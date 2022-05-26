Моуринью 8 лет назад говорил, что не хочет играть в Лиге Европы. Теперь плачет после победы в Лиге Конференций

Смена курса.

Жозе Моуринью еще 8 лет назад с не самым большим уважением относился к Лиге Европы. Когда в 2013-м он принял «Челси» после Рафаэля Бенитеса – «Челси», выигравший Лигу Европы, – то явно это продемонстрировал.

«Я не хочу выигрывать Лигу Европы. Для меня это было бы большим разочарованием, – говорил Жозе. – Я не хочу, чтобы мои игроки чувствовали, что Лига Европы – это наше соревнование».

Риторика изменилась спустя четыре года, когда Моуринью уже пришел в «Юнайтед» и добрался до финала ЛЕ. «Для «МЮ» важнее выигрывать трофеи, чем попадать в топ-4. Если мы завоюем третий трофей, ну или второй, как вы хотите, это будет прекрасно. Для нас это важная цель, ведь мы понимаем, что если не выиграем в финале, то не попадем в Лигу чемпионов. Но мы боремся за трофеи, а другие клубы – за попадание в топ-4», – объяснял Жозе.

После победы настрой Жозе абсолютно изменился: «Для меня это самый важный трофей в карьере, потому что он последний. Я так смотрю на вещи. Конечно, Лига чемпионов как турнир больше Лиги Европы, но это последний трофей, и у меня потрясающие чувства».

А вот в «Роме» Моуринью с самого начала говорил о важности Лиги конференций. «Я не хочу нацеливаться на турнир ради того, чтобы стать первым, чтобы его выиграть, – признавался Жозе. – Я об этом не думаю. Мы хотим выступить хорошо. Мы на далеком пути от победы в этом турнире, но хотим сделать все, чтобы его выиграть».

После выхода в финал португалец назвал Лигу Конференций «Лигой чемпионов для «Ромы»: «Я очень эмоционален. Конечно, у меня были и более серьезные моменты, чем этот, но я переживаю не за себя, а за болельщиков и игроков. Это для нас – наша Лига чемпионов».

И не зря Жозе после матча показывал, что выиграл пять еврокубков – для него это и правда много значит.

Фото: Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos, Richard Heathcote; REUTERS/Marko Djurica