ЧМ-2022 в Катаре
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Важнейший и прекрасный гол Месси. Теперь плей-офф – это не сказка

Лионель Месси Лионель Месси
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Сборная Мексики по футболу Сборная Мексики по футболу
Гильермо Очоа Гильермо Очоа
Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
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Зарядил из-за штрафной.

Сборная Аргентины больше часа страдала в матче с Мексикой – даже не играла лучше.

Все четче ощущалось: один мексиканский гол – и аргентинцы уже после второго тура вылетят с ЧМ-2022.

Но тут включился Месси.

Получил мяч перед чужой штрафной, позиция не выглядела очевидной для удара и тем более убойной – но Лео попробовал.

И попал в угол!

Прыжка Гильермо Очоа не хватило.

Как же Лео этого ждал!

• Лео забил во втором матче подряд – в первом туре оформил гол с пенальти Саудовской Аравии.  

• До гола Месси Аргентина нанесла всего два удара – да и то не в створ. 

• Причем первый удар (головой Лаутаро Мартинеса) придумали только на 40-й минуте – и это самый поздний первый удар Аргентины на чемпионатах мира. Прежний антирекорд (39-я минута) зафиксировали в 1990 году в матче против Германии. 

• Это 8-й гол Месси на чемпионатах мира. Он снова опередил Килиана Мбаппе, который оформил дубль в ворота Дании (и седьмой гол на ЧМ), а еще сравнялся с Криштиану Роналду. До Габриэля Батистуты – всего два мяча.

• Отдельно важно, что Месси догнал по голам и матчам на ЧМ Марадону. Теперь у них идентичная статистика: по 8 голов в 21 игре.

• Впрочем, на голе Месси не остановился. На 87-й минуте неторопливая атака Аргентины на левом фланге превратилась в еще один гол. Лео отдал на Энцо Фернандеса, который разобрался с защитником, и красиво уложил мяч в дальний угол (2:0). 

2+1 в двух турах. Неплохой старт? 

Расклады в группе Аргентины: что нужно Месси для выхода в плей-офф?

Выберите Месси и сборную Аргентины и станьте чемпионом мира в футбольной игре

Аргентина – Мексика 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
26 ноября, 22.00, «Lusail Iconic Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 64 Месси, 2:0 – 87 Фернандес.
АргентинаМартинес, Монтьель (Молина, 63), Отаменди, Мартинес, Акунья, Ди Мария (Ромеро, 69), Мак Аллистер (Паласиос, 69), Де Пауль, Родригес (Фернандес, 57), Месси, Мартинес (Альварес, 63).
МексикаОчоа, Альварес (Хименес, 66), Морено, Араухо, Монтес, Гальярдо, Гуардадо (Гутьеррес, 42), Эррера, Чавес, Лосано (Альварадо, 73), Вега (Антуна, 66).
Предупреждения:
Араухо (22), Монтьель (43), Гутьеррес (50), Эррера (66), Альварадо (89).

Фото: REUTERS/Pedro Nunes

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