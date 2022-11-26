Важнейший и прекрасный гол Месси. Теперь плей-офф – это не сказка
Зарядил из-за штрафной.
Сборная Аргентины больше часа страдала в матче с Мексикой – даже не играла лучше.
Все четче ощущалось: один мексиканский гол – и аргентинцы уже после второго тура вылетят с ЧМ-2022.
Но тут включился Месси.
Получил мяч перед чужой штрафной, позиция не выглядела очевидной для удара и тем более убойной – но Лео попробовал.
И попал в угол!
Прыжка Гильермо Очоа не хватило.
Как же Лео этого ждал!
• Лео забил во втором матче подряд – в первом туре оформил гол с пенальти Саудовской Аравии.
• До гола Месси Аргентина нанесла всего два удара – да и то не в створ.
• Причем первый удар (головой Лаутаро Мартинеса) придумали только на 40-й минуте – и это самый поздний первый удар Аргентины на чемпионатах мира. Прежний антирекорд (39-я минута) зафиксировали в 1990 году в матче против Германии.
• Это 8-й гол Месси на чемпионатах мира. Он снова опередил Килиана Мбаппе, который оформил дубль в ворота Дании (и седьмой гол на ЧМ), а еще сравнялся с Криштиану Роналду. До Габриэля Батистуты – всего два мяча.
• Отдельно важно, что Месси догнал по голам и матчам на ЧМ Марадону. Теперь у них идентичная статистика: по 8 голов в 21 игре.
• Впрочем, на голе Месси не остановился. На 87-й минуте неторопливая атака Аргентины на левом фланге превратилась в еще один гол. Лео отдал на Энцо Фернандеса, который разобрался с защитником, и красиво уложил мяч в дальний угол (2:0).
2+1 в двух турах. Неплохой старт?
Расклады в группе Аргентины: что нужно Месси для выхода в плей-офф?
Выберите Месси и сборную Аргентины и станьте чемпионом мира в футбольной игре
- Дата проведения
- 26 ноября, 22.00, «Lusail Iconic Stadium»
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Аргентина –
Мартинес, Монтьель (Молина, 63), Отаменди, Мартинес, Акунья, Ди Мария (Ромеро, 69), Мак Аллистер (Паласиос, 69), Де Пауль, Родригес (Фернандес, 57), Месси, Мартинес (Альварес, 63).
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Мексика –
Очоа, Альварес (Хименес, 66), Морено, Араухо, Монтес, Гальярдо, Гуардадо (Гутьеррес, 42), Эррера, Чавес, Лосано (Альварадо, 73), Вега (Антуна, 66).
Фото: REUTERS/Pedro Nunes
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