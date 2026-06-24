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  4. Инфантино о паузах на водопой: «У ФИФА нет дополнительного дохода, это чисто спортивный вопрос. Они обеспечивают отдых игрокам и равные условия всем командам»

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Инфантино о паузах на водопой: «У ФИФА нет дополнительного дохода, это чисто спортивный вопрос. Они обеспечивают отдых игрокам и равные условия всем командам»
Инфантино о паузах на водопой: ФИФА не зарабатывает, это спортивный вопрос.

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о перерывах на водопой в рамках ЧМ-2026.

Перерывы, впервые введенные на турнире, проходят на 22-й и 67-й минутах и ​​длятся три минуты, которые добавляются к добавленному времени в конце каждого тайма.

«Главная причина – жара, но мы также должны понимать, что в таком соревновании, как чемпионат мира, который длится 39 дней, и команды потенциально могут сыграть восемь матчей за эти 39 дней, возможность отдохнуть крайне важна.

Для нас еще важнее обеспечить, чтобы все команды в каждом матче играли в одинаковых условиях. И очень сложно смириться с тем, что тренер может иметь возможность повлиять на ход матча, внеся коррективы просто потому, что жарче, в то время как в другом матче, где температура немного ниже, у того же тренера такой возможности нет. Мы хотим обеспечить равные условия для всех, и именно поэтому эти перерывы введены в каждом матче.

У ФИФА нет дополнительного дохода от этого, поскольку все коммерческие соглашения были подписаны заблаговременно. Поэтому для нас это не финансовый вопрос. Для нас это чисто спортивный вопрос.

Игроки атакуют и все такое до последних секунд матча. И, возможно, – а может, и нет, – но, возможно, это происходит также благодаря этому небольшому перерыву, который получают игроки и после которого они могут вернуться на поле и показать, на что способны», – заявил Инфантино.

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БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт ФИФА
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