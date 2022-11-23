Худшее судейство ЧМ: мемный Сиказве пропустил руку Бельгии в штрафной и свистнул мифический офсайд

Когда мы только увидели, что на матч Бельгия – Канада судьей назначили Дженни Сиказве, приготовились к шоу.

Арбитр из Замбии, которого мы запомнили по Кубку Африки и досрочному финальному свистку, его и устроил.

Бывший арбитр и автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев для Sports.ru разобрал ошибки, просто странные поступки и правильные решения судьи Сиказве .

Пропустил очевидную руку. Прервал игру для ВАР-просмотра, не дождавшись паузы – это правильно

На 8-й минуте после удара канадца Таджона Бьюкенена мяч попал в отставленную руку Янника Феррейра Карраско – она неестественно увеличивала площадь тела, но судья этого не заметил.

Пришлось вмешаться ВАР – причем в тот момент, когда мяч был в игре.

Для многих это непривычно, но таков протокол: если ВАР считает, что на поле пропустили очевидную ошибку, игру можно остановить даже без паузы – когда мяч окажется в нейтральной зоне.

Сиказве принял верное решение после просмотра – пенальти в ворота Бельгии и желтая карточка за срыв перпективной атаки. Когда мяч после удара идет в створ ворот, необходимо показывать желтую – это рекомендация ФИФА.

Необъяснимо ошибся с «вне игры» – хотя мяч шел не от своего, а от чужого. Но был ли потом фол на пенальти?

Через несколько минут Эден Азар подхватил мяч у своей штрафной и после нескольких касаний отдал мяч назад своему защитнику. Но в игру первым вступил соперник – Бьюкенен, только после его касания Ян Вертонген, сыграв в мяч, попал шипами в голеностоп соперника.

Далее – невероятное для арбитров такого уровня: ассистент поднял флаг, а главный зафиксировал «вне игры». В таких ситуациях главный судья должен брать ответственность за решение и подсказывать помощнику, что мяч шел к нападающему не от партнера по команде, а от соперника.

Вот мяч на линии штрафной и бельгийское касание.

А вот продолжение эпизода, где канадец почему-то оказался в офсайде – хотя на самом деле не мог из-за паса от соперника.

ВАР в эпизод не вмешался, потому что Вертонген сыграл в мяч. Уверен, это тот случай, когда ВАР не стал бы вмешиваться даже при решении назначить пенальти: контакт можно оценивать двояко.

С одной стороны, постоянно звучит, что игра в мяч – не оправдание последующего жесткого контакта. Шипы, попадание в ногу и игра в мяч вскользь – причины, чтобы зафиксировать фол.

С другой – коллеги уровня ФИФА (в конфиденциальном обсуждении) говорят, что это естественный контакт после игры в мяч, а отбор не был безрассудным, поэтому ВАР не вмешался. Так же момент оценила и первая женщина-арбитр Буднеслиги Бибиана Штайнхаус.

Я склоняюсь к тому, что это пенальти: из-за неакцентированной игры в мяч и попадания шипов в голеностоп соперника.

Жесткий стык Витцеля – правда не фол и не пенальти. На таких примерах как раз учат судей

Еще один спорный эпизод – когда канадец Ричи Ларейя прорывался по флангу и упал в штрафной после контакта с Акселем Витцелем. Фола судьи не увидели, и в этом есть логика, которая соответствует рекомендациям ФИФА. На такие моменты как раз обращают внимание в учебных материалах.

Если игрок атаки владеет мячом, его движение должно быть направлено именно к мячу, а не в сторону соперника. Заметно, что до контакта Ларейя выставляет левую ногу под движение Витцеля в попытке заработать фол. Если бы канадец продолжил естественное движение к мячу, а потом случился подобный контакт, ВАР вмешался бы в игру.

Но тут инициатор контакта – именно футболист сборной Канады, поэтому решение продолжить игру выглядит обоснованным.

Жесткий подкат канадца сзади – справедливо не красная. Повезло, что заплел ноги мягко

Во втором тайме к Сиказве и бригаде вопросов меньше. Яркий эпизод – грубый подкат защитника сборной Канады Алистера Джонстона против форварда Лои Опенды.

Да, это подкат сзади, но – на желтую карточку.

В первую очередь нужно смотреть на место контакта: Джонстону повезло, что он заплел ноги сопернику, не попав при этом по ногам шипами. Это его и спасло. Контакт получился относительно мягким, а Опенда не получил травму. Оснований для вмешательства ВАР не было.

Кто вообще такой Дженни Сиказве? Почему к нему столько внимания?

Это персонаж, открытый на февральском Кубке Африки. Мы о нем узнали как о судье, который вдруг дал финальный свисток на 85-й минуте матча Туниса с Мали.

Игру все-таки возобновили, но ненадолго – действительно финальный свисток прозвучал при 89:49 на часах. Объяснение Сиказве вызвало с одной стороны сочувствие, с другой – недоумение.

«Было очень жарко, уровень влажности был около 85%. Когда я размялся, стало тяжело. Сколько воды я бы ни пил, мне все время казалось, что я хочу еще. Но мы, судьи, считаем себя солдатами, которые должны идти и бороться. Во втором тайме я начал терять ориентацию. Я никого не слышал. Через какое-то время стал понимать, что люди пытаются мне объяснить, что я завершил игру . Очень странная ситуация.

Я видел, как люди, исполнявшие свой долг, возвращаются в свои страны в гробах. Я был очень близок к этому. Мне повезло, что я не впал в кому. Врачи сказали мне, что тело все не остывало. Еще немного, и была бы кома, и это был бы конец. Думаю, бог сказал мне закончить игру. Он меня спас », – признавался Дженни.

Главный по судьям на Кубке Африки потом подтверждал, что из-за сильного обезвоживания у Дженни Сиказве «нарушилось восприятие времени», после первого финального свистка он вернулся на поле по указаниям ассистентов, но до конца его все равно не хватило.

На чемпионат мира Сиказве все равно попал, тут фрагментами тоже начудил – хоть и не так жестко.