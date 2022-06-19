Друзья-панки поздравили Клоппа с днем рождения во время концерта! В 2018-м вместе спели о мечте выиграть ЛЧ

Исполнилось через год.

16 июня Юрген Клопп отпраздновал день рождения – немецкому тренеру «Ливерпуля» исполнилось 55 лет. Юрген наверняка получил много поздравлений – одно точно отличается оригинальностью.

В тот же день немецкая панк-группа Die Toten Hosen выступала в Ростоке – городе на востоке Германии. Прямо во время концерта солист группы Андреас «Кампино» Фреге поздравил Клоппа с днем рождения. После этого группа исполнила песню I Feel Fine от легендарных The Beatles – именно ее исполняют фанаты «Ливерпуля», чтобы выразить респект Юргену.

Болельщики переделали текст композиции – теперь там есть такие строчки: «Я так рад, что Клопп – красный. Я так рад, что он сказал то, что сказал. Юрген сказал мне, что мы выиграем Премьер-лигу – я обожаю его и чувствую себя прекрасно».

Фреге довольно давно дружит с Клоппом. Исполнитель стал известен в Великобритании в 2018 году – после поражения «Ливерпуля» в финале ЛЧ мадридскому «Реалу». Тогда Фреге, Клопп и еще группа людей записали песню, в которой они обещают вернуть главный евротрофей в Ливерпуль.

Уже в 2019-м «Ливерпуль» выиграл ЛЧ.

А что вообще за группа?

Die Toten Hosen наряду с Die Ärzte считается считается самой успешной немецкой панк-рок-группой – их клипы переваливают за миллион просмотров, на самом популярном видео на официальном ютуб-канале почти 70 млн. Название группы переводится как «Мертвые штаны» и отсылает к немецкому фразеологизму, который означает безделье, скуку и (внезапно) импотенцию.

А еще Die Toten Hosen – преданные болельщики дюссельдорфской «Фортуны». Настолько преданные, что с 1980-х годов помогают клубу финансово. В 1989 году Die Toten Hosen пожертвовали «Фортуне» 200 тысяч марок, которые были потрачены на покупку защитника сборной Ганы Энтони Баффо – он помог команде победить во второй Бундеслиге и ненадолго подняться в первую.

Позже Die Toten Hosen совместно с клубом выпустили мерч.

И даже линейку пива!

С 2001 по 2003 год группа вообще была титульным спонсором «Фортуны». Один из менеджеров клуба Тобиас Штайнфорт в 2019-м рассказывал: «Для них эта история едва ли была интересна с финансовой точки зрения – скорее, тут можно говорить о чистой благотворительности, продиктованной исключительно их личными симпатиями к клубу и соображениями местного патриотизма».

В ноябре 2019 года «Фортуна» отметила годовщину сотрудничества с группой, выйдя на матч «Баварии» с логотипом Die Toten Hosen на футболке.

Красивая связь с футболом.

Фото: dietotenhosen.de; Gettyimages.ru/Naomi Baker, Lars Baron