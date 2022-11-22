Саудовская Аравия – мегасенсация! Что о ней нужно знать?

Саудовская Аравия подарила первую большую сенсацию на ЧМ-2022, победив Аргентину 2:1.

Как сборная выступала раньше? Что за тренер собрал команду-сюрприз? Кто ее главные герои?

Саудовская Аравия уже в шестой раз приехала на ЧМ. Но выход из группы был лишь однажды – на первом турнире

Лучший период в истории футбольной Саудовской Аравии – пара десятилетий с середины 1980-х до середины 2000-х. Тогда сборная царствовала на Кубке Азии: три победы (1984, 1988 и 1996) и два вторых места (1992 и 2000). Но гораздо важнее, что саудовцы регулярно приезжали на ЧМ.

И первый ЧМ-1994 пока остается самым успешным. Тогда Саудовская Аравия начала с 1:2 против Нидерландов (решающий пропустили лишь на 86-й минуте), продолжила 2:1 против Марокко и в главном матче справилась с Бельгией 1:0. Гол в том матче – один из самых красивых эпизодов турнира, Саид Аль-Овайран прошел половину поля в слаломном проходе, самостоятельно решив момент и закрепив команду на втором месте в группе.

Остановка – лишь в 1/8-й против Швеции (1:3). Любопытно, что тогда сборную тренировал аргентинец Хорхе Солари.

После этого – еще три участия подряд, но схватили лишь две ничьи и семь поражений на ЧМ-1998, 2002 и 2006, каждый раз финишировав на последнем месте в группе. Затем – два пропуска и возвращение на ЧМ-2018, когда Саудовская Аравия потеряла шансы на плей-офф уже после двух туров (0:5 против России и 0:1 против Уругвая), но ударно закончила, победив Египет (2:1) и заняв третье место.

На ЧМ-2022 Саудовская Аравия подошла в статусе одной из сильнейших команд Азии, обогнав в квалификационной группе и Японию, и Австралию.

Тренер работал уборщиком, а потом стал специалистом по сборным и выиграл два Кубка Африки

Сборную Саудовской Аравии тренирует Эрве Ренар – кажется, он и есть главный герой матча с Аргентиной. Французу 54 года, но он никогда не добивался успехов в Европе. Да и вообще у Ренара очень специфическая карьера: благодаря другому французу-любителю экзотики Клоду ЛеРуа он поработал не только во французских клубах из низших лиг, но и в Китае, Вьетнаме и даже «Кембридж Юнайтед» из Англии.

А начинал работать во французском «Драгиньян» – там же, где заканчивал небогатую карьеру футболиста. Между этим у Ренара появилась и гражданская работа – начал с простого уборщика, а потом открыл клининговую компанию, которая специализировалась на промышленной чистке.

Хотя сначала ему приходилось чистить ковры, мыть окна и вывозить мусор, совмещая все это с «Драгиньяном», но затем бизнес разросся. «Мне не стыдно за эту работу, – рассказывал Ренар. – Это было тяжелее, чем карьера футболиста. Я спал четыре-пять часов, иногда – немножко после обеда. Такой ритм жизни был на протяжении восьми лет».

А уже потом он познакомился с Клодом ЛеРуа – и благодаря ему стал тренером. Саудовская Аравия – его шестая сборная, и в сборных он, в отличие от клубного футбола (поездки в «Лилль» и «Сошо» заканчивались очень быстро), добился большого успеха. Ренар – единственный тренер, который завоевал два Кубка Африки с разными сборными (Замбия-2012 и Кот-д’Ивуар-2015). Вот почему французу больше нравится работать именно с национальными командами: «Это что-то особенное. Отождествление с нацией. Когда игроки представляют свою страну, они всегда играют со страстью и сердцем. Поэтому я люблю работать в сборных».

Замбийцы никогда не выигрывали главный трофей континента – ни до Ренара, ни после. А победа в 2012-м случилась еще и спустя 19 лет после авиакатастрофы, в которой погибло золотое поколение сборной. Круг замкнулся: в 1993-м замбийцы разбились в Габоне, а 19 лет спустя подняли над головой трофей там же. Команда перед финалом даже ездила на пляж, где произошла трагедия – как рассказывал тренер, это было очень эмоционально.

Интересно, что тогда в финале Замбия остановила мощный Кот-д’Ивуар, а два года спустя Ренар взял Кубок Африки уже с ивуарийцами.

Он объяснял разницу между победами: «В Замбии было множество молодых футболистов, которые хотели усердно работать. Они были технически одарены, атмосфера в команде была великолепной. В Кот-д’Ивуаре было много выдающихся игроков. У нас сложились хорошие отношения, и я им доверял».

Еще Ренар очень хорошо выглядит – он до сих пор не стесняется работать в зале наравне с футболистами. «Одно из моих главных воспоминаний об Эрве – его желание трудиться, – рассказывал Джон Радди, экс-кипер «Норвича», который начинал карьеру в «Кембридже», – Он не только требовал этого от нас, но и показывал пример в зале».

Уже тогда, в 2004-м, он обращал внимание на питание. «Эрве в 2004-м делал то, что другие тренеры начали делать через пять-шесть лет, – рассказывал Джермейн Истер, игравший в «Кембридже». – Он был на другом уровне в плане питания и физподготовки. К еде не было никаких соусов, это помогло снизить процент жира среди игроков. Он увлекался и спортивной наукой – еще до того, как это стало популярным». А вот пример из рекламы энергетика – там Ренар показывает отличную форму.

Главное, на что напирает в своем футболе Ренар – командный дух. «У тебя могут быть 11 лучших футболистов мира, но если они не хотят играть вместе, будет очень сложно, случится провал. Командный дух в футболе – отличный уравнитель.

Саудовские болельщики хорошо понимают футбол. Они понимают, что мы не такая хорошая команда, как Аргентина или даже Мексика с Польшей. Они сильнее нас. Но в футболе это ничего не значит – психология делает разницу. Командный дух, игра за свою страну с большим сердцем – это все может сделать разницу».

Трехнедельный сбор до ЧМ – недооцененное преимущество. Провели 6 матчей прямо перед турниром

Все игроки сборной – из чемпионата Саудовской Аравии, поэтому национальной федерации было легко организовать Ренару комфортные условия. Если Месси меньше 10 дней назад еще бегал в матче против «Осера» (13 ноября), то чемпионат Саудовской Аравии остановился 16 октября, когда прошло всего 8 туров. До первого матча сборной на чемпионате мира оставалось 37 дней.

Эрве Ренар собрал 32 игроков на длинный трехнедельный сбор. Всех привели в единую физическую форму (тем более часть игроков оправлялась после травм) и заодно отработали разные игровые сценарии. Саудовская Аравия с середины октября успела провести шесть товарищеских матчей (даже без наплыва слотов из-за Лиги чемпионов и напряженного календаря лиг):

22 октября – 1:0 с Северной Македонией

26 октября – 1:1 с Албанией

30 октября – 0:0 с Гондурасом

6 ноября – 1:0 с Исландией

10 ноября – 1:1 с Панамой

16 ноября – 0:1 с Хорватией

И еще две игры прошли в сентябре: по 0:0 с США и Эквадором. Всего – восемь матчей за два месяца. Роскошь по меркам ЧМ-2022.

«У Саудовской Аравии очень сложная группа, но есть одно ощутимое преимущество – длинный 35-дневный сбор. Такого нет ни у Мексики, ни у Аргентины, ни у Польши», – говорил тренер команды чемпионата Саудовской Аравии «Абха».

«Чем больше времени мы проведем вместе перед чемпионатом мира, тем лучше, – подтверждал Ренар. – Это очень ценная возможность для нас».

Кажется, тренер эту возможность использовал прекрасно.

Герои: лидер сборной с одним матчем за «Вильярреал» (попал только из-за просьбы Саудовской Аравии) и вратарь, который даже не основной в клубе

Главные герои победы над Аргентиной очевидны: Салех Аль-Шехри, сравнявший счет на 48-й минуте идеальным ударом в дальний угол; Салем Аль-Досари, чей восхитительный крученый удар стал победным на 53-й; Мохаммед Аль-Овайс, сделавший пять сэйвов против одной из лучших атак на турнире.

• 29-летний форвард «Аль-Хилаля» Аль-Шехри вполне мог пропустить ЧМ, хотя в 13 матчах отбора наколотил 7 мячей. Из-за травмы он не играл с апреля по октябрь, причем осенью выходил лишь на замену – явно только набирал форму. Все-таки получил приглашение на сборы, забил в товарняке против Албании (1:1) и начал ЧМ в основе.

Самое специфическое достижение Аль-Шехри: он стал первым саудовским футболистом, забившим за европейский клуб. Сделал это за португальский «Бейра Мар» в сезоне-2012/13, но команда тогда вылетела из Примейры, а Аль-Шехри, игравший в аренде, вернулся на родину.

• Салем Аль-Досари – лидер сборной. Он сверкнул и на ЧМ-2018, став автором победного гола против Египта на 96-й минуте. А еще забил победный гол в финале азиатской ЛЧ-2019 и отличился на клубном чемпионате мира-2019 против «Фламенго».

31-летний полузащитник всю карьеру проводит в «Аль-Хилале», лишь ненадолго отъехал в «Вильярреал» в 2018-м и сыграл один матч – выход на замену против мадридского «Реала». Не удивляйтесь: тогда Саудовская Аравия подписала контракт с Ла Лигой, чтобы испанские клубы ознакомили локального топ-игрока с их методом тренировок и дали поиграть с элитными футболистами. Другая сторона спорного плана – минимум игрового времени. Аль-Досари в «Вильярреале» не закрепился.

Хотя гол Аргентине доказывает, что с техникой исполнения ударов у него все в огромном порядке. И это его фишка – регулярно смещается с левого фланга к центру под удары правой ногой. Он никогда не забивал больше 10 мячей за сезон в чемпионате Саудовской Аравии, но регулярно кладет красивые голы.

• Главный факт про 31-летнего вратаря Мохаммеда Аль-Овайса – он не был основным голкипером «Аль-Хилаля», в который перешел в январе этого года. В старте выходил 35-летний Абдулла Аль-Маюф, который даже не вызван на ЧМ. Это не ударило по позиции Аль-Овайса – проверенный вариант, выходил в 15 матчах отбора из 18, оформив 10 сухих игр. Против Аргентины пропустил, но вряд ли сильно переживает.

Фото: Gettyimages.ru/liewig christian/Corbis, Mike Hewitt/ALLSPORT; REUTERS/Marko Djurica, Annegret Hilse, Ahmed Yosri, Hannah Mckay