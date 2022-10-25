Проклятие «Астон Виллы»: 3 из 6 последних тренеров не работают в Европе. Джеррард в опасности

«Астон Вилла» – один из самых неудачных клубов для тренеров. Стивену Джеррарду стоит напрячься, ведь многие его предшественники или ушли в карьерное пике, или вообще остались без работы. Некоторых вы могли забыть. Например...

Пол Ламберт (с 2012-го по 2015-й)

При шотландце «Вилла» три года подряд боролась за выживание, несмотря на неплохие инвестиции. И спасалась – до 2015 года. Тогда к февралю команда Ламберта провалилась на 18-е место, не выигрывала несколько матчей, после чего тренера уволили.

«Астон Вилла» стала последним клубом АПЛ, где Ламберт задержался хоть на какое-то время. После Бирмингема его карьера мигрировала в чемпионшип, он лишь на четыре месяца заглянул в АПЛ – в «Сток Сити», где совсем не получилось.

Тим Шервуд (2015)

Именно Шервуд начал сезон, который стал для «Виллы» катастрофическим, тренер проработал в команде полгода. Он спас клуб от вылета по итогам сезона-2014/15, но вот новый стал для него провальным. К октябрю «Вилла» сползла на 19-е место, не выигрывала 9 матчей, в эту серию вошли 6 поражений подряд.

Карьера Шервуда, которая насчитывала на момент отставки по 28 матчей с «Тоттенхэмом» и «Виллой», оборвалась. Спустя год он поработал спортивным директором в «Суиндон Таун», но больше так и не тренировал.

Реми Гард (2015-2016)

Француз, которого переманили после неплохого отрезка в «Лионе», вошел в историю – именно при нем бирмингемский клуб впервые вылетел из АПЛ. А Гард покинул команду, когда фактически судьба «Виллы» была предрешена, но фактически она еще не вылетела. При нем у «Виллы» худший процент побед в Премьер-лише – всего 13% (3 победы в 23 матчах).

После пяти месяцев в «Астон Вилле» Гард пропал из Европы: заезжал в «Монреаль Импэкт» тренером и спортивным директором, но без особых успехов. А с 2019-го остался вне тренерской деятельности.

Роберто Ди Маттео (2016)

Аналогичная судьба и у Роберто Ди Маттео – только с той разницей, что он начинал работать с бирмингемцами в чемпионшипе. Победитель Лиги чемпионов провел в «Астон Вилле» всего два месяца и 12 матчей, в которых одержал одну (!!!) победу. Это худший процент в истории «Виллы» для тренеров.

После этого Ди Маттео так и не вернулся к тренерству – но в отличие от Шервуда и Гарда, он до «Виллы» хотя бы работал не в одном клубе, а в нескольких.

Стив Брюс (2016-2018)

Несмотря на длительный (по меркам клуба) срок работы, в «Астон Вилле», у Брюса получилось не очень. Самый богатый клуб чемпионшипа только на второй сезон смог добраться до плей-офф за выход в АПЛ, но там проиграл, после чего фанаты кидались в него капустой. Старт нового сезона «Вилла» завалила, и уже в октябре Брюса уволили.

Брюс – один из самых опытных тренеров «Виллы». Он неплохо поработал с «Ньюкаслом» в АПЛ до прихода саудовских денег, спасал его от вылета. А вот в чемпионшипе его недавно уволили из «Вест Бромвича» после заваленного старта сезона и 22-го места (худшего за 20 лет).

Дин Смит (2018-2021)

Единственный тренер из списка, у которого есть работа – Смит с 2021 года тренирует «Норвич», вылетел с ним из АПЛ, но теперь пытается вернуть обратно. В «Вилле» же у него получилось выйти в АПЛ, но вот справиться с командой в главной лиге мира не удалось.

Как все сложится у Джеррарда?

Фото: globallookpress.com/Robert Michael