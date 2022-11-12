Травмированный Кавани мчит на ЧМ. Вместе с Суаресом, Годином и Муслерой

В ночь на 11 ноября узнали заявку сборной Уругвая на ЧМ-2022. Отличная новость: среди всех ветеранов в списке оказался и 35-летний Эдинсон Кавани. Он поедет на четвертый чемпионат мира.

Но если к прошлому ЧМ подходил с 40 голами за сезон в «ПСЖ», то к предстоящему – с чередой травм, невысокой результативностью и в клубе не с самыми высокими задачами.

Мог ли Кавани не поехать на ЧМ? Вряд ли, но риск был – травмы сильно испортили последние сезоны

Привыкли, что Кавани – топовый форвард кусачей сборной, где в атаке видим прочные сочетания. Но травмы мешали рассматривать Кавани как важного игрока именно на ЧМ-2022.

Прошлый сезон был полностью испорчен. По разным причинам, связанным со здоровьем, Кавани пропустил 129 дней (треть календарного года!) и сразу 25 матчей «МЮ». Если вообще вести отсчет от 2019 года, то Кавани приходилось тормозить карьеру по здоровью целых 15 раз. За семь последних лет до этого – лишь шесть.

Именно поэтому статистика прошлого сезона для форварда уровня Кавани – ужас: всего два гола за «МЮ». И это за 20 игр во всех турнирах.

В квалификации к ЧМ Кавани отыграл лишь половину матчей и всего пять раз выходил в стартовом составе. Причина все та же – травмы. Отсюда и лишь два забитых мяча. Да еще и удаление в игре против бразильцев, когда он ударил Ришарлисона.

Как дела у Кавани сейчас: пошла результативная серия, а потом опять травма

«Что-то тянуло меня в «Валенсию», – так Кавани объяснял выбор нового клуба, хотя ранее уже был одной ногой в «Вильярреале». «Валенсия» пока так и не может избавиться от статуса середняка, но Кавани выполняет главную задачу. Как обрел форму к октябрю – пошли голы: два с игры, два с пенальти, еще и голевая передача. Все это – в четырех октябрьских играх подряд.

Только дела наладились – снова старая проблема. В конце октября выяснилось, что Кавани повредил лодыжку – из-за нее он заменился в самом начале игры против «Барселоны». «Она у него опухла и болит», – тревожился Дженнаро Гаттузо. До стартового матча против Южной Кореи на ЧМ-2022 оставалось чуть больше трех недель.

Кавани все-таки едет с Уругваем на турнир. Хотя далеко не факт, что к его началу он сможет подойти в хорошей форме, но тренер Диего Алонсо в любом случае на него рассчитывает. Мелкий факт: летом в двух товарищеских матчах Кавани был капитаном сборной.

Как Кавани играл на прошлых ЧМ: забивал на каждом из них, но лучше проявил себя в России

Вспоминаем:

• На ЧМ-2010 23-летний Кавани пропустил всего один матч (первый против Франции) и прошел с Уругваем весь путь до игры за третье место. В нем и забил Германии, но команда уступила 2:3 и обидно уехала без медалей.

• ЧМ-2014 для Уругвая начался с его точного удара с пенальти, но Коста-Рике южноамериканцы сенсационно проиграли. Дальше уже сверкал Луис Суарес, но один из голов Англии он забил с паса Кавани.

• На ЧМ-2018 Кавани довел до крупного счет в игре с Россией, а затем его дубль в матче против Португалии вывел Уругвай в четвертьфинал. Именно Кавани там и не хватило – он пропустил игру из-за травмы, а уругвайцы вылетели от Франции, будущего чемпиона мира.

Кавани – не единственный полуфиналист ЧМ-2010 в Катаре от Уругвая. Их будет пятеро

Помимо Кавани в эту важную пятерку входят Фернандо Муслера, Мартин Касерес, Диего Годин и Луис Суарес.

Касерес тогда провел две игры, Годин – пять, Кавани и Суарес – по шесть, а Муслера – все семь. Сейчас из них в Европе играют только Кавани и Муслера (12-й сезон в «Галатасарае»). Касересу, Суаресу и Кавани – по 35 лет, Муслере и Годину – по 36.

Наверняка смогут правильно настроить молодых на матч третьего тура против Ганы. Это уже классика чемпионатов мира.

Фото: globallookpress.com/Meng Dingbo/XinHua, Str/XinHua, x99/ZUMAPRESS.com