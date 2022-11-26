🤝 Месси и Скалони = дружба. Тренер застал дебют Лео в 2005-м

Друг о друге – только теплые слова.

У Месси прекрасные отношения с тренером сборной Аргентины Лионелем Скалони.

«Он близок с игроками, всегда старается быть рядом. Показывает, что работает ради футбола, любит то, что делает, и много переживает из-за матчей. Он заслужил все, что пережил», – говорит Лео про тренера.

Скалони вечно называет Месси лучшим игроком в истории, восхищается лидерскими качествами (например, пламенной раечью перед финалом Кубка Америки), сравнивает с Роджером Федерером. И обещает, что при нем форвард всегда будет играть.

А вообще, Месси и Скалони знают друг друга больше 16 лет. Правда, на ЧМ-2006 они не были ключевыми игроками: Скалони провел целиком матч 1/8 финала с Мексикой (основное время плюс овертайм), а Месси вышел в основе лишь раз за весь турнир (на поле они пересеклись в игре с Мексикой, где Лео вышел на 86-й минуте).

Давайте вспомним, как это было.

Скалони – крайний слева, Месси – четвертый справа.

Скалони ушел в «Вест Хэм» из «Депортиво» ради ЧМ (и из-за конфликта). 18-летний Месси провел первый полноценный сезон за «Барсу»

Скалони был частью великого «Депортиво» и провел в клубе 9 сезонов (301 матч и 18 голов). С командой из Ла-Коруньи он выиграл все в Испании: Ла Лигу, Кубок и Суперкубок. Лионеля ценили за универсальность: он был правым защитником, но мог сыграть и в центре, и справа в полузащите.

Творец великого «Депора» Хавьер Ирурета просто обожал аргентинца: «Скалони – моя самая большая гордость как тренера. Он многое привнес в команду. Лионель был очень хорошим товарищем везде: на сборах, в раздевалке. Помню, как он включал аргентинские песни. Когда мы стали чемпионами, он включил песню группы La Mosca. Он был очень бодрым, и мне это нравилось. Он не злился, когда не играл. Это идеальные ценности, чтобы вести команду к достижению важных целей».

В 2005-м Ирурета ушел из «Депора» после семи лет в клубе. Ему на смену пришел Хоакин Капаррос, у которого со Скалони (да и в целом в «Депортиво») не заладилось. Защитник очень хотел на ЧМ-2006, но тренер прямо сказал, что не видит его в своих планах и при нем игровой практики у него не будет. Поэтому в последний день зимнего трансферного окна Скалони уехал в аренду в «Вест Хэм» Алана Пардью.

Скалони характеризовали как умного и проницательного защитника, который быстро адаптировался в АПЛ. Пардью до сих пор вспоминает его с теплом. Особо тренер помнит, как защитник с восторгом рассказывал о посещении лондонского музея или описывал понравившейся ему ресторан.

«Но есть обратная сторона всего этого, – говорил Алан в ноябрьском интервью The Telegraph. – Он стоил мне медали победителя Кубка Англии, и я никогда не смогу его простить!»

Пардью имеет в виду финал Кубка Англии-2006 – как раз перед ЧМ. «Вест Хэм» играл с «Ливерпулем» и вел 3:2 до 91-й минуты. Мерсисайдцы сравняли отчасти из-за неудачного выноса Скалони в центр поля, в результате чего «Ливерпуль» начал атаку, которая закончилась пушечным ударом Джеррарда. Но несмотря на это, Скалони провел в целом добротный сезон и заслужил путевку в Германию.

В это время 18-летний Месси только набирал обороты в «Барсе». Сезон-2005/06 стал для Лео первым полноценным на взрослом уровне. Раньше Франк Райкард выпускал его на несколько минут, а теперь полноценно ввел в основу (играл аргентинец в основном на левом фланге).

Но были еще и бюрократические нюансы: в Ла Лиге нельзя держать в заявке больше трех игроков не из ЕС. А тратить один слот на 18-летнего, пусть и мегаперспективного парня, не очень хотелось. Поэтому рассматривали и более радикальный вариант – отдать Месси в аренду. Но в итоге Лео дали испанское гражданство, а «Барса» продлила с ним контракт до 2014 года с отступными в 150 млн евро.

В сезоне-2005/06 Месси получил приз Golden Boy, забил первый гол в Лиге чемпионов, наколотил рекордные для себя шесть голов в Ла Лиге. «Барса» по итогу взяла ЛЧ и чемпионат, но сезон Месси омрачили травмы. Из-за разрыва бицепса бедра Лео пропустил финал Лиги чемпионов. Он так расстроился, что не вышел на церемонию награждения. Но несмотря на травму в конце сезона, Месси попал в заявку сборной на чемпионат мира.

Месси и Скалони впервые пересеклись в сборной в 2005-м – в дебютном матче Лео

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В сборной Скалони и Месси впервые встретились в августе 2005 года. Хосе Пекерман тогда вызвал юного парня в национальную команду на товарняк с Венгрией. Скалони вообще нечасто вызывали в сборную (у него всего 7 матчей за нее), но так совпало, что в дебютном матче Месси он вышел в основе.

А вот у форварда «Барсы» дебют не задался: он вышел на 64-й, но уже через пару минут получил удаление: венгр Ванцаком, пытаясь остановить Лео, схватил его за майку, тот отмахнулся и попал в горло сопернику. Если пересмотреть эпизод, можно увидеть, что больше всех защищал Месси и спорил с судьей из-за удаления именно Скалони.

В том же 2005-м Месси и Скалони пересекались на благотворительном матче в Росарио, который организовал Хавьер Дзанетти, играя за одну команду.

Весь четвертьфинал ЧМ-2006 Месси просидел на лавке. Скалони понимает, почему Лео не выпустили

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На чемпионате мира Месси не был основным. Первый матч группового этапа провел в запасе, на второй с Сербией и Черногорией вышел на 16 минут. В 3-м туре, когда было ясно, что Аргентина уже в плей-офф, попал в основу. Скалони все три матча группового этапа провел на лавке.

В 1/8 финала Аргентине выпала Мексика. Тут уже Скалони вышел в основе, а Месси выпустили на 86-й минуте под овертайм.

Именно в этом матче оба Лионеля провели на поле больше всего времени вместе. Аргентина выиграла, и в четвертьфинале их ждала топовая Германия с Леманном, Баллаком, Швайнштайгером, Ламом и Клозе.

На Германию и Скалони, и Месси остались в запасе. Но есть нюанс: Лео наверняка бы выпустили в тот день, если бы не травма вратаря Аббондансьери. Так у Пекермана стало на замену меньше. К 79-й минуте Аргентина вела 1:0, поэтому тренер решил ничего радикально не менять: Креспо заменил Хулио Крус, рослый и похожий по стилю форвард, который в случае чего мог успешно замкнуть головой навес с фланга. И помочь в защите на стандартах.

Правда, уже через минуту ситуация поменялась. Германия сравняла счет, и было ясно, что все идет к дополнительному времени. В новой реальности казалось, что выход свежего Месси был бы полезнее.

В 2020 году в интервью AFA Play у Скалони спросили, что он думает об этой ситуации и стоило ли Пекерману выпускать Месси:

«У тебя последняя замена, ты выигрываешь... Кажется, что игра так и закончится, остается десять-двенадцать минут, овертайм не намечается. Логично убрать высокого игрока, который получал мячи на ближней стойке, и поставить худого Круса, который был таким же.

Честно говоря, я бы сделал то же самое. Потому что тогда не думал: «А что, если они сравняют счет, и мы перейдем в овертайм?» Нет, надо было заканчивать игру. Кроме того, вместо Креспо выпустили не защитника. Мы не меняли оборону. Мы сделали вполне логичную замену, думая, прежде всего, об игре в атаке. Потом, конечно, люди говорили, у вас же есть Лео на скамейке запасных...», – вспоминал Скалони.

***

ЧМ-2006 стал последним для Скалони: больше его не вызывали в сборную. А вот для Месси турнир стал точкой отсчета. Дальше Лео ждала длинная карьера, больше сотни матчей за Аргентину. И единственный пока трофей – выигранный Кубок Америки со Скалони во главе. Теперь, спустя 16 лет, они снова вместе на ЧМ. Возможно, возьмут второй?

Фото: Gettyimages.ru/ Robert Cianflone, ATTILA KISBENEDEK, Mike Hewitt, Christof Koepsel, Clive Mason, Mark Leech/Offside / Contributor Laurence Griffiths, Ben Radford