Луи ван Гал приехал на ЧМ в 71 и покоряет искренностью: объясняет тактику на бутылках кока-колы, тренирует даже в коляске

Третий заход в сборную – и уже почти рекорд по победам.

Луи ван Гал привез сборную Нидерландов на второй чемпионат мира в карьере: в первый заход в 2014-м он подарил миру великолепную победу над Испанией с голом ван Перси (5:1) и довел команду до третьего места. Сейчас, несмотря на возраст (71 год) и болезнь (в начале апреля ван Гал рассказал о раке простаты и лучевой терапии , легендарный тренер все так же бодр.

Руководит командой даже на инвалидной коляске

В середине ноября 2021-го ван Гал вместе с командой ехал на велосипеде и упал: поскользнулся на велопарковке и получил травму бедра. Операция не понадобилась, но передвигаться сам он не мог: последнюю тренировку перед матчем с Норвегией в квалификации ЧМ-2022 провел на гольф-каре, а саму игру смотрел из инвалидной коляски.

Даже в такой ситуации был рядом с командой.

Объяснял тактику на бутылках кока-колы

На одной из мартовских пресс-конференций журналист попросил ван Гала объяснить схему перевернутого треугольника, по которой играет сборная Нидерландов. Ван Гал не растерялся и даже показал.

Мы писали об этом здесь , вспоминаем его мысли с той пресс-конференции:

– Можете ли вы объяснить нам схему перевернутого треугольника?

– Да [берет бутылку Coca-Cola]. Смотри, это нидерландский треугольник. Нападающий [бутылка Coca-Cola] и два вингера [бутылки воды]. Но выходит, что это перевернутый треугольник! [передвигает бутылку Coca-Cola назад, а бутылки с водой вперед].

Получается, у нас теперь два нападающих и одна десятка. Эта система лучше всего работает с нашим составом [речь идет о схеме 3-5-2 или 3-4-1-2]. Я не использовал ее в отборочных матчах, потому что не хватало времени поработать над ней.

Сравнялся с рекордсменом по количеству побед со сборной

25 сентября Нидерланды обыграли Бельгию (1:0) после гола Вирджила ван Дейка, это был последний матч перед ЧМ. В Катар Луи ван Гал едет вровень с Диком Адвокатом по количеству побед во главе сборной: теперь у обоих по 37. Следующая победа станет исторической: рекорд может быть установлен уже сегодня.

Раздал номера футболистам на ЧМ-2022 согласно возрасту

В середине ноября Луи ван Гал заявил, что номера в заявке на ЧМ-2022 распределены в соответствии с возрастом игроков.

Журналисты немного опешили, и один спросил:

– Вы, должно быть, шутите?

– Я никогда не шучу на пресс-конференциях, – ответил ван Гал.

Позже стали известны подробности. Прежние номера сохранили только Ремко Пасвеер (номер 1) и Мемфис Депай (номер 10). Кроме того, номера 25 и 26 получили самые молодые игроки команды: Джереми Фримпонг (21 год) и Хави Симонс (19 лет) соответственно.

Плакал, когда сообщал игрокам, что они не едут на ЧМ

11 ноября появилась окончательная заявка сборной Нидерландов на ЧМ-2022. В тот же день тренер признался, что плакал, когда сообщал некоторым игрокам, что они не едут в Катар.

«Во время общения с некоторыми футболистами я оказался не в состоянии сдержать слезы. У меня с этими игроками очень близкие отношения», – сказал ван Гал.

Разговаривал по видеосвязи с игроками, когда они только проснулись и еще не оделись

Разговор с футболистами, которые не попали в итоговую заявку, получился необычным. Вот какие детали давал сам ван Гал:

«Это нелегко – сообщать игрокам о том, что они не попали в состав. Я потратил в общей сложности один час и 45 минут, чтобы объяснить свои решения футболистам по видеосвязи. Это была тяжелая задача. Когда звонил, видел пару голых игроков, которые были еще в постели или только что встали».

Поддержал болельщиков, бойкотирующих ЧМ-2022

Многие болельщики сомневались, стоит ли ехать в Катар. Какая-то часть осталась дома, и Луи ван Гал сказал: «Думаю, они поступают правильно, бойкотируя чемпионат мира в Катаре, ведь это то, во что они верят. Они должны сделать это, не проблема».

И в это же время ван Гал закинул небольшой прогноз: «Но я надеюсь, что мы сыграем так прекрасно, что в конце турнира, когда Нидерланды выйдут в финал, они посмотрят этот матч и увидят, как мы хороши».

Вероятно, это будет последний ЧМ для Луи ван Гала. Если все закончится финалом, будет невероятно красиво.

Фото: REUTERS/John Sibley ; East News/ANP MAURICE VAN STEEN ; globallookpress.com/Soenar Chamid/AFLO Gettyimages.ru/ Dean Mouhtaropoulos