«Рубин», «Малага», «Блэкберн» и еще 13 клубов, которые играли в группе ЛЧ, а сейчас болтаются в низших лигах

Или вообще не существуют.

В групповом этапе Лиги чемпионов с сезона-1992/93 показались 148 клубов, но 16 из них сейчас не играют даже в высших дивизионах своих стран.

Что с ними случилось?

«Блэкберн», Англия (последний заход в ЛЧ – 1995/96)

«Блэкберн» в 1995-м стал чемпионом Англии и в первый и последний раз сыграл в группе ЛЧ. Британский клуб плохо провел лето-1996, да и осень получилась не очень: команда стала последней в группе со «Спартаком», «Русенборгом» и «Легией» и запомнилась только дракой Грэма Ле Со и Дэвида Битти. А «Спартак» в том розыгрыше выиграл все шесть матчей в группе.

С тех пор «Блэкберн» пережил два вылета из АПЛ, последний стал фатальным: вот уже десять лет команда не возвращается в элиту.

«Парма», Италия (1997/98)

«Парма» залетела в ЛЧ в статусе второй команды Италии, к тому же парни Карло Анчелотти неплохо выступали в других еврокубках. И в группе «Парма» стала второй, но не попала в следующий раунд, потому что оказалась худшей среди команд, занявших вторые места.

После этого «Парма» выиграла в Москве Кубок УЕФА, но вскоре результаты ухудшились, и возникли проблемы с деньгами – в 2007-м команду расформировали. С тех пор «Парма» болтается между Серией А и Серией B, а в 2014-м пережила еще одно банкротство.

«Кошице», Словакия (1997/98)

«Кошице» стал первым словацким клубом, пробившимся в группу ЛЧ, но заодно вошел в историю как победитель «Спартака» первая команда, проигравшая все шесть матчей. Сезон омрачился еще и гибелью в автокатастрофе полузащитника Милана Чвирка.

Вскоре клуб впал в кризис и вылетел из высшей лиги, а затем вернулся, чтобы исчезнуть в 2015-м. В 2018-м основали новый «Кошице», который сейчас играет во втором дивизионе.

«Льерс», Бельгия (1997/98)

Пожалуй, самый малоизвестный участник группы ЛЧ от Бельгии. «Льерс» сыграл в группе ЛЧ, добыв перед этим первое чемпионство почти за 50 лет.

Правда, больше успехов в истории клуба не было, а в 2018-м его расформировали.

«Кайзерслаутерн», Германия (1998/99)

Отто Реххагель сделал невероятное: «Кайзерслаутерн» стал чемпионом в первый же сезон после выхода из второй Бундеслиги. Более того, и в ЛЧ немцы стали лидером группы с «Бенфикой», ПСВ и финским ХИК. Но в плей-офф «Кайзерслаутерн» прибила «Бавария», которая тогда добралась до великого финала с «МЮ».

После этого «Кайзерслаутерн» сдал, в 2006-м вылетел из Бундеслиги, затем вернулся на пару сезонов, но снова вылетел – и спустился аж до третьей Бундеслиги. Только в прошлом сезоне команда вернулась во вторую – после четырех лет отсутствия.

«Виллем II», Нидерланды (1999/00)

Названный в честь короля Нидерландов клуб никогда не был флагманом голландского футбола, но однажды добрался до группы ЛЧ, где стал последним – выше были «Спартак», «Бордо» и пражская «Спарта».

А в прошлом сезоне «Виллем II» вылетел в Эрстедивизи – правда, в предыдущие годы не проводил там больше одного сезона. Так что скоро, вероятно, вернется.

«Депортиво», Испания (2004/05)

«Депортиво» было одним из регулярных участников группового этапа ЛЧ в девяностых и нулевых от Испании, дважды добиралось до четвертьфинала, а в 2004-м – до полуфинала. Но следующий сезон стал последним для «Супердепора» в ЛЧ на следующие 20 лет.

Сейчас «Депортиво» покоряет Сегунду и с ностальгией вспоминает о больших временах.

«Артмедиа», Словакия (2005/06)

Чемпиона Словакии-2005 провел в группе ЛЧ только один сезон – и больше никогда забирался в группу ни одного еврокубка. В 2005-м «Артмедии» удалось опередить в группе «Порту» и занять третье место.

Сейчас команда носит другое название – «Петржалка» (это 18-е название за 124-летнюю историю клуба).

«Тун», Швейцария (2005/06)

В отличие от многих команд из этого списка, «Тун» никогда не был чемпионом, а всегда пробивался в еврокубки через квалификацию. И в своем единственном сезоне команда без звезд стала третьей, опередив пражскую «Спарту», но пропустив вперед «Арсенал» и «Аякс».

«Тун», в отличие от многих, и после ЛЧ заглядывал в еврокубки – например, в квалификации в 2019-м проиграл «Спартаку» Олега Кононова. Но вот уже третий год команда изучает просторы второго дивизиона.

«Гамбург», Германия (2006/07)

Единственный участник этого списка, который выигрывал Кубок чемпионов. Сейчас страдает во второй Бундеслиге – и пятый год подряд пытается вернуться хотя бы на высший уровень в Германии.

В Лигу чемпионов «Гамбург» не заглядывал с сезона-2006/07.

«Униря», Румыния (2009/10)

Жизнь «Унири» оказалась очень короткой, но яркой – в 2006-м команда из 14-тысячного города Урзичени вышла в румынскую высшую лигу, в 2009-м стала чемпионом с Даном Петреску, а затем пробилась в группу ЛЧ и набрала 8 очков, пропустив вперед «Севилью» и «Рейнджерс».

Спустя год клуб расформировали.

«Бордо», Франция (2009/10)

«Бордо» – новичок этого списка, потому что еще в прошлом сезоне команда была в Лиге 1. В нулевых «Бордо» несколько раз заглядывал в группу ЛЧ, но больших успехов не добивался, а в 2009-м отметился здесь в последний раз.

Мы подробно рассказывали о кризисе, в котором оказались аквитанцы – чудом избежали падения в пятый дивизион из-за долгов и начали сезон в третьем.

«Рубин», Россия (2010/11)

Казалось, совсем недавно казанцы покоряли Лигу чемпионов, обыгрывали «Барсу» на «Камп Ноу» и толкались с «Интером». Но золотые времена команды Курбана Бердыева позади.

Сейчас «Рубин» с Леонидом Слуцким впервые за 20 лет вылетели из РПЛ. И на старте сезона проблемы сохраняются.

«Бурсаспор», Турция (2010/11)

Один из двух нестамбульских чемпионов Турции в группе с «МЮ», «Валенсией» и «Рейнджерс» стал последним.

После этого «Бурсаспор» скатился до статуса середняка в чемпионате, вылетел во второй дивизион, а в прошлом сезоне – в третий.

«Оцелул», Румыния (2011/12)

«Оцелул» пробился в ЛЧ после того, как в первый и последний раз выиграл чемпионат Румынии. В группе команда ничем не запомнилась – 0 очков в 6 матчах при разнице мячей минус 8. Правда, в тот сезон румын затмило загребское «Динамо», у которого разница была почти втрое хуже.

Спустя четыре года «Оцелул» расформировали из-за долгов.

«Малага», Испания (2012/13)

Единственный лигочемпионский поход «Малаги» оказался запоминающимся: первое место в группе с «Миланом», «Зенитом» и «Андерлехтом», победа над «Порту» в плей-офф и триллер с «Боруссией» Дортмунд с голами в добавленное время.

Спустя пять лет «Малага» вылетела из Ла Лиги, испытывая финансовые проблемы, и начала уже пятый сезон подряд в Сегунде.

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill/ALLSPORT, Mark Sandten/Bongarts, Michael Steele/EMPICS, Tim De Waele, Mike Hewitt /Allsport, Clive Brunskill, Richard Heathcote, Rey Noel Talattad, Martin Rose/Bongarts, Alex Grimm/Bongarts, Stuart Franklin/Bongarts, David Ramos, Shaun Botterill, Laurence Griffiths, Claudio Villa