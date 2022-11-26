Важнейший и прекрасный гол Месси. Теперь плей-офф – это не сказка

Зарядил из-за штрафной.

Сборная Аргентины больше часа страдала в матче с Мексикой – даже не играла лучше.

Все четче ощущалось: один мексиканский гол – и аргентинцы уже после второго тура вылетят с ЧМ-2022.

Но тут включился Месси.

Получил мяч перед чужой штрафной, позиция не выглядела очевидной для удара и тем более убойной – но Лео попробовал.

И попал в угол!

Прыжка Гильермо Очоа не хватило.

Как же Лео этого ждал!

• Лео забил во втором матче подряд – в первом туре оформил гол с пенальти Саудовской Аравии.

• До гола Месси Аргентина нанесла всего два удара – да и то не в створ.

• Причем первый удар (головой Лаутаро Мартинеса) придумали только на 40-й минуте – и это самый поздний первый удар Аргентины на чемпионатах мира. Прежний антирекорд (39-я минута) зафиксировали в 1990 году в матче против Германии.

• Это 8-й гол Месси на чемпионатах мира. Он снова опередил Килиана Мбаппе, который оформил дубль в ворота Дании (и седьмой гол на ЧМ), а еще сравнялся с Криштиану Роналду. До Габриэля Батистуты – всего два мяча.

• Отдельно важно, что Месси догнал по голам и матчам на ЧМ Марадону. Теперь у них идентичная статистика: по 8 голов в 21 игре.

• Впрочем, на голе Месси не остановился. На 87-й минуте неторопливая атака Аргентины на левом фланге превратилась в еще один гол. Лео отдал на Энцо Фернандеса, который разобрался с защитником, и красиво уложил мяч в дальний угол (2:0).

2+1 в двух турах. Неплохой старт?

Фото: REUTERS/Pedro Nunes