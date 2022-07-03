Экс-ультрас стал президентом «‎Герты»: рад пиротехнике на стадионе, хочет убрать рекламу букмекеров. В детстве его выгнали из пионеров

Сандро Шварцу в Берлине скучно не будет.

За «‎Гертой» в сезоне-2022/23 будет интересно следить не только из-за Сандро Шварца. В Берлине революция: 26 июня выборы президента в клубе выиграл 41-летний Кай Бернштайн – первый в истории Германии выходец из ультрас, добравшийся до главного руководящего поста в футбольном клубе. Он будет рулить «‎Гертой» ближайшие два года.

Просто посмотрите, как его победу встретили члены клуба (таймкод – 00:39):

Соперником Бернштайна был однопартиец Ангелы Меркель, в недавнем прошлом депутат Бундестага Франк Штеффель. Штеффеля можно назвать кандидатом элиты – за него публично (или закулисно, по сообщениям медиа) топили и легенда клуба Пал Дардаи, и глава наблюдательного совета Клаус Брюггеманн, и спортивный директор Фреди Бобич, и главный инвестор «‎Герты» Ларс Виндхорст (на следующий день после выборов он даже пообедал с проигравшим, а не с победителем).

Но большинство болельщиков предпочли более близкого и понятного им Бернштайна. Познакомимся с ним и мы.

Бернштайн рос в ГДР и ненавидел коммунизм. Его исключили из пионеров и оставляли на второй год в школе

Бернштайн родился в ГДР, в небольшом городке Мариенбург на границе с Чехией, потом несколько лет жил в Дрездене. С коммунизмом отношения у него, мягко говоря, не сложились. «В Дрездене стояли панельки с мусоропроводом и центральным отоплением – последнее, новое, теплое дерьмо ГДР», – вспоминает он.

Неприязнь была взаимной. В 1988 году Кая исключили из пионеров: «‎Я что-то натворил, и на построении в честь поднятия флага меня вызвали из строя и объявили недостойным звания пионера. А вскоре «‎бац», и пионерия со всей ее идеологией и остальной системой просто исчезли».

За год до падения Берлинской стены семья Бернштайн перебралась в столичный район Марцан. В школе Кай учился не очень – по его версии, потому что учителя, несмотря на уход коммунизма, «‎застряли в ГДР». Так или иначе, его дважды оставляли на второй год. Отдушиной стал футбол: Кай с друзьями пропадал днями напролет во дворе и буквально спал с мячом.

А в 1994-м один из друзей впервые привел его на стадион на матч «‎Герты». Уже в 1998-м Бернштайн стал одним из основателей группировки «Берлинские Арлекины 98» – одного из главных фан-клубов «Герты», и заряжающим на Восточной трибуне «‎Олимпияштадиона».

Новому президенту «‎Герты» трижды запрещали посещать стадион. Теперь он пересел на центральную трибуну

Как у настоящего лидера ультрас, у Бернштайна не обошлось без проблем со службами безопасности. Он трижды получал запрет на посещение арены. В двух случаях решение отменяли довольно быстро, изучив доказательства.

В третьем – за плакат, который полиция сочла недопустимым – запрет действовал два года. По мнению Бернштайна, несправедливо: «‎Служба работы с болельщиками знала про акцию, но полиция, видимо, посчитала, что здорово будет убрать с Восточной трибуны одного из заводил, как они меня давно обозначили. По всем законам жанра, меня положили лицом в землю – перелом носа и запрет на посещение стадиона прилагались».

Впрочем, те времена остались в прошлом. Немалую роль в этом сыграла история с лейкемией у одного из фанатов «‎Герты». В 2004 году Бернштайн стал одним из организаторов акции по сбору средств и поиску донора для спасения 20-летнего парня. Акция удалась: деньги собрали, донор нашелся, но болезнь все же оказалась сильнее: Бенни – так звали болельщика – скончался в ходе лечения.

24-летний Кай тогда многое переосмыслил и стал серьезнее. А заодно осознал свой организаторский талант и умение мотивировать окружающих. Сначала устроился в ивент-агентство, а затем основал собственную фирму, специализирующуюся на маркетинге, коммуникации и организации мероприятий – Team Bernstein. Теперь оборот его компании достигает 5-6 млн евро в год (после избрания в «‎Герте» передал управление жене), он ездит на «‎Порше», смотрит матчи любимого клуба с центральной трибуны и не любит, когда его редуцируют до «‎бывшего ультрас».

«‎Это часть моего прошлого, но вы же не будете постоянно называть каждого человека, который когда-то служил в бундесвере, бывшим солдатом? Или человека с каким-то специализированным образованием, например, экс-электриком? Для меня надо всем этим стоит определение «‎гертанец». Прежде всего, мы все «‎гертанцы», а потом уже фанаты, «‎кутте» (так в Германии называют олдскульных болельщиков в честь их джинсовок с клубными нашивками – Sports.ru), ультрасы или болельщики с центральных трибун», – объясняет Бернштайн.

Бернштайн выиграл с популистскими лозунгами, но для «‎Герты» это даже плюс. Клубу срочна нужна перезагрузка

Бернштайн умудряется одновременно зарабатывать баллы на своем ультрас-прошлом (во многом за счет этого он стал президентом «‎Герты») и дистанцироваться от этого образа. За этим тоже стоит расчет, ведь Бернштайна поддержали 54% членов клуба – а значит почти половина проголосовали иначе. Но Кай настаивает, что хочет быть президентом всех «‎гертанцев». «‎Простить, понять и двигаться вперед!» – таков его призыв ко всем членам клуба.

Бернштайн вступает в должность с большими планами, которые глобально сводятся к словосочетанию «смена клубной культуры‎». Среди его идей, озвученных в ходе предвыборной гонки, много популизма. В частности, он предлагает транслировать заседания президиума «‎Герты» в интернете, отказаться от букмекерских компаний в качестве спонсоров, хочет, чтобы футболисты устраивали гриль-вечеринки для сотрудников клуба, и де-факто говорит о разрешении на использование пиротехники на стадионе: «‎Я не за и не против пиротехники. Думаю, эти дискуссии уже устарели и стоит говорить не об этом, а об ответственном обращении с ней, чтобы это никому не угрожало».

Правда, применение пиротехники противоречит регламенту Немецкого футбольного союза и полицейским требованиям, так что в одиночку Бернштайну этого не изменить. Да и сложно представить, как президиум «‎Герты» публично обсуждает зарплаты или контракты футболистов. В общем, очевидно, что далеко не все идеи нового президента будут воплощены в жизнь. Но его главный посыл – принципиально новая, более прозрачная и открытая культура коммуникации внутри клуба и между клубом и его болельщиками.

«‎Как президент я – главный коммуникатор клуба», – говорит Бернштайн. И для «‎Герты» появление близкого к фанатам, энергичного и открытого ко всему новому руководителя пришлось как нельзя кстати. В 2017 году инвесткомпания Tennor Holding BV Ларса Виндхорста в 2017 году приобрела 49,9% акций клуба и с тех пор вложила в него более 400 млн евро . Инвестор пришел с намерением создать в Берлине настоящий столичный топ-клуб, как в Лондоне или Париже, и даже придумал слоган Big City Club («‎клуб большого города»).

Но вместо прорыва «‎Герта» с каждым годом проваливалась все ниже (в прошлом сезоне спаслась от вылета только в стыках), беспорядочно меняя тренеров и неудачно закупаясь дорогостоящими игроками. Дошло до того, что клуб стал посмешищем для всей Бундеслиги, а некоторые болельщики «‎Герты» даже стыдились лишний раз надевать клубную футболку. В таких условиях улучшение имиджа – едва ли не первоочередная цель.

Бернштайн начинает с небольших шагов. Главная интрига – отношения с главным инвестором «‎Герты»

Несмотря на бунтарское фанатское прошлое и лихую предвыборную программу, в новой должности Кай Бернштайн видит себя не революционером, а проект-менеджером. «‎Последние годы в клубе царили непрофессионализм и хаос. В «‎Герте» стройплощадок больше, чем во всем Берлине», – иронизирует он.

Для начала новый президент распорядился подыскать офис, в котором сможет заседать президиум – в последние годы для этого не было какого-то конкретного места. «‎Сейчас период знакомства и прощупывания почвы – в организационном и структурном плане. Все члены президиума получат мой мейл, потом мы проработаем календарь, обсудим организацию и структуру», – рассказал Бернштайн после первого заседания клубного руководства.

Кадровой революции сходу тоже не предвидится: спортивный директор Фреди Бобич, несмотря на многочисленные промахи, похоже, остается на посту. «‎В первый год у него не все получилось, но он заслужил шанс доказать в новых условиях в клубе, что он справится», – говорит Бернштайн.

Хотя, по информации издания Sport Bild, у них есть разногласия: новый президент хочет видеть в составе больше воспитанников «‎Герты» вроде Мартона Дардаи или Джордана Торунариги, а Бобич нацелен на поиск не раскрученных талантов за рубежом. Но оба желают собрать в Берлине молодой состав – тем более Сандро Шварц умеет прокачивать молодежь .

Пожалуй, ключевой вопрос для ближайшего будущего «‎Герты» – отношения Бернштайна с ведущим акционером клуба Виндхорстом. Бернштайн еще до избрания говорил, что критически настроен в отношении главы Tennor Holding BV, но в то же время рационально отмечал: «‎Мой план – сесть за стол с Ларсом Виндхорстом, выстроить доверие и действовать согласованно». Сам бизнесмен в интервью журналу kicker сухо поздравил нового президента «‎Герты», но добавил: «Мы открыто и безо всяких предрассудков вступим в предстоящие переговоры. В любом случае, хуже, чем раньше, быть не может‎».

Звучит не слишком радужно, но двум предпринимателям просто необходимо найти общий язык. Если не получится, то, как показывают примеры «‎Шальке» или «‎Гамбурга», хуже все же может быть.

Но пока об этом в бело-голубой части Берлина даже не хотят думать. Ведь если все сложится, бэкграунд Бернштайна поможет «‎Герте» стать не менее близкой к своим фанатам, чем соседи из «‎Униона» , а финансы Виндхорста (и таланты Шварца) – побороться за еврокубковую зону. «‎Все позитивно воспринимают происходящие в «‎Герте» перемены. В клубе ощущается оптимистичный настрой», – резюмирует Бернштайн.

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Фото: globallookpress.com/Sören Stache, Matthias Koch