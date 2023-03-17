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Sports.ru уже неоднократно рассказывал о футбольной инфляции и приводил топ самых дорогих трансферов с ее учетом. Мы использовали индекс Британского кредитного бюро TotallyMoney – самую популярную модель расчета футбольной инфляции, которая основана на средней стоимости трансфера в топ-5 лигах в конкретный год.

В феврале свою версию трансферов за последние десять лет представил Международный центр спортивных исследований (CIES). Это более научный подход, который учитывает данные по всем лигам и создает эконометрическую модель.

За десять лет накопленная инфляция достигла 116%. Быстрее всех дорожают центральные защитники

С сезона-2013/14 футбольная инфляция в среднем составляла 9%. Если бы в 2020-м не грянула пандемия ковида, процент был бы еще выше – до сезона-2019/20 средний уровень инфляции держался на уровне 13,8%.

Всего в двух сезонах наблюдалась отрицательная инфляция, при этом в сезоне-2018/19 – совсем небольшая. Единственная мощная дефляция была в прошлом сезоне – ценники снизились аж на 24%.

В CIES отдельно подсчитали и темпы инфляции для игроков разных позиций и возрастных категорий. За последние десять лет быстрее всего дорожали защитники (средний темп у центральных – 12,5%, у фланговых – 11,1%). Вратари прибавили в стоимости меньше полевых игроков – по 5,2% в год.

По возрасту все очевиднее: чем моложе игрок, тем быстрее разогреваются ценники. Футболисты до 21 года с каждым годом становятся дороже на 12,8%, а игроки старше 30 лет скромно дорожают на 3,6%. В категории 30+ наблюдается и самая большая дефляция (то есть снижение цен) после пандемии.

Конечно, самая большая футбольная инфляция – в АПЛ, ежегодный темп в 12,6%. Другие чемпионаты из топ-5 не спешат так быстро обесценивать собственные трансферные бюджеты – инфляция в среднем составила 8,5%. Остальные лиги живут с 7,7% в год.

Что за эконометрическая модель? Насколько точны эти расчеты?

Особенность методики CIES – она основана на статистической модели, которая построена на анализе 5244 трансферов. Исследователи CIES Раффаэле Поли, Роже Бессон и Лоик Равенель написали научную статью об этой модели.

Изначально Поли, Бессон и Равенель разрабатывали модель, которая позволила бы дать объективную оценку стоимости игроков. Они подобрали двенадцать переменных: голы, ассисты, обводки (все – с учетом силы лиги и соперников), возраст игрока, оставшийся срок контракта, игровое время за последние 2 года, увеличение или снижение игрового времени за последний сезон (это две разные переменные), результаты команды, экономический уровень клуба-покупателя, опыт игры за сборную, сезон совершения сделки.

Авторы подсчитали, что самые важные показатели – длительность контракта, возраст и опыт. По этой модели каждый дополнительный год контракта прибавляет 22% к стоимости продажи игрока. Из клубных переменных важнее всего экономическая мощь покупателя. Например, если бы Наби Кейта летом 2018 года переходил в «‎Лестер», а не «‎Ливерпуль», то сумма трансфера, по оценке CIES, могла быть на 25% ниже.

Эта эконометрическая модель с точностью не менее 80% угадывает сумму, которая соответствует реальной стоимости трансфера. Получается, 80% трансферов в футболе логичны (или хотя бы математически объяснимы).

Авторы CIES признают ограничения, связанные с их моделью: «‎Эконометрическое моделирование возможно только с данными, которые поддаются количественной оценке в больших масштабах. Это не позволяет нам включить в подход специфические аспекты, которые касаются только нескольких игроков или клубов, или которые просто не поддаются количественной оценке.

Среди таких аспектов можно выделить конкретную экономическую ситуацию клуба (например, срочная потребность в деньгах), разногласия между игроком и тренером или партнерами, планируемая покупка в команду другого футболиста, играющего на той же позиции, проблемы с дисциплиной или физикой».

Этой зимой клубы установили рекорд по трансферным тратам. Бонусы играют все большую роль

В свежем исследовании CIES есть и другие интересные детали про тренды футбольного рынка. Его объем уже превышает 9 миллиардов евро. Зимой 2023-го потратили 2 млрд 133 млн евро – так много в середине сезона еще не тратили (вместе с летним окном – 9,1 млрд). Правда, сезонный рекорд все равно удерживает допандемийный 2019/20. Тогда потратили 9,7 млрд евро, из них 2 млрд – зимой.

Средний трансферный чек в сезоне-2022/23 – 4,64 млн евро с учетом бонусных выплат (10 лет назад – 3,17 млн). Бонусы играют все большую роль – в среднем их доля уже выше 15% от общей суммы.

Клубы постоянно тратятся на нападающих – на них приходится 52,5% трансферных расходов. В приоритете игроки 22-25 лет, на них отваливают 45,1%.

Больше четверти всех трансферных денег крутятся в АПЛ: 28,5%. На другие лиги большой пятерки приходится 43,3% объема рынка. Остальные чемпионаты тратят почти столько же, сколько одна АПЛ – 28,1%.

Пересчитываем топ-трансферы по инфляции: Бэйл дороже Мбаппе, а в РПЛ Виллиан обходит Халка

Самый дорогой трансфер в истории футбола – Неймар, за которого «ПСЖ» заплатил 222 млн евро. Бразилец сохраняет лидерство даже с учетом инфляции.

Показательны примеры трансферов Ромелу Лукаку (в «Челси») и Эдена Азара (в «Реал»). Стоимость трансферов почти совпадает, но «Реал» покупал Азара на сильно перегретом рынке, поэтому с учетом инфляции он немного подешевел. Лукаку переходил в «Челси» на фоне жесткого отката цен, поэтому сегодня он стоил бы дороже.

Но ярчайший пример топ-13 – Гарет Бэйл. Первый трансфер на 100+ млн евро в истории футбола логично выиграл от пересчета по инфляции. В 2023-м Бэйл уступил бы только Неймару.

Ну и бонус – трансферы РПЛ! Пересчитать главные покупки российских клубов по методике CIES проблематично – вся топ-5, кроме Малкома, появилась в лиге до сезона 2013/14.

Зато можно пересчитать топ-5 продаж клубов РПЛ.

Так РПЛ получает новую рекордную сделку: Виллиан опережает Халка.

Впрочем, это не так уж и трудно представить с сегодняшним «‎Челси».