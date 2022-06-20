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От чемпионского «Монако» ничего не осталось. Там были Мбаппе, Бернарду, Лемар и Фалькао, последним ушел Сидибе

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Монако Монако
Альмами Туре Альмами Туре
Тьемуэ Бакайоко Тьемуэ Бакайоко
Даниел Субашич Даниел Субашич
Жемерсон Жемерсон
Андреа Раджи Андреа Раджи
Набиль Дирар Набиль Дирар
Камиль Глик Камиль Глик
Жоау Моутинью Жоау Моутинью
Валер Жермен Валер Жермен
лига 1 Франция лига 1 Франция
Леонарду Жардим Леонарду Жардим
Фабиньо Фабиньо
Тома Лемар Тома Лемар
Гидо Каррильо Гидо Каррильо
Бенжамен Менди Бенжамен Менди
Джибриль Сидибе Джибриль Сидибе
Бернарду Силва Бернарду Силва
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Полуфиналиста ЛЧ разобрали за пять лет.

В сезоне-2016/17 «Монако» стал чемпионом Франции и добрался до полуфинала Лиги чемпионов – это был лучший сезон в эпоху Леонарду Жардима. На днях «Монако» покинул последний футболист основного состава той команды – защитник Джибриль Сидибе.

Давайте вспомним, как сложилась карьера у остальных игроков того «Монако».

•‎ Даниел Субашич – хорватский кипер еще сезон был основным в «Монако», затем стал чаще оставаться в запасе под Бенжаменом Лекомтом, а потом и вовсе перестал играть в Лиге 1. В 2020-м Субашич ушел из «Монако» и приостановил карьеру на год, а затем вернулся в «Хайдук» свободным агентом, где и играет.

•‎ Джибриль Сидибе – крайний защитник принадлежал «Монако» до лета 2022-го и только сейчас покинул клуб по истечении контракта. В 2019-м он отъезжал на сезон в «Эвертон», но вернулся. Правда, дальше такой пользы уже не приносил, а в прошлом сезоне потерял место в составе.

•‎ Андреа Раджи – один из самых скромных игроков того «Монако», который ни до, ни после не достигал такого уровня. Через два года после полуфинала ЛЧ и чемпионства итальянец завершил карьеру.

•‎ Камиль Глик – для опытного поляка тот сезон тоже стал пиком карьеры. Глик отыграл в «Монако» еще три года, постепенно теряя место в составе, а в 2020-м вернулся в Италию. Там вылетел с «Беневенто» из Серии А, остался в команде и играл в Серии Б.

•‎ Бенжамен Менди – француза сразу после успешного сезона забрал «Манчестер Сити», там он долго боролся за место в основе, пока в 2021-м ему не предъявили обвинение в изнасилованиях. После этого Менди, разумеется, вообще не играл – успел посидеть в изоляторе и получить еще несколько эпизодов в досье.

•‎ Фабиньо – бразилец пробыл в «Монако» еще один год, после уехал в «Ливерпуль» и через полгода адаптации выиграл Лигу чемпионов с чемпионатом Англии. В центре поля у красных он теперь из незаменимых.

•‎ Тьемуэ Бакайоко – у другого опорника «Монако»-2017 все не так здорово. Француз ушел на год раньше, провалился в «Челси» и оказался не нужен лондонцам, а дальше каждый сезон меняет клуб: «Милан», «Монако», «Наполи» и снова «Милан». Ни в одной команде после 2017-го Бакайоко не блистал, а в прошлом сезоне хоть и стал чемпионом Италии, играл очень мало (всего 14 матчей).

Бернарду Силва – португалец вместе с Менди уехал в «Сити» и расцвел. Португалец превратился в одного из самых важных игроков для Пепа Гвардиолы, выходит почти на каждой позиции в атаке. А теперь его хочет «Барселона».

Тома Лемар – вингер стал одним из самых дорогих трансферов «Атлетико» в 2018-м, но так и не вырос в полноценную звезду или хотя бы твердого игрока старта. 59, 42, 41, 60 – в среднем столько он проводил на поле за четыре сезона в Ла Лиге. Но взял чемпионство в Испании.

Фалькао – форвард так и не приехал к нам, да и вообще после «Монако» почти выпал из поля зрения. Два сезона в «Галатасарае», испорченные травмами, последний – в «Райо Вальекано» в основном с выходами на замену. Неудивительно – ему уже 36.

Килиан Мбаппе – юный форвард уже в 18 был одной из главных звезд чемпионата Франции, и летом его забрал «ПСЖ» (сначала в аренду, а потом выкупил за 180 млн евро). Следующие пять лет он провел в Париже, претендуя на статус одного из лучших футболистов мира, а потом чуть не перешел в «Реал» – но все же остался в «ПСЖ».

Леонарду Жардим – для португальского тренера успехи с «Монако» стали пиком карьеры. В 2018-м его уволили, в 2019-м была короткая попытка вернуться (провалилась), а после этого он поехал зарабатывать на Ближний Восток: сезон в саудовском «Аль-Хиляле» (с победой в азиатской Лиге чемпионов), сейчас – «Шабаб» из ОАЭ.

Кого еще стоит вспомнить?

Жоау Моутинью – маленький португалец ушел из «Монако» в 2018-м и до сих пор, несмотря на приличные 35 лет, твердо в старте «Вулверхэмптона», забивает важные голы и управляет игрой команды.

Валер Жермен – французский нападающий был в тени Мбаппе и Фалькао, но все равно играл довольно много (36 матчей и 10 голов), был полезен. В 2017-м он ушел в «Марсель», провел там четыре сезона, после оказался в «Монпелье».

Жемерсон – центрдеф был полезен в сезоне-2016/17 и отыграл на этом уровне следующий год, после чего сдал и потерял место в основе. В 2020-м он отъехал в «Коринтианс», а в 2021-м вернулся в Лигу 1, но уже в далеко не топовый «Метц».

Гидо Каррильо – аргентинец был резервным вариантом на фланг и намного больше играл до сезона-2016/17. В 2018-м его забрал «Саутгемптон», но в Англии Каррильо провалился – а последние четыре сезона играет за испанских аутсайдеров: «Леганес» и «Эльче».

Альмами Туре – 21-летнего крайнего защитника в том «Монако» использовали немного. Он стал чуть больше играть в сезоне-2017/18, но затем снова опустился в запас и ушел в «Айнтрахт». Там и играет, но из-за травм его максимум – 19 матчей за сезон.

Набиль Дирар – карьера бельгийско-марокканского вингера пошла на спад еще в «Монако» (и неудивительно, ему был 31 год). В 2017-м он уехал в Турцию, на три сезона в «Фенербахче», затем – максимально неудачный ковидный сезон в «Брюгге» (всего два матча в чемпионате). После этого Дирар снова поехал в Турцию, но уже в скромную «Касымпашу».

А как все это выглядело в 2017-м:

Новый Анри, который помог «Монако» выбить «Ман Сити»

Откуда в «Монако» такая шикарная молодежь

Звезды «Монако», которых все хотят купить 

Фото: Gettyimages.ru/Michael Steele, Laurence Griffiths; globallookpress.com/ Norbert Scanella

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