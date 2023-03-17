Европейский Паровоз
Блог

Бэйл – второй трансфер в истории, Виллиан (а не Халк) – самая дорогая продажа из РПЛ: новая версия футбольной инфляции

Ла Лига Ла Лига
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
серия А Италия серия А Италия
бундеслига Германия бундеслига Германия
трансферы трансферы
лига 1 Франция лига 1 Франция
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Неймар Неймар
Гарет Бэйл Гарет Бэйл
Халк Халк
Виллиан Виллиан
Футбол Футбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Сейчас все объясним.

Sports.ru уже неоднократно рассказывал о футбольной инфляции и приводил топ самых дорогих трансферов с ее учетом. Мы использовали индекс Британского кредитного бюро TotallyMoney – самую популярную модель расчета футбольной инфляции, которая основана на средней стоимости трансфера в топ-5 лигах в конкретный год.

В феврале свою версию трансферов за последние десять лет представил Международный центр спортивных исследований (CIES). Это более научный подход, который учитывает данные по всем лигам и создает эконометрическую модель.

За десять лет накопленная инфляция достигла 116%. Быстрее всех дорожают центральные защитники

С сезона-2013/14 футбольная инфляция в среднем составляла 9%. Если бы в 2020-м не грянула пандемия ковида, процент был бы еще выше – до сезона-2019/20 средний уровень инфляции держался на уровне 13,8%.

Всего в двух сезонах наблюдалась отрицательная инфляция, при этом в сезоне-2018/19 – совсем небольшая. Единственная мощная дефляция была в прошлом сезоне – ценники снизились аж на 24%.

В CIES отдельно подсчитали и темпы инфляции для игроков разных позиций и возрастных категорий. За последние десять лет быстрее всего дорожали защитники (средний темп у центральных – 12,5%, у фланговых – 11,1%). Вратари прибавили в стоимости меньше полевых игроков – по 5,2% в год.

По возрасту все очевиднее: чем моложе игрок, тем быстрее разогреваются ценники. Футболисты до 21 года с каждым годом становятся дороже на 12,8%, а игроки старше 30 лет скромно дорожают на 3,6%. В категории 30+ наблюдается и самая большая дефляция (то есть снижение цен) после пандемии.

Конечно, самая большая футбольная инфляция – в АПЛ, ежегодный темп в 12,6%. Другие чемпионаты из топ-5 не спешат так быстро обесценивать собственные трансферные бюджеты – инфляция в среднем составила 8,5%. Остальные лиги живут с 7,7% в год.

Что за эконометрическая модель? Насколько точны эти расчеты?

Особенность методики CIES – она основана на статистической модели, которая построена на анализе 5244 трансферов. Исследователи CIES Раффаэле Поли, Роже Бессон и Лоик Равенель написали научную статью об этой модели.

Изначально Поли, Бессон и Равенель разрабатывали модель, которая позволила бы дать объективную оценку стоимости игроков. Они подобрали двенадцать переменных: голы, ассисты, обводки (все – с учетом силы лиги и соперников), возраст игрока, оставшийся срок контракта, игровое время за последние 2 года, увеличение или снижение игрового времени за последний сезон (это две разные переменные), результаты команды, экономический уровень клуба-покупателя, опыт игры за сборную, сезон совершения сделки.

Авторы подсчитали, что самые важные показатели – длительность контракта, возраст и опыт. По этой модели каждый дополнительный год контракта прибавляет 22% к стоимости продажи игрока. Из клубных переменных важнее всего экономическая мощь покупателя. Например, если бы Наби Кейта летом 2018 года переходил в «‎Лестер», а не «‎Ливерпуль», то сумма трансфера, по оценке CIES, могла быть на 25% ниже. 

Эта эконометрическая модель с точностью не менее 80% угадывает сумму, которая соответствует реальной стоимости трансфера. Получается, 80% трансферов в футболе логичны (или хотя бы математически объяснимы).

Авторы CIES признают ограничения, связанные с их моделью: «‎Эконометрическое моделирование возможно только с данными, которые поддаются количественной оценке в больших масштабах. Это не позволяет нам включить в подход специфические аспекты, которые касаются только нескольких игроков или клубов, или которые просто не поддаются количественной оценке.

Среди таких аспектов можно выделить конкретную экономическую ситуацию клуба (например, срочная потребность в деньгах), разногласия между игроком и тренером или партнерами, планируемая покупка в команду другого футболиста, играющего на той же позиции, проблемы с дисциплиной или физикой».

Этой зимой клубы установили рекорд по трансферным тратам. Бонусы играют все большую роль

В свежем исследовании CIES есть и другие интересные детали про тренды футбольного рынка. Его объем уже превышает 9 миллиардов евро. Зимой 2023-го потратили 2 млрд 133 млн евро – так много в середине сезона еще не тратили (вместе с летним окном – 9,1 млрд). Правда, сезонный рекорд все равно удерживает допандемийный 2019/20. Тогда потратили 9,7 млрд евро, из них 2 млрд – зимой.

Средний трансферный чек в сезоне-2022/23 – 4,64 млн евро с учетом бонусных выплат (10 лет назад – 3,17 млн). Бонусы играют все большую роль – в среднем их доля уже выше 15% от общей суммы.

Клубы постоянно тратятся на нападающих – на них приходится 52,5% трансферных расходов. В приоритете игроки 22-25 лет, на них отваливают 45,1%.

Больше четверти всех трансферных денег крутятся в АПЛ: 28,5%. На другие лиги большой пятерки приходится 43,3% объема рынка. Остальные чемпионаты тратят почти столько же, сколько одна АПЛ – 28,1%.

Пересчитываем топ-трансферы по инфляции: Бэйл дороже Мбаппе, а в РПЛ Виллиан обходит Халка

Самый дорогой трансфер в истории футбола – Неймар, за которого «ПСЖ» заплатил 222 млн евро. Бразилец сохраняет лидерство даже с учетом инфляции.

Показательны примеры трансферов Ромелу Лукаку (в «Челси») и Эдена Азара (в «Реал»). Стоимость трансферов почти совпадает, но «Реал» покупал Азара на сильно перегретом рынке, поэтому с учетом инфляции он немного подешевел. Лукаку переходил в «Челси» на фоне жесткого отката цен, поэтому сегодня он стоил бы дороже.

Но ярчайший пример топ-13 – Гарет Бэйл. Первый трансфер на 100+ млн евро в истории футбола логично выиграл от пересчета по инфляции. В 2023-м Бэйл уступил бы только Неймару.

Ну и бонус – трансферы РПЛ! Пересчитать главные покупки российских клубов по методике CIES проблематично – вся топ-5, кроме Малкома, появилась в лиге до сезона 2013/14.

Зато можно пересчитать топ-5 продаж клубов РПЛ.

Так РПЛ получает новую рекордную сделку: Виллиан опережает Халка.

Впрочем, это не так уж и трудно представить с сегодняшним «‎Челси».

«‎Европейский Паровоз» – в телеграме

Как менялись трансферы РПЛ? 30 лет – в гифке и картинках

Феномен «Челси»: Боули – пророк или безумец? Разбираемся с экономистом

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Коваль
Автор
Ответ Aleksey Harutyunyan
А почему не рассматриваются более поздние трансферы? Например Зидана и Роналду в Реал. Если в случае Бейла двойной рост, то не представляю как будет в случае Зидана. Там есть переломный 2008 год когда был скачок инфляции.
CIES приводит расчеты только по инфляции с сезона 2013/14, поэтому по данной методике было бы не совсем корректно считать более ранние трансферы. То есть их, конечно, можно было бы пересчитать по среднегодовой инфляции в 9 процентов, но это было бы не настолько точно и не учитывало бы нелинейность изменений.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jerry Lee
Ответ Aleksey Harutyunyan
А почему не рассматриваются более поздние трансферы? Например Зидана и Роналду в Реал. Если в случае Бейла двойной рост, то не представляю как будет в случае Зидана. Там есть переломный 2008 год когда был скачок инфляции.
было уже, год назад где то выкладывали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нургалиев Разрешил
Сами придумали, сами посчитали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ShamilK
При переходе Неймара в Барсу учитывалась официальная трансферная стоимость? Его вроде бы с учетом всех затрат покупали за около 90 миллионов евро. Выходит, что после пересчета на инфляцию на него потратили где-то 190 миллионов
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksey Harutyunyan
А почему не рассматриваются более поздние трансферы? Например Зидана и Роналду в Реал. Если в случае Бейла двойной рост, то не представляю как будет в случае Зидана. Там есть переломный 2008 год когда был скачок инфляции.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jerry Lee
А на сколько подорожали мячи для гольфа из за инфляции?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий