Ого, фанаты «ПСЖ» мощно освистали Неймара и Месси. Несмотря на 3:0!

Болельщики «ПСЖ» явно недовольны происходящим в клубе и команде – хотя это было понятно еще до Лиги чемпионов, но после вылета от «Реала» фанатская ярость еще сильнее. Перед матчем с «Бордо» болельщики освистали суперзвезд, особенно досталось Лео Месси и Неймару – когда их фамилии объявлял диктор по стадиону, трибуны недовольно гудели.

Им продолжали свистеть (а если точнее – издавать звуки «буу») в течение всего матча, при каждом касании. А Неймару свистели даже после гола.

Месси вряд ли когда-либо играл под таким давлением. В Барселоне его авторитет был непререкаемым.

Все это сопровождалось баннерами на трибунах: «Руководство – в отставку».

Кстати, к Мбаппе претензий минимум. Вот еще один из баннеров: «Мбаппе в Париже, Леонардо (спортивный директор – Sports.ru) – у позорного столба».

После матча – снова свист (победили 3:0). За что? Объясняют болельщики

Месси снова не забил – у него уже 7 матчей без голов. Лео во Франции вообще не блистает: не забивает с 6 февраля, на его счету только два гола в 18 матчах Лиги 1 (зато есть 10 ассистов). Статистика Неймара тоже не впечатляет – 5+3 в 14 матчах, в важных играх бразилец часто пропадает, как и Месси.

В медиа часто проникают слухи о проблемах в раздевалке – якобы латиноамериканские игроки ссорятся с европейцами, образуют группировки и бесят даже Килиана Мбаппе: ему единственному сегодня достались аплодисменты, а не свист.

Объединение Collectif Ultras Paris уже выходило с протестами на трибуны, а теперь – новое заявление с критикой руководства и команды. И на этот раз досталось даже Нассеру Аль-Хелайфи:

«Неприемлемое и неизбежное разочарование, о котором мы говорили и которого боялись. Как настроиться на покорение вершин, если сезон, по ощущениям, начинается в феврале, а в домашних турнирах играешь пешком? Как создать настоящий футбольный проект, если команда – это просто набор «звезд», практически не дополняющих друг друга?

С чего бы тренеру пользоваться уважением в раздевалке, когда решения явно принимает не он? Откуда у вас появится желание все перевернуть ради парижан, если на Неделе моды вы появляетесь чаще, чем на встречах с собственными фанатами? Наша память не коротка. Мы знаем, насколько обязаны Нассеру Аль-Хелайфи, ничего личного здесь нет, но очевидно, он не подходит для этой работы.

Нынешняя ситуация в клубе требует полной реорганизации на всех уровнях и ежедневного участия президента. Наш «ПСЖ» заслуживает людей, которые служат клубу, а не пользуются им».

Леонардо близок к уходу как никогда

Спортивный директор клуба очень бесит фанатов странными поступками. Например, по данным RMC Sport, бразилец после вылета из ЛЧ успокаивал игроков и говорил, что они заслуживают победы в турнире. Аль-Хелайфи, возможно, тоже недоволен Леонардо – As пишет, что боссов разочаровали трансферы Леонардо и потеря Мбаппе (едет в «Реал»), поэтому летняя отставка спортивного директора вполне реальна.

Но пока у «ПСЖ» легкая победа над «Бордо» (20-е место) и фактически законченный в марте сезон – Лиги чемпионов и даже Кубка уже не будет, осталась только Лига 1.

Фото: REUTERS/BENOIT TESSIER; Gettyimages.ru/Federico Pestellini