Катар – первый хозяин в истории, проигравший открытие ЧМ. Хави и Рауль не помогли

И никто никого не подкупал.

Катарская сказка на домашнем ЧМ стартовала грустно: проиграли сборной Эквадора со счетом 0:2, не нанесли ни одного удара в створ.

Это поражение без шансов, а значит – исторический момент.

Потому что сборная-хозяйка еще ни разу не проигрывала матч открытия. Давайте освежим в памяти:

ЧМ-2018: Россия обыграла Саудовскую Аравию – 5:0

ЧМ-2014: Бразилия победила Хорватию – 3:1

ЧМ-2010: ЮАР и ничья с Мексикой – 1:1

ЧМ-2006: Германия убрала Коста-Рику – 4:2.

Вплоть до ЧМ-2002 в Японии и Южной Корее турнир начинался матчем действующего чемпиона.

До того Мексика в 1970-м играла вничью 0:0 с СССР, Англия-1966 делала нули с Уругваем, а Бразилия в 1950-м громила Мескику (4:0). Если брать всю историю, с восьмого раза хозяева проиграли именно матча открытия.

Но даже просто первые игры на домашних турнирах ни разу за 22 предыдущих чемпионата мира принимающая сборная не проигрывала – и тут Катар первый.

Кстати, если вы помните, по изначальному плану турнир должен был начаться вообще иначе, к тому же на день позже – 21 ноября матчем Нидерландов с Сенегалом. Но ради традиционного праздника для местных старт сдвинули вперед – и катарцы все-таки сыграли дома первыми.

Конечно, от сборной Катара мы и не ждали слишком уж многого – в том числе потому, что они вообще первый раз в истории выступают на чемпионате мира. Еще никогда хозяин не дебютировал на турнире.

Но надежда на более плотную борьбу все-таки была (и не только из-за инсайдов про подкуп эквадорцев).

Вообще-то Катар мощно готовился к ЧМ. Помогали Хави и Рауль

В апреле 2021-го мы отдельно погружались в детали подготовки хозяев ЧМ. Катарцы, например, ездили на Кубок Америки-2019 – и отыграли там вполне неплохо.

Главной отличительной чертой Катара было то, что даже в самых трудных условиях команда сохраняла верность стилю, играла через короткие передачи. Это исходит от тренера Феликса Санчеса. Еще со времен академии игроки поглощали испанские ценности и с юности старались играть в комбинационный футбол. Есть и запасные планы – однако свой стиль для катарцев в приоритете.

В процессе подготовки Катара активно участвовали легендарные Хави и Рауль.

«Хави помогает нам при каждой возможности. Уже девять наших игроков представляют «Аль-Садд» и хорошо показывают себя в похожей системе, – вспоминал Феликс в 2019-м. – Иногда кажется, что Хави знает сборную даже лучше, чем ее штаб. Более того, Хави всегда вселяет в ребят оптимизм. Он верит в наши успехи. Рауль тоже сыграл важную роль, когда находился в Катаре. Он ездил в Мьянму и поддерживал сборную до 19 лет на Кубке Азии».

«Тут произошла революция, – рассуждал тогда форвард Альмоэз Али в интервью Qatar News Agency. – За два-три года сборная изменилась до неузнаваемости. Новые игроки, работа с Феликсом Санчесом и Кубок Америки сделали нас сильнее. Мы мечтаем о полуфинале ЧМ – думаю, это реально».

Пока все сложно.

Фото: REUTERS/Dylan Martinez; Gettyimages.ru/Neville Hopwood / Stringer