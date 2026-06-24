Кордоба упал на линии штрафной ДР Конго перед голом Муньоса и просил пенальти. Арбитр Мариани не остановил игру – Колумбия забила
Кордоба упал на линии штрафной ДР Конго перед голом Муньоса и просил пенальти.
Джон Кордоба претендовал на пенальти перед голом Колумбии.
Нападающий «Краснодара», дебютировавший на ЧМ-2026 в игре с ДР Конго (1:0), на 76-й минуте развернулся на периметре штрафной после передачи Хуана Кинтеро и рухнул на газон, апеллируя к судье и показывая, что следует назначить пенальти.
Главный арбитр Маурицио Мариани разрешил продолжить атаку, в результате мяч вкатился в штрафную, а подоспевший Даниэль Муньос нанес удар и поразил ворота ДР Конго. После этого Кордоба сразу же вскочил и побежал праздновать с партнерами.
Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»
Кордоба дебютировал за национальную команду в ноябре 2023 года, всего забив 6 голов в 22 матчах.
В 28 играх минувшего сезона Мир РПЛ на счету нападающего 17 мячей и 6 ассистов.
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Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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