Символическая сборная «Эдмонтона» всех времен: Макдэвид и Гретцки в одной команде!

Версия Алексея Белова.

Макдэвид и Драйзайтль – при всех трудностях, с которыми они столкнулись в финале – успели сделать достаточно, чтобы их сравнивали с легендами «Ойлерс» 1980-х. По общей результативности в плей-офф они уже занимают 5-6 места в клубной истории, а по средней – уступают только Гретцки (там объективно без шансов). То есть набирают очки лучше, чем Курри, Мессье и тем более Андерсон, игравшие бок о бок с Великим.

В честь их первого выхода в финал Кубка Стэнли мы решили собрать символическую сборную «Эдмонтона» всех времен. Коротко о критериях: сколько-нибудь продолжительный период в команде и хотя бы одно участие в финале. Поэтому Дагу Уэйту, Тэйлору Холлу, Джордану Эберле, Джейсону Арнотту и Томми Сало – извините, в другой раз.

Кто еще не вошел:

● Крис Пронгер . Х-фактор внезапного прорыва «Ойлерс» в финал-2006. Провел, наверное, лучший сезон в карьере – с учетом плей-офф так уж точно. Но сразу после него сбежал в теплые калифорнийские края.

● Энди Муг . Выиграл три кубка, но конкурировал с Фюром в основном в регулярке. Начиная с первого чемпионского сезона, в плей-офф был четко вторым номером.

● Дуэйн Ролосон . На пару с Пронгером сделал возможным финал в 2006-м, но Рэнфорд в 1990-м был точно не хуже и главное – взял кубок.

● Алеш Гемски . Еще один герой 2006-го, отдавший «Ойлерс» лучшие годы. Просто не могу представить его в четвертом звене даже символической сборной. Разве что в сборной поломанных травмами карьер.

● Крэйг Мактавиш . Есть ощущение, что его репутация как легендарного участника династии «Эдмонтона» чуть-чуть превосходит реальный вклад. А из той команды и так много народу, хотелось как-то разнообразить состав.

● Майк Крушелниски . Как будто противоположная история с Мактавишем. После перехода из «Бостона» играл в самой результативной тройке «Ойлерс», которая накидала феноменальные 139 голов в равных составах в сезоне-1984/85 (у Майка – 31, Гретцки и Курри – по 54). Еще три года играл с другими партнерами во втором-третьем звене, но в 1988-м вместе с Уэйном уехал в «Лос-Анджелес» именно он. Не знаю, почему не включил его. Просто не нашел подходящего места.

● Зак Хайман . При всей ограниченности своей роли (столбик на пятачке, об который забивает Макдэвид), максимально органичен и эффективен в ней. По голам в плей-офф он уже в историческом топ-10 «Ойлерс». Но в нашей сборной место рядом с МакДрайзом занято другим парнем.

Теперь, собственно, команда.

С вратарями все просто: Фюр взял четыре кубка в качестве основного, а Рэнфорд блистательно затащил в 1990-м, получив «Конн Смайт».

В обороне первый Коффи – не видел ни одного рейтинга лучших защитников всех времен, где его не было бы в десятке. И основу этой репутации он заложил как соратник Гретцки в раннем «Эдмонтоне» (потом его стали подозрительно часто менять перед большими кубковыми походами – «Питтсбург» в 1992-м, «Детройт» в 1996-м и даже «Лос-Анджелес» в 1993-м). Коффи принадлежит рекорд результативности для защитников за один плей-офф (37 очков в 1985-м).

Рядом с ним Кевин Лоу – элитный домосед, который обычно с Коффи и выходил. Обладатель всех пяти кубков с «Эдмонтоном».

Собственно, все пятикратные – на месте (было бы странно кого-то из них не включать). Например, Чарли Хадди и Рэнди Грегг – они были бы второй парой, но Бушар своей сверхрезультативностью и праворукостью одного подвинул. Бушар – это же такая реинкарнация Коффи в нынешнем «Эдмонтоне», невероятно яркий в атаке и такой себе в обороне. Наверное, логичнее было бы его поставить с более оборонительным Греггом, но у нас все-таки символический состав, поэтому Бушар как главный защитник своей команды и уже третий в истории по очкам в плей-офф (после Коффи и Хадди) расположился повыше.

Рэнди Грегг, кстати, игрок интересной судьбы. «Ойлерс» выцепили его из… Японии, когда ему было уже 26 лет. И он не только сразу закрепился в основе уже тогда усеянной талантами команды, но и стал одним из шести игроков, которые выиграли с ней все пять кубков. Несколько лет назад сайт Oilers Nation собирал топ-100 игроков «Эдмонтона» всех времен, и Грегг занял там 12-ю строчку – выше Хадди и многих других участников династии.

Ну и шестой – Стив Смит , который застал кубок 1987-го, а при следующих двух уже был ключевым игроком. Его, кстати, «Ойлерс» выбрали в шестом раунде драфта.

В первом звене нападения – самая стабильная тройка Гретцки эдмонтонских времен, с Курри и Тикканеном . Второй финн сам по себе на первое звено в такой команде, наверное, не тянет, но тут просто жалко было разбивать.

Во втором – с пятикратными Мессье и Андерсоном герой плей-офф 1990-го Крэйг Симпсон . Он застал три чемпионских похода, но последний провел просто гениально – 16 голов, 31 очко (точно как у Буре в 1994-м, только у того было на две игры больше). Собственно, именно так чаще всего и выглядела первая тройка «Ойлерс» в 1990-м, а Курри и Тикканен обычно выходили с Марком Лэмбом.

В третьей тройке наши нынешние герои – Макдэвид , Драйзайтль и их самый верный партнер Нюджент-Хопкинс . Райан справедливо считается прицепом к легендарному дуо, но все-таки он ценен для команды и сам по себе. Например, его вклад в эффективную работу меньшинства в этом плей-офф очень весом.

С четвертым звеном было сложнее всего. Нападающих хороших и важных еще много, а мест только три. Я решил сделать его максимально приближенным именно к четвертому звену, и подбирал туда игроков, которые по уровню и скиллам могли бы в него попасть в реальности в такой переполненной звездами команде.

Поэтому там на одном фланге боец из 80-х Дэйв Хантер (старший брат легенды «Вашингтона» Дэйла и приличного энхаэловца Марка). Про него говорили примерно так: если бы в словаре было понятие «игрок нижних звеньев», напротив него стояла бы фотография Дэйва Хантера. Цепкий, работящий и бесстрашный игрок. Кого ж брать в четвертое звено, если не его.

А рядом с Хантером лидеры команды-2006 – скромный тувэй Шон Хоркофф , волею судьбы оказавшийся главным центром «Ойлерс» на целое десятилетие, и символ нулевых Райан Смит – Капитан Канада, чемпион среди нападающих по количеству игр за «Эдмонтон».

Все. Можно ностальгировать, можно критиковать, можно собирать свои составы. Комментарии в вашем распоряжении.

Фото: East News /AP Photo/Mark J. Terrill, Jason Franson/The Canadian Press via AP, AP Photo/Kathy Willens, AP Photo/Danny Moloshok, AP Photo/CP, Ryan Remiorz, Canadian Press via AP, AP Photo/Rusty Kennedy