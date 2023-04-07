3 лучших русских игрока в каждой команде НХЛ – за всю историю. Рейтинг Запада

Вторая серия.

Вот и продолжение! Сегодня без долгих предисловий, только напомню важное:

● после названия команды в скобках – количество наших игроков, которые хотя бы один раз вышли на лед в ее составе (остальное вроде понятно).

● к нашим игрокам относятся в том числе Алексей Житник и Дарюс Каспарайтис, потому что играли за сборную России регулярно и на турнирах ИИХФ. А, например, Дайнюс Зубрус (однажды сыграл на Кубке мира) – нет. Ничего личного, просто нужны были какие-то правила.

● по критериям все просто: больше одного полного сезона для топ-3 (поэтому «Ванкувер» пока без Кузьменко) и минимум 60 матчей для упоминания среди остальных. Исключения будут, но только в особых случаях.

Конечно, здесь нет ни «Вегаса», ни тем более «Сиэтла». У «рыцарей» пока только Дадонов сыграл полный сезон (и второго уже не будет), а за «Кракен» никто из наших парней еще не выходил.

Фото: Gettyimages.ru; nhl.com