Форма Дании на ЧМ – заявление против нарушения прав человека в Катаре. Почти не видно лого, третий комплект – траурный

«Турнир, который стоил жизни тысячам людей».

ЧМ-2022 в Катаре стартует меньше чем через два месяца – и участники вовсю выкатывают новые комплекты форм. Предыдущие новинки мы детально рассматривали здесь и здесь.

На фоне остальных сборных сильно выделилась Дания. Экипировщик Hummel выразил отношение по предстоящему турниру и выпустил комплект, через который протестует против нарушений прав человека в Катаре.

«С новой формой сборной Дании мы хотели послать двойной сигнал. Идея формы не только вдохновлена Евро-92, отдавая дань величайшему футбольному успеху Дании, но и выступает против Катара и нарушений им прав человека.

Вот почему мы сделали почти незаметными все детали, включая наш логотип и шевроны. Мы не хотим быть на виду во время турнира, который стоил жизни тысячам людей.

Мы всегда поддерживаем сборную Дании, но это не то же самое, что поддерживать Катар как принимающую страну. Мы считаем, что спорт должен объединять людей», – говорится в заявлении экипировщика.

Еще одна особенность – третий комплект черного цвета.

«Это цвет траура. Идеальный цвет для третьей футболки сборной Дании на этом ЧМ. Мы очень хотим сделать заявление по ситуации с соблюдением прав человека в Катаре и обращении с рабочими-мигрантами, которые построили в стране стадионы для турнира».

Считается, что на стройках в Катаре погибло минимум 7 тысяч человек

В майском исследовании Amnesty International методы работы в Катаре во время Кубка арабских наций-2021 назвали принудительным трудом. Охранники на объектах работали больше максимально разрешенных 60 часов в неделю. Отмечалось, что они работают в тех же условиях и на проектах, связанных с ЧМ.

В апреле организаторы ЧМ-2022 признали факт эксплуатации рабочих подрядчиками.

Все разгорелось после прошлогодней статьи The Guardian, в которой говорилось, что минимум 6751 рабочий-мигрант из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки умер в Катаре с 2010-го, когда страна получила ЧМ. В тексте уточнялось, что общее число погибших значительно выше, потому что данные не включают информацию о смертях мигрантов из других стран, которых в Катаре тоже много.

После этого против ЧМ в Катаре выступило несколько клубов из Норвегии, а некоторые европейские сборные напоминали о проблеме специальными акциями. Но до бойкота так не дошло.

Кто еще из футбола критиковал ЧМ в Катаре?

В марте организаторов критиковал тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал: «Нелепо, что мы будем играть в этой стране, чтобы – что говорят в ФИФА? – чтобы развивать футбол. И это делают, организовав в этой стране турнир. Но это не имеет значения. Дело в деньгах, в коммерческих интересах. Вот что имеет значение для ФИФА. Как думаете, почему я не состою в комиссиях ФИФА при моем опыте? Потому что я всегда выступал против такого рода организаций. Это неправильно».

Тогда же заговорил Гарет Саутгейт: «Есть опасения по поводу того, что болельщики будут чувствовать себя некомфортно, опасения по поводу условий строительства стадионов и опасения по поводу прав человека».

Это заявление не осталось незамеченным в Катаре. Глава оргкомитета ЧМ-2022 Нассер Аль-Хатер жестко ответил тренеру:

«Я бы хотел поинтересоваться, кто из сборной Англии бывал в Катаре? Был ли в Катаре сам тренер? Основываются ли его суждения и публичные заявления на том, что он прочитал? Есть определенная проблема в том, что вы основываете свое мнение на прочитанном и делаете громкие заявления. Столь влиятельный человек, человек, к которому прислушивается столь обширная аудитория, должен очень тщательно подбирать слова.

Нужно приехать сюда, поговорить с рабочими, понять, что им приносит пребывание в этой стране, прежде чем делать подобные заявления. Есть отдельные эпизоды, попадающие в медиа, но я могу заверить, что если он приедет и пообщается с большинством рабочих, то они расскажут, как устроили своих детей в университет, как построили жилье для семей. И эти истории никто не слышит.

Поэтому я с нетерпением жду возможности поприветствовать Саутгейта здесь на жеребьевке. Он сможет выслушать мое мнение. Он не обязан верить, но должен хотя бы попытаться понять, что есть разные мнения и культуры. Идеальных стран нет, давайте скажем прямо. И если кто-то приезжает и говорит, что он прибыл из идеальной страны, то ему стоит хорошенько посмотреть на себя».

«Здесь речь идет только о деньгах. Сейчас футбол – это бизнес. Я думал, что это единственное место, где каждый имеет шанс, – считает Эрик Кантона.

То, как они обращались с людьми, которые строили стадионы – ужасно. Погибли тысячи людей. Все мы будем отмечать этот чемпионат мира? Лично я смотреть его не собираюсь. Лучше покататься на мотоцикле по Южной Америке или провести время с маленькими детьми из бедных районов мира – просто погонять мяч с ними».

Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron/Bongarts, Tobias Schwarz – Pool; Instagram/hummelsport