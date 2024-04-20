Кажется, Антон Миранчук уходит из «‎Локо». Тотальное разочарование после ярчайшего старта

Помешали травмы, бардак в клубе и Глушенков.

Братья Миранчуки – символы «Локомотива», уже более десяти лет клуб ассоциируется с этой фамилией. Сначала зажигал Алексей, а затем подтянулся и Антон – сейчас он входит в топ-10 бомбардиров в истории клуба и в топ-20 по количеству матчей. Скорее всего, гораздо выше Антону Миранчуку забраться не суждено – через пару месяцев он должен покинуть «Локо».

Это не инсайд – об этом прямо сказал агент Миранчуков, Вадим Шпинев: «99%, что нам придется принять одно из предложений от других клубов и уйти из «Локомотива» свободным агентом. «Локо» находится в непростой бюджетной истории после немецкого периода, который содержал высокие расходы, кредиты и прочее. Сейчас внутри произошел пересмотр стратегии, сокращение бюджетов, уровня зарплат.

Тот потолок зарплат, который сейчас существует в клубе, в два раза меньше той зарплаты, которая есть у Антона по контракту сейчас. Соглашаться на двойное понижение – тяжело, поэтому добавить что-то еще мне сложно. Мы ведем переговоры с клубами чемпионата Турции, Франции, Италии».

В чемпионском сезоне-2017/18 Антон выбил 11 очков по системе «гол+пас» (4+7). С тех пор Миранчук набирал больше десяти очков дважды: в чемпионате-2018/19 (11+3) и в прошлом году (8+4). 9 из 19 голов в эти сезоны – с пенальти.

Почему Антон, перестав быть просто «братом Алексея», так и не стал главной звездой «Локо» на годы?

Сразу после ухода брата Антон выдал мощную осень, но дальше – травмы и хаос в «‎Локо»

Антон младше брата всего на десять минут, но дебютировал за взрослый «‎Локо» аж на четыре года позже. Первый полноценный сезон за основу вышел триумфальным: твердое место в основе, те самые 4+7 по «‎гол+пас» и золото РПЛ.

В чемпионате-2018/19 Антон и вовсе играл ярче Алексея. Дело не только в голах (11 против 3, без учета пенальти – 7 против 3), но и в превосходстве по многим продвинутым атакующим метрикам.

«Моя основная личная цель – полностью реализовать свой потенциал», – сказал Антон после того сезона.

Увы, не получилось.

Следующий год скомкали травмы: пока Алексей забивал «‎Ювентусу» в Лиге чемпионов, Антон восстанавливался после операции на правой стопе. Зимой 2020-го случилось еще одно повреждение – снова правая стопа (и очень странная причина – плохо закрепленный шип на бутсе). Итог – несколько пропущенных матчей во второй части сезона. В это время Алексей решающими голами удержал «‎Локо» в топ-2.

Летом 2020-го Алексея Миранчука забрала «‎Аталанта», и болельщики «‎Локо» ждали, что брат станет новым лидером команды. Антон сразу попер: осенью 2020-го сделал 4+4 по «‎гол+пас» за 17 матчей РПЛ, положил три гола в Лиге чемпионов (в том числе «‎Баварии» и «‎Атлетико») и добавил два за сборную России в Лиге наций. Тогда же Миранчук продлил контракт с «‎Локо».

Несмотря на отличную форму Антона, «Локо» сыпался: 1:5 от «Динамо», 0:5 от «Краснодара» и всего 8-е место к зимнему перерыву. Весной Марко Николич построил великий ромб и рванул к серебру, но биоритмы команды и Антона вновь не совпали. С февраля 2021-го по июль 2022-го Миранчук всего один раз вышел в старте, лишь в четырех матчах отыграл хотя бы тайм.

Начиналось все безобидно: в феврале 2021-го Шпинев рассказал, что Антон получил мышечное повреждение, а тренерский и медицинский штабы контролируют его восстановление. Спустя полгода и эпизодические выходы Антона на замену Шпинев снова вышел в медиа: «С первого зимнего сбора у Антона серьезная проблема в области приводящей мышцы передней поверхности бедра. Все это сказывается на тазобедренном суставе. Постоянные боли то утихают, то усиливаются. Иногда приходится применять обезболивание. Насколько его хватает, столько человек и играет.

Насколько я понимаю, у главного тренера есть сведения об этой проблеме. Но, к сожалению, медицинский штаб возглавляет человек, которого на этой должности быть не должно просто по определению. Проблемы у Антона начались в январе, на носу сентябрь. Какие-то действия кто-то предпринимает?».

Загадочные проблемы Миранчука со здоровьем произошли на фоне тотальной перестройки в «‎Локо» под концепцию Ральфа Рангника, когда через клуб прошли десятки новых сотрудников. Тогдашний врач «‎Локомотива» Александр Резепов, оказавшийся в клубе летом 2021-го, объяснял затянувшуюся неопределенность с травмой Антона именно сменой власти:

«‎Ничего критичного в этой ситуации не вижу. Эмоциональные высказывания агента оставлю на его совести. Травму Миранчук действительно получил еще зимой, затем, возможно, предыдущим медицинским штабом ему был поставлен неверный диагноз. К сожалению, полностью отсутствует медицинская документация по игроку.

После прихода у нас состоялся диалог с футболистом, где было принято совместное решение до определенного момента ограничиться консервативными методами и реабилитационными процедурами. Фактически Антон не пропустил ни одной тренировки, постоянно, без пауз, занимался в общей группе, вместе со всеми полноценно прошел летний сбор, принимал участие в официальных матчах».

Получается, предыдущий медицинский штаб поставил Миранчуку неправильный диагноз, а новый не смог найти историю болезни.

Полноценно вернулся на поле Миранчук только летом 2022-го – в совсем другую команду. Соскучившись по игре, Антон выдал неплохой отрезок, сделав 4+3 по «‎гол+пас» в восьми стартовых турах (правда, все голы – снова с пенальти). Миранчук и «‎Локо» вновь существовали в разных вселенных: «‎Локомотив» дико штормило с хаосом на тренерской скамейке (незабываемый дуэт Марвина Комппера и Йозефа Циннбауэра ).

Пока Антон набивал статистику, «‎Локо» влетал 0:5 «‎Зениту» и 0:3 «‎Краснодару».

После ухода немцев Миранчука полностью затмил Глушенков

С приходом нового руководства и Михаила Галактионова «‎Локо» быстро стабилизировался. В том числе благодаря трансферам – Максим Глушенков вообще стал бриллиантовым попаданием.

Максим сразу сделал то, что никак не удавалось Антону, – стал ярким лидером атаки «‎Локо» с топовой статистикой и влиянием на игру и результат. Всего за 13 матчей Глушенков обошел Миранчука по «‎гол+пас» без учета пенальти (5+4 против 3+4, еще 5 голов Антон забил с точки).

В этом сезоне разница только увеличилась – у Макса уже 12 результативных баллов, у Антона в два раза меньше, если не учитывать один мяч с пенальти. Глушенков буквально отбирает у Миранчука место: осенью Галактионов чаще использовал Максима под нападающим, отправляя Миранчука на фланг.

Теперь доставки в чужую штрафную от Миранчука не уникальны для «‎Локо». По данным ЯндексПлюс x VSporte , Глушенков лидирует в лиге по ключевым передачам (22), Миранчук с несколькими игроками замыкает топ-10 с 10 передачами.

Антон выдал пару многообещающих сезонов на старте карьеры и одну мощную осень сразу после ухода брата из «‎Локо». Дальше – почти беспросветная жуть: сложные травмы, из-за которых Антон пропустил два сезона, бардак в клубе и полный рассинхрон личных выступлений и командной игры.

Когда Антон полностью восстановился, а «‎Локо» перестало штормить, у Миранчука появился конкурент, разрывающий РПЛ .

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Шпинев заявляет о переговорах о с итальянскими, французскими и турецкими клубами, но если Антон серьезно не снизит финансовые запросы, кажется, у него только один путь.

Это «‎Зенит», испытывающий дефицит качественных игроков с российским паспортом.

Перед Миранчуком почти наверняка встанет выбор: либо уехать в Европу на сравнительно скромный контракт, как это сделал Далер Кузяев, либо за большие деньги перейти на скамейку «‎Зенита».

От этого выбора зависит не только восприятие Антона со стороны болельщиков, но и его карьерные перспективы.

Не хочется, чтобы стартовые два сезона в основе «Локо» так и остались пиком Миранчука.

«‎Европейский Паровоз» – в телеграме

Фото: РИА Новости /Павел Бедняков, Виталий Тимкив, Алексей Филиппов, Сергей Бобылев; Alexander Kulebyakin/Global Look Press/Global Look Press