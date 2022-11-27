ЧМ-2022 в Катаре
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Бельгия проиграла Марокко (0:2) – первое поражение в группе ЧМ с 1994-го. И новая сенсация!

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Сборная Бельгии по футболу Сборная Бельгии по футболу
Сборная Марокко по футболу Сборная Марокко по футболу
Роберто Мартинес Роберто Мартинес
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Куртуа не помог.

Еще одна сенсация этого ЧМ: Бельгия проиграла Марокко (0:2) в матче группы F. 

Первый тайм уже привычно прошел с минимумом моментов. Хотя в самом конце Тибо Куртуа неудачно сыграл после подачи Зиеша со штрафного и запустил мяч в ворота. Из-за офсайда Ромена Саисса гол отменили.

Он был прямо перед Куртуа, явно мешал.

Во втором тайме Куртуа выдал похожее: снова штрафной, снова Саисс перед ним, но на этот раз в правильном положении. Только на этот раз в сторону ворот подавал не Зиеш, а Абдельхамид Сабири.

Гол, 1:0!

Вратарь мог бы выручать в ближнем углу, но смутился и не смог.

Роберто Мартинес выпустил Ромелу Лукаку вместо Тома Менье, но ничего опасного Бельгия не придумала, а лишь получила второй гол в контратаке – 0:2. Так и закончили.

• Бельгия не впечатляет: в первом туре с огромным трудом выиграли у Канады (1:0). Там Куртуа выручил (потащил пенальти). Канадцы были намного острее.

• С марокканцами Бельгия снова не имела игрового превосходства. Только один игрок европейцев – Торган Азар – вошел в десятку лучших игроков матча по участиям в атаках (удары, созданные моменты и участие в билдапе, приведшем к удару).

• Бельгия – единственная сборная, которая дважды выпустила стартовый состав старше 30 лет на ЧМ. Еще старше 30 составы были у Коста-Рики с Японией и у Аргентины с Саудовской Аравией.

• Бельгия не проигрывала на групповом этапе ЧМ с 1994 года – тогда было поражение в последнем туре от Саудовской Аравии (все равно вышли из группы). После этого бельгийцы съездили на четыре ЧМ и там в группе не проигрывали. Победили и в Катаре в первом туре – прервалась серия из 13 матчей.

• Правда, есть статистика похуже – Бельгия Мартинеса проиграла 7 из 19 последних матчей. Столько же поражений было за предыдущие 74 игры!

• И немного о Марокко – только марокканцы и поляки не пропустили в двух первых матчах на ЧМ. Вообще при Валиде Реграги марокканцы в защите в большом порядке: в шести матчах при нем команда без пропущенных.

Марокко с 4 очками вполне может выйти из группы – а такого не было с 1986-го!

С тех пор это четвертый ЧМ марокканцев, но они останавливались в группе и в 90-е, и на прошлом турнире в России.

Почему в Бельгии так много марокканцев (там выросли и игроки сборной)? Между странами был договор о рабочей силе!

Бельгия – Марокко 0:2 (0:0, 0:2)
Дата проведения
27 ноября, 16.00, «стадион Аль-Тумама»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 73 Саисс, 0:2 – 90 Абухляль.
БельгияКуртуа, Менье (Лукаку, 81), Вертонген, Алдервейрелд, Кастань, Витцель, де Брюйне, Азар (Троссард, 74), Онана (Тилеманс, 60), Азар (Мертенс, 60), Батшуайи (де Кетеларе, 75).
МароккоМохамеди, Хакими (Сабири, 68), Саисс, Агерд, Мазрауи, Амрабат, Амалла (Аттийят-алла, 67), Унаи (Эль-Ямик, 78), Зиеш, Буфаль (Абухляль, 73), Эн-Несири (Амдалла, 73).
Предупреждения:
Онана (29), Сабири (90).

Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, Kai Pfaffenbach, Matthew Childs

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