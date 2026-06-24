Кордоба упал на линии штрафной ДР Конго перед голом Муньоса и просил пенальти. Арбитр Мариани не остановил игру – Колумбия забила

Кордоба упал на линии штрафной ДР Конго перед голом Муньоса и просил пенальти.

Джон Кордоба претендовал на пенальти перед голом Колумбии .

Нападающий «Краснодара », дебютировавший на ЧМ-2026 в игре с ДР Конго (1:0), на 76-й минуте развернулся на периметре штрафной после передачи Хуана Кинтеро и рухнул на газон, апеллируя к судье и показывая, что следует назначить пенальти.

Главный арбитр Маурицио Мариани разрешил продолжить атаку, в результате мяч вкатился в штрафную, а подоспевший Даниэль Муньос нанес удар и поразил ворота ДР Конго. После этого Кордоба сразу же вскочил и побежал праздновать с партнерами.

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»

Кордоба дебютировал за национальную команду в ноябре 2023 года, всего забив 6 голов в 22 матчах.

В 28 играх минувшего сезона Мир РПЛ на счету нападающего 17 мячей и 6 ассистов.