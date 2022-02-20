«Аталанта» в кризисе: нет побед, много травм (тот же Миранчук), Гасперини бесится из-за судейства

Уже не в зоне ЛЧ.

«Аталанта» угодила в кризис – в этот раз команда из Бергамо проиграла «Фиорентине» (0:1).

Получилось скандально – из-за спорного судейского решения. На 61-й минуте главный судья Даниэле Довери отменил гол Руслана Малиновского из-за офсайда Ханса Хатебура. ВАР подтвердил решение судей в поле. Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини максимально возмутился – и быстро получил красную карточку от арбитра.

В чем трудность эпизода? Можно посмотреть повтор. Да, Хатебур был в офсайде, но влиял ли он на эпизод – большой вопрос. С одной стороны, на его ускорение среагировал защитник «Фиорентины», так что голландец принимал участие в моменте. С другой, передача точно направлялась в сторону Малиновского, Хатебур не делал никаких ложных движений (вроде специального пропуска мяча дальше). Просто никак не успевал сам принять мяч.

«Аталанту» преследуют проблемы: травмы, волокита из-за коронавируса, психология, низкое качество футбола

• У «Аталанты» определенно есть трудности: команда победила всего один раз в семи последних матчах – только в Лиге Европы против «Олимпиакоса». Ситуация кажется страшнее, если сузить рамки до Серии А: одна победа в восьми последних турах. Да, в соперниках за время этого отрезка были «Интер», «Ювентус» и «Лацио», дважды проиграли ожившей «Фиорентине». Но факт удручающих результатов остается – и команда уже рухнула на пятое место.

• После матча Гасперини не вышел к журналистам – уже в третий раз за четыре последних матча в Серии А и Кубке Италии. Тренер взбесился из-за судейства и так демонстрирует свое недовольство. После 2:3 от «Фиорентины» в Кубке к журналистам вышел гендиректор Умберто Марино, после «Ювентуса» в Серии А тоже говорил он. Схема повторилась и теперь.

Судейство – не единственная претензия Гасперини. Он критикует и качество игры. Вот его размышления после поражения от «Кальяри» (1:2): «Матч показал, что у нас много проблем. Нужно вернуться на правильный путь и вновь сосредоточиться на том, что мы команда, потому что эта игра была безобразной. Должны снова стать сплоченной командой».

• В январе на «Аталанту» влиял коронавирус – команде приходилось играть с усеченной заявкой. И ладно бы мешали положительные тесты (хотя они тоже были), но, например, Малиновский и Иличич в середине января пропустили матч против «Интера», потому что не вакцинированы. В Серии А тогда запретили играть без прививки.

Малиновский все-таки согласился на вакцину и вернулся в состав, а вот Иличич исчез. Снова обострились психологические проблемы. Словенец даже не попал в заявку на Лигу Европы, а Гасперини просил его продать – не получилось.

«Мне всегда непросто говорить о подобном, потому что это очень личное. Могу только сказать, что мы всегда будем рядом с Иличичем, потому что это выходит за рамки футбола, профессии, – говорил тренер про Иличича. – Мы знаем его много лет, пережили много счастливых моментов вместе. Он абсолютно нормальный, позитивный человек, но изнутри наш разум похож на джунгли.

Даже психиатрам сложно разобраться, что уж говорить о нас. Я просто надеюсь, что он сможет вернуться и вновь обрести радость от игры на поле. Иличич знает, что как человека мы готовы ждать его вечно. Как игрока – не могу сказать, все это очень непредсказуемо и деликатно».

• Алексей Миранчук тоже недоступен – он не выходит на поле с 22 января из-за травмы бедра. Он должен вернуться в конце февраля.

Пока «Аталанта» не побеждала, у нее сменился владелец

Проект семьи Перкасси нашел богатого владельца. Им стал американец итальянского (кто бы сомневался) происхождения Стивен Пальюка, акционер «Бостона» из НБА. Пальюка, вставший во главе группы инвесторов, выкупил 55% компании La Dea Srl. Этой компании принадлежит 86% уставного капитала «Аталанты». Остальные 45% La Dea Srl останутся в собственности семьи Перкасси. Антонио Перкасси продолжит исполнять обязанности президента «Аталанты», Лука Перкасси – генерального директора клуба.

По данным La Gazzetta dello Sport, сделка обошлась 67-летнему Пальюке и его партнерам более чем в 400 млн евро, сам Стивен станет сопредседателем правления «Аталанты».

В Италии относятся настороженно – на бумаге «Аталанта» получила ресурсы, о которых даже было сложно мечтать. При этом в стране прекрасно знают о специфичности американских владельцев, которые не всегда готовы много инвестировать – можно вспомнить хотя бы «Рому».

Так что главное для «Аталанты» – решить (пока) краткосрочный кризис. И надеяться, что с новым владельцем долгоиграющих проблем не возникнет.

Фото: globallookpress.com/Maurizio Borsari/AFLO, Claudio Giovannini/Keystone Press Agency, UPPA/ZUMAPRESS.com, Spada/Keystone Press Agency