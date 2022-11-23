Худшее судейство ЧМ: мемный Сиказве пропустил руку Бельгии в штрафной и свистнул мифический офсайд
Когда мы только увидели, что на матч Бельгия – Канада судьей назначили Дженни Сиказве, приготовились к шоу.
Арбитр из Замбии, которого мы запомнили по Кубку Африки и досрочному финальному свистку, его и устроил.
Бывший арбитр и автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев для Sports.ru разобрал ошибки, просто странные поступки и правильные решения судьи Сиказве.
Пропустил очевидную руку. Прервал игру для ВАР-просмотра, не дождавшись паузы – это правильно
На 8-й минуте после удара канадца Таджона Бьюкенена мяч попал в отставленную руку Янника Феррейра Карраско – она неестественно увеличивала площадь тела, но судья этого не заметил.
Пришлось вмешаться ВАР – причем в тот момент, когда мяч был в игре.
Для многих это непривычно, но таков протокол: если ВАР считает, что на поле пропустили очевидную ошибку, игру можно остановить даже без паузы – когда мяч окажется в нейтральной зоне.
Сиказве принял верное решение после просмотра – пенальти в ворота Бельгии и желтая карточка за срыв перпективной атаки. Когда мяч после удара идет в створ ворот, необходимо показывать желтую – это рекомендация ФИФА.
Необъяснимо ошибся с «вне игры» – хотя мяч шел не от своего, а от чужого. Но был ли потом фол на пенальти?
Через несколько минут Эден Азар подхватил мяч у своей штрафной и после нескольких касаний отдал мяч назад своему защитнику. Но в игру первым вступил соперник – Бьюкенен, только после его касания Ян Вертонген, сыграв в мяч, попал шипами в голеностоп соперника.
Далее – невероятное для арбитров такого уровня: ассистент поднял флаг, а главный зафиксировал «вне игры». В таких ситуациях главный судья должен брать ответственность за решение и подсказывать помощнику, что мяч шел к нападающему не от партнера по команде, а от соперника.
Вот мяч на линии штрафной и бельгийское касание.
А вот продолжение эпизода, где канадец почему-то оказался в офсайде – хотя на самом деле не мог из-за паса от соперника.
ВАР в эпизод не вмешался, потому что Вертонген сыграл в мяч. Уверен, это тот случай, когда ВАР не стал бы вмешиваться даже при решении назначить пенальти: контакт можно оценивать двояко.
С одной стороны, постоянно звучит, что игра в мяч – не оправдание последующего жесткого контакта. Шипы, попадание в ногу и игра в мяч вскользь – причины, чтобы зафиксировать фол.
С другой – коллеги уровня ФИФА (в конфиденциальном обсуждении) говорят, что это естественный контакт после игры в мяч, а отбор не был безрассудным, поэтому ВАР не вмешался. Так же момент оценила и первая женщина-арбитр Буднеслиги Бибиана Штайнхаус.
Я склоняюсь к тому, что это пенальти: из-за неакцентированной игры в мяч и попадания шипов в голеностоп соперника.
Жесткий стык Витцеля – правда не фол и не пенальти. На таких примерах как раз учат судей
Еще один спорный эпизод – когда канадец Ричи Ларейя прорывался по флангу и упал в штрафной после контакта с Акселем Витцелем. Фола судьи не увидели, и в этом есть логика, которая соответствует рекомендациям ФИФА. На такие моменты как раз обращают внимание в учебных материалах.
Если игрок атаки владеет мячом, его движение должно быть направлено именно к мячу, а не в сторону соперника. Заметно, что до контакта Ларейя выставляет левую ногу под движение Витцеля в попытке заработать фол. Если бы канадец продолжил естественное движение к мячу, а потом случился подобный контакт, ВАР вмешался бы в игру.
Но тут инициатор контакта – именно футболист сборной Канады, поэтому решение продолжить игру выглядит обоснованным.
Жесткий подкат канадца сзади – справедливо не красная. Повезло, что заплел ноги мягко
Во втором тайме к Сиказве и бригаде вопросов меньше. Яркий эпизод – грубый подкат защитника сборной Канады Алистера Джонстона против форварда Лои Опенды.
Да, это подкат сзади, но – на желтую карточку.
В первую очередь нужно смотреть на место контакта: Джонстону повезло, что он заплел ноги сопернику, не попав при этом по ногам шипами. Это его и спасло. Контакт получился относительно мягким, а Опенда не получил травму. Оснований для вмешательства ВАР не было.
Кто вообще такой Дженни Сиказве? Почему к нему столько внимания?
Это персонаж, открытый на февральском Кубке Африки. Мы о нем узнали как о судье, который вдруг дал финальный свисток на 85-й минуте матча Туниса с Мали.
Игру все-таки возобновили, но ненадолго – действительно финальный свисток прозвучал при 89:49 на часах. Объяснение Сиказве вызвало с одной стороны сочувствие, с другой – недоумение.
«Было очень жарко, уровень влажности был около 85%. Когда я размялся, стало тяжело. Сколько воды я бы ни пил, мне все время казалось, что я хочу еще. Но мы, судьи, считаем себя солдатами, которые должны идти и бороться. Во втором тайме я начал терять ориентацию. Я никого не слышал. Через какое-то время стал понимать, что люди пытаются мне объяснить, что я завершил игру. Очень странная ситуация.
Я видел, как люди, исполнявшие свой долг, возвращаются в свои страны в гробах. Я был очень близок к этому. Мне повезло, что я не впал в кому. Врачи сказали мне, что тело все не остывало. Еще немного, и была бы кома, и это был бы конец. Думаю, бог сказал мне закончить игру. Он меня спас», – признавался Дженни.
Главный по судьям на Кубке Африки потом подтверждал, что из-за сильного обезвоживания у Дженни Сиказве «нарушилось восприятие времени», после первого финального свистка он вернулся на поле по указаниям ассистентов, но до конца его все равно не хватило.
Хаос и безумие на Кубке Африки: судья дважды преждевременно заканчивал матч Тунис – Мали, тунисцы отказались доигрывать
На чемпионат мира Сиказве все равно попал, тут фрагментами тоже начудил – хоть и не так жестко.
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