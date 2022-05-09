Чудо сезона: команда Джоуи Бартона сделала 7:0 в последнем туре – и ушла на повышение. Хотя к Новому году плелись на 17-м месте

Игрок «Бристоль Роверс» залез после такого на светофор.

В четвертом английском дивизионе безумнейшая развязка. Ее героем стал наш старый знакомый Джоуи Бартон, тренер «Бристоль Роверс».

Перед заключительным туром на третье место, которое дает последнюю прямую путевку в третью лигу, претендовали «Нортхэмптон» и «Бристоль». Первые опережали конкурента по разнице мячей, поэтому «Роверс» нужно было побеждать с разницей минимум в 5 голов. «Нортхэмптон» в последнем туре еще и обыграл «Барроу» 3:1. Получается, «Роверс» в параллельной игре нужно было побеждать уже с разницей в 7 голов!

Задачу «Бристолю» облегчило то, что им в соперники выпал с запасом слабейший клуб дивизиона. «Сканторп» в итоге занял последнее место, отстав от ближайшей команды на 12 очков. Разница мячей у них -61, тогда как у соседнего «Олдэм Атлетик» -29.

После первого тайма «Роверс» вели только 2:0. Не знаем, что с командой в перерыве сделал тренер Бартон, который игроком мог жестко достучаться до любого. Но во втором тайме его парни отправили в ворота соперника еще пять мячей, добившись необходимых 7:0. Ключевой отрезок произошел с 76-й по 85-ю минуту, когда «Сканторп» пропустил аж три мяча.

После решающего гола фанаты обезумели и массово выбежали на поле. Судье пришлось уводить игроков, а Бартону и иорданскому владельцу клуба Ваэлю аль-Кади – успокивать болельщиков. «Пожалуйста, держитесь подальше от поля», – сказал в микрофон Бартон, предупредив, что игру могут остановить, если не получится доиграть оставшиеся пять минут.

Вот тот самый гол, после которого весь Бристоль сошел с ума:

В итоге все для «Бристоля» завершилось благополучно. «Нортхэмптон» знал, что им в своей игре нужно было забить хотя бы один, но в компенсированное время у них удалился голкипер, а в ворота встал полевой игрок. Когда их матч завершился, они с надеждой включили приостановленную на 17 минут игру конкурента. Но «Бристоль» в оставшееся время удержал нужный для себя счет.

У «Роверс» и «Нортхэмптона» в итоге оказалась одинаковое количество очков (по 80) и разница мячей (+22), но команда Бартона больше забила (71 мяч против 60). Так «Бристоль» забрал третье место и прямую путевку наверх. «Нортхэмптону» придется испытывать удачу в плей-офф.

Вот как выглядело разочарование «Нортхэмптона».

А это сумашествие «Бристоля».

Город гудел всю ночь. Валлийский нападающий Аарон Коллинз даже забрался на светофор возле паба, чтобы облить себя пивом и от души спеть с болельщиками.

Это парень точно заслужил праздник. В этом сезоне он забил 17 голов, в том числе 5 в двух последних турах. В недавнем матче с «Рочдейлом» он сделал хет-трик, вырвав для своей команды выездную победу 4:3 (горели по ходу 0:2 и 1:3). Решающие голы он забил на 89-й и 95-й минутах.

Не будь этого камбэка, матч последнего тура не был бы так важен. Но и тут Коллинз не ушел с поля без важнейшего дубля.

Владелец клуба Ваэль аль-Кади описал произошедшее лучше всего: «Я только что стал свидетелем футбольного чуда».

А ведь «Бристоль Роверс» шел по ходу сезона в зоне вылета. Бартон пообещал повышение после поражения 1:4

Бартон возглавил команду в феврале прошлого года, когда она боролась за выживание в третьем дивизионе. Джоуи не удалось спасти «Бристоль» – он публично критиковал игроков, предыдущих тренеров и вылетел в четвертую лигу с последнего места.

Новый сезон «Роверс» тоже начали неудачно – проиграли шесть матчей из десяти. После августовских 1:4 от «Эксетера» Бартон пообещал повышение, но уже вскоре команда шла в зоне вылета, а к Новому году поднялись на 17-е место из 24. О рывке наверх тогда никто не думал, но в 2022-м команда набрала ход, потерпев лишь три поражения с минимальным счетом. Интересно, что «Бристоль» впервые вошел в топ-3 только на самом финише – после 7:0 в последнем туре.

«Думаю, я запомню первое повышение в качестве тренера, особенно учитывая тот факт, что в его разгаре у меня было два безумных процесса: я должен был уволить генерального директора, футбольного директора, а также около 15 человек, которые выдавали себя за футболистов, – заявил в своем стиле Бартон. – Это то, что я буду вспоминать, когда буду сидеть в кресле-качалке».

«Бристоль Роверс» – 28-я английская команда, которая в последний день сезона забила 7+ голов. Последней такой был «Тоттенхэм», разгромивший в 2017-м «Халл» 7:1. А вот у «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед», например, так не получалось.

Фото: Gettyimages.ru/Harry Trump; bristolrovers.co.uk