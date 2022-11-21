ЧМ-2022 в Катаре
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Асадо – блюдо, ради которого Аргентина и Уругвай привезли на ЧМ 3,5 тонны мяса. От барбекю зависит даже выбор жилья на турнире

Анхель Ди Мария Анхель Ди Мария
Луис Суарес Луис Суарес
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Важная часть культуры.

Аргентинцы и уругвайцы – одни из главных любителей мяса в мире. И чтобы чувствовать себя в Катаре как дома, обе сборные привезли с собой тонны качественного мяса.

ESPN писал, что Аргентина и Уругвай доставили по 900 кг. Но у аргентинских медиа другие данные: телеканал поделился сертификатом Национальной службы здоровья животных и качества агропродовольственных товаров (SENASA), который одобрил перевозку сборной Аргентины 2630 кг мяса. То есть только аргентинцы привезли больше 2,5 тонн!

Больше всего они взяли Тира-де-Асадо (485,3 кг) – это говяжьи ребрышки.

TN связался с поставщиком Frigolar, который продал мясо сборной. Компания не раскрыла сумму, за которую аргентинская Ассоциация футбола (AFA) заплатила оптом, но предоставила обычные цены. В итоге вышло 3,5 млн песо (21500 долларов), хотя федерация, конечно, заплатила меньше.

В Уругвае тоже все серьезно – продукт команде поставил Национальный институт мяса страны (INAC). «Мате (тонизирующий напиток, популярный в Южной Америке – Sports.ru), асадо и футбол – часть нашей идентичности, поэтому мы двигаемся вместе. Во всех победах уругвайского футбола есть и большая заслуга мяса. Надеемся, успех снова будет сопутствовать Уругваю», – сказал президент Национального института мяса Конрадо Фербер.

«Больше, чем просто еда». Аргентина вместо люксового отеля выбрала кампус универа – ведь там можно готовить асадо!

Итак, что такое асадо. У термина два значения:

• Популярное блюдо из жареного мяса, распространенное в Аргентине, Уругвае, Эквадоре, Чили, Колумбии, Боливии, Парагвае, Перу и Венесуэле;

• А еще так называют саму технику приготовления кусков мяса, как правило, говядины, которые жарятся на гриле (паррилье) или открытом огне.

Аргентинцы и уругвайцы обожают асадо, поэтому ни один чемпионат не обходится без этого блюда.

Тренер Аргентины Лионель Скалони отмечает, что это еще и способ объединения:

«Моя любимая еда – асадо, но это больше, чем просто еда. Она создает атмосферу единения и коллективной химии. Это часть нашей культуры, особенность аргентинского характера. Именно в это время мы можем поговорить, посмеяться, расслабиться и пообщаться... Дело не обязательно в мясе, хотя мы его любим. Дело в том, чтобы быть частью группы и связи, которую она порождает».

Вот почему так важно выбрать место для жилья, где не будет никаких помех для асадо. Сообщалось, что сборная Аргентины в какой-то степени из-за этого вместо люксового отеля выбрала для жилья кампус университета. Представитель сборной подтвердил это в разговоре с Daily Mail:

«Мы несколько раз были в кампусе и выбрали его не только потому, что там в доступе вся необходимая инфраструктура, но и за возможность делать асадо. Для нас это очень важно – это часть аргентинской культуры. В Катаре мы хотим чувствовать себя, как дома, а лучший способ сделать это – дать футболистам вкус родных мест, пока они сосредоточены на футболе».

Правда, уругвайцев проживание в роскошном отеле не остановило от традиции: сборная уже поделилась видео с командного ужина перед турниром, где они в теплой семейной атмосфере ели асадо и попивали мате.

Кстати, Месси признавался, что не любит жарить мясо, а доверяет это дело Луису Суаресу. «Мне это [готовить мясо] не очень нравится, я предпочитаю аккомпанировать. Здесь Анхель (Ди Мария) делал это, в Барселоне Луис (Суарес). Если я делаю, то только для семьи, детей. Мне это не нравится».

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Аргентина и Уругвай привезли на ЧМ тонны мяса, Бразилия взяла с собой кофе и 30 кг муки из маниока. А вот что по версии пользователей Sports.ru прихватили с собой остальные команды:

Аргентинцы и уругвайцы обожают мате. Это любимый напиток Месси и Суареса

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Фото: Instagram/afaseleccion, leomessien.wikipedia.org

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