, Менье (Лукаку, 81), Вертонген, Алдервейрелд, Кастань, Витцель, де Брюйне, Азар (Троссард, 74), Онана (Тилеманс, 60), Азар (Мертенс, 60), Батшуайи (де Кетеларе, 75).
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Марокко –
Мохамеди, Хакими (Сабири, 68), Саисс, Агерд, Мазрауи, Амрабат, Амалла (Аттийят-алла, 67), Унаи (Эль-Ямик, 78), Зиеш, Буфаль (Абухляль, 73), Эн-Несири (Амдалла, 73).
Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, Kai Pfaffenbach, Matthew Childs
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