От чемпионского «Монако» ничего не осталось. Там были Мбаппе, Бернарду, Лемар и Фалькао, последним ушел Сидибе

Полуфиналиста ЛЧ разобрали за пять лет.

В сезоне-2016/17 «Монако» стал чемпионом Франции и добрался до полуфинала Лиги чемпионов – это был лучший сезон в эпоху Леонарду Жардима. На днях «Монако» покинул последний футболист основного состава той команды – защитник Джибриль Сидибе.

Давайте вспомним, как сложилась карьера у остальных игроков того «Монако».

•‎ Даниел Субашич – хорватский кипер еще сезон был основным в «Монако», затем стал чаще оставаться в запасе под Бенжаменом Лекомтом, а потом и вовсе перестал играть в Лиге 1. В 2020-м Субашич ушел из «Монако» и приостановил карьеру на год, а затем вернулся в «Хайдук» свободным агентом, где и играет.

•‎ Джибриль Сидибе – крайний защитник принадлежал «Монако» до лета 2022-го и только сейчас покинул клуб по истечении контракта. В 2019-м он отъезжал на сезон в «Эвертон», но вернулся. Правда, дальше такой пользы уже не приносил, а в прошлом сезоне потерял место в составе.

•‎ Андреа Раджи – один из самых скромных игроков того «Монако», который ни до, ни после не достигал такого уровня. Через два года после полуфинала ЛЧ и чемпионства итальянец завершил карьеру.

•‎ Камиль Глик – для опытного поляка тот сезон тоже стал пиком карьеры. Глик отыграл в «Монако» еще три года, постепенно теряя место в составе, а в 2020-м вернулся в Италию. Там вылетел с «Беневенто» из Серии А, остался в команде и играл в Серии Б.

•‎ Бенжамен Менди – француза сразу после успешного сезона забрал «Манчестер Сити», там он долго боролся за место в основе, пока в 2021-м ему не предъявили обвинение в изнасилованиях. После этого Менди, разумеется, вообще не играл – успел посидеть в изоляторе и получить еще несколько эпизодов в досье.

•‎ Фабиньо – бразилец пробыл в «Монако» еще один год, после уехал в «Ливерпуль» и через полгода адаптации выиграл Лигу чемпионов с чемпионатом Англии. В центре поля у красных он теперь из незаменимых.

•‎ Тьемуэ Бакайоко – у другого опорника «Монако»-2017 все не так здорово. Француз ушел на год раньше, провалился в «Челси» и оказался не нужен лондонцам, а дальше каждый сезон меняет клуб: «Милан», «Монако», «Наполи» и снова «Милан». Ни в одной команде после 2017-го Бакайоко не блистал, а в прошлом сезоне хоть и стал чемпионом Италии, играл очень мало (всего 14 матчей).

• Бернарду Силва – португалец вместе с Менди уехал в «Сити» и расцвел. Португалец превратился в одного из самых важных игроков для Пепа Гвардиолы, выходит почти на каждой позиции в атаке. А теперь его хочет «Барселона».

• Тома Лемар – вингер стал одним из самых дорогих трансферов «Атлетико» в 2018-м, но так и не вырос в полноценную звезду или хотя бы твердого игрока старта. 59, 42, 41, 60 – в среднем столько он проводил на поле за четыре сезона в Ла Лиге. Но взял чемпионство в Испании.

• Фалькао – форвард так и не приехал к нам, да и вообще после «Монако» почти выпал из поля зрения. Два сезона в «Галатасарае», испорченные травмами, последний – в «Райо Вальекано» в основном с выходами на замену. Неудивительно – ему уже 36.

• Килиан Мбаппе – юный форвард уже в 18 был одной из главных звезд чемпионата Франции, и летом его забрал «ПСЖ» (сначала в аренду, а потом выкупил за 180 млн евро). Следующие пять лет он провел в Париже, претендуя на статус одного из лучших футболистов мира, а потом чуть не перешел в «Реал» – но все же остался в «ПСЖ».

• Леонарду Жардим – для португальского тренера успехи с «Монако» стали пиком карьеры. В 2018-м его уволили, в 2019-м была короткая попытка вернуться (провалилась), а после этого он поехал зарабатывать на Ближний Восток: сезон в саудовском «Аль-Хиляле» (с победой в азиатской Лиге чемпионов), сейчас – «Шабаб» из ОАЭ.

Кого еще стоит вспомнить?

• Жоау Моутинью – маленький португалец ушел из «Монако» в 2018-м и до сих пор, несмотря на приличные 35 лет, твердо в старте «Вулверхэмптона», забивает важные голы и управляет игрой команды.

• Валер Жермен – французский нападающий был в тени Мбаппе и Фалькао, но все равно играл довольно много (36 матчей и 10 голов), был полезен. В 2017-м он ушел в «Марсель», провел там четыре сезона, после оказался в «Монпелье».

• Жемерсон – центрдеф был полезен в сезоне-2016/17 и отыграл на этом уровне следующий год, после чего сдал и потерял место в основе. В 2020-м он отъехал в «Коринтианс», а в 2021-м вернулся в Лигу 1, но уже в далеко не топовый «Метц».

• Гидо Каррильо – аргентинец был резервным вариантом на фланг и намного больше играл до сезона-2016/17. В 2018-м его забрал «Саутгемптон», но в Англии Каррильо провалился – а последние четыре сезона играет за испанских аутсайдеров: «Леганес» и «Эльче».

• Альмами Туре – 21-летнего крайнего защитника в том «Монако» использовали немного. Он стал чуть больше играть в сезоне-2017/18, но затем снова опустился в запас и ушел в «Айнтрахт». Там и играет, но из-за травм его максимум – 19 матчей за сезон.

• Набиль Дирар – карьера бельгийско-марокканского вингера пошла на спад еще в «Монако» (и неудивительно, ему был 31 год). В 2017-м он уехал в Турцию, на три сезона в «Фенербахче», затем – максимально неудачный ковидный сезон в «Брюгге» (всего два матча в чемпионате). После этого Дирар снова поехал в Турцию, но уже в скромную «Касымпашу».

А как все это выглядело в 2017-м:

Фото: Gettyimages.ru/Michael Steele, Laurence Griffiths; globallookpress.com/ Norbert Scanella