Исландцы с 427-го места в рейтинге УЕФА уже выиграли 5 матчей в еврокубках – пока больше всех. Последним пострадал чемпион Польши

Вау!

Исландский «Викингур» в клубном рейтинге УЕФА занимает 427-е место из 433 – но это не помешало команде из Рейкьявика в первой игре третьего квалификационного раунда Лиги конференций обыграть «Лех» (1:0), который в прошлом сезоне стал чемпионом Польши. Теперь все будет решаться в Познани.

Выходили на матч на вот таком фоне:

Исландцы забили в конце первого тайма.

Во второй половине «Викингур» отлично оборонялся и все же вырвал победу – а игроки не забыли поблагодарить фанатов.

Исландский клуб выиграл уже 5 матчей в еврокубковом сезоне-2022/23 – больше исландцев пока что не побеждал никто. В предварительном раунде к ЛЧ смели эстонскую «Левадию» (6:1) и обыграли андоррский «Интер» (1:0), но не справились с «Мальме» (3:3, 2:3). В квалификации к ЛК во втором раунде убрали валлийский «Нью-Сейнтс», после чего попали на «Лех».

«Викингур» – чемпион Исландии. Всего клуб из Рейкьявика брал чемпионство шесть раз, но между последним и предпоследним титулами прошло 30 лет. Все эти годы «Викингур» балансировал между первым и вторым дивизионами, но с 2014 года он стабильно в элите.

За 114-летнюю историю в «Викингуре» играли не так много знаменитых футболистов, но знаковые имена все же есть. Карьеру в клубе из Рейкьявика начинал Арнор Гудьйонсен – отец Эйдура Гудьонсена.

Любителям британского футбола наверняка знаком Кемар Руф – нападающий «Рейнджерс» и сборной Ямайки в 2011 году недолго выступал за «Викингур».

Стадион «Викингура» называется Víkingsvöllur (переводится как «Поле викингов»), состоит из одной трибуны и рассчитан всего на 1149 сидячих мест – правда, на дерби с «Лейкниром» в 2021 году продали аж 2 тысячи билетов.

Выглядит скромно, но уютно.

Болеем за исландцев в ответке с «Лехом»?

Фото: vikingur.is; kkslech.com; lechpoznan.pl; visir.is; wikipedia.org; globallookpress.com/Kemar Roofe