Похоже, опять конфликт в «ПСЖ»: Неймара бесит, что Мбаппе – пенальтист

Парижская классика.

У нас все признаки очередного звездного конфликта из-за пенальти в «ПСЖ» – между Неймаром и Килианом Мбаппе.

Во втором туре парижане без проблем разобрались с «Монпелье» (5:2), они били два 11-метровых. Первый подошел исполнять Мбаппе – не забил. Ко второму пошел уже Неймар – реализовал.

Поначалу медиа не так поняли Кристофа Гальтье: и выдали его слова так, будто порядок на сезон определен, и штатный пенальтист именно Мбаппе, а Неймар – второй в очереди. Бразильцу это не понравилось – и он пошел в соцсети. С самым мощным инструментом – лайками.

«Теперь официально: Мбаппе – штатный пенальтист «ПСЖ». Очевидно, что это прописано в контракте, потому что ни в одном другом клубе мира Неймар бы не был вторым пенальтистом в команде. Судя по всему, все из-за контракта. Мбаппе – владелец «ПСЖ», – такой твит в фан-аккаунте имени себя понравился Неймару.

И не только его. Вот второй:

«Неймар унизил вратаря (снова), когда исполнял пенальти. Мбаппе же пробил очень плохо и не реализовал удар. После матча тренер сказал, что Мбаппе будет штатным пенальтистом команды на сезон. Абсурд!»

Бразилец поджигает!

Хотя на самом деле тренер Гальтье говорил конкретно про очередность пенальтистов только на конкретный матч: «Такой порядок был определен на эту игру. Килиан бил первым. Логично, что второй должен был бить Неймар. Что касается остального сезона – посмотрим».

По статистике Неймар действительно чуть лучше бьет пенальти – у него 82,5% реализации, у Килиана – 80% (а у Лео Месси, про которого тоже не нужно забывать, 77,6%). В прошлом сезоне Мбаппе действительно был основным пенальтистом «ПСЖ»: он бил шесть раз, больше и Неймара (четыре удара), и Месси (три). У каждого по одному незабитому.

В этом сезоне Неймар уже дважды бил и дважды забил – а вот для Мбаппе незабитый пенальти с «Монпелье» пока что единственная попытка.

Французу 11-метровые точно важны. По информации L’Equipe, при продлении контракта с «ПСЖ» этим летом одним из условий для продления был статус основного пенальтиста – в этом смысле фанат, которого лайкнул Неймар, может быть и близок к истине про особый статус Килиана даже внутри звездного трио.

Неймара уже конфликтовал из-за пенальти – с Кавани

Неймар не впервые заводится из-за 11-метровых. В 2017-м он зацепился с Эдинсоном Кавани в матче с «Лионом» сначала из-за штрафного, а затем из-за пенальти. Штрафной тогда пробил именно бразилец, а пенальти исполнял Кавани – несмотря на просьбу Неймара, пенальти уругваец ему не отдал. И Эдинсон не забил!

После той игры в раздевалке было жарко: по информации L’Equipe, Кавани и Неймар чуть не подрались из-за бонуса лучшему бомбардиру. В контракте Кавани был пункт, по которому он должен был получить около 1 млн евро, если станет лучшим по голам в Лиге 1 за сезон, Неймар боролся за такой же.

Бразилец якобы даже просил руководство «ПСЖ» продать Кавани – но этого не произошло, а позже Кавани и Неймар помирились и даже демонстративно давали друг другу мяч, когда нужно было пробить с 11 метров.

Сейчас недопонимание Неймара с Мбаппе родилось уже во втором туре – рановато.

Фото: East News/STEPHANE DE SAKUTIN / AFP; globallookpress.com/Panoramic/ZUMAPRESS.com