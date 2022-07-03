Экс-ультрас стал президентом «‎Герты»: рад пиротехнике на стадионе, хочет убрать рекламу букмекеров. В детстве его выгнали из пионеров

Сандро Шварцу в Берлине скучно не будет.
За «Гертой» в сезоне-2022/23 будет интересно следить не только из-за Сандро Шварца. В Берлине революция: 26 июня выборы президента в клубе выиграл 41-летний Кай Бернштайн – первый в истории Германии выходец из ультрас, добравшийся до главного руководящего поста в футбольном клубе. Он будет рулить «Гертой» ближайшие два года.
Просто посмотрите, как его победу встретили члены клуба (таймкод – 00:39):
Соперником Бернштайна был однопартиец Ангелы Меркель, в недавнем прошлом депутат Бундестага Франк Штеффель. Штеффеля можно назвать кандидатом элиты – за него публично (или закулисно, по сообщениям медиа) топили и легенда клуба Пал Дардаи, и глава наблюдательного совета Клаус Брюггеманн, и спортивный директор Фреди Бобич, и главный инвестор «Герты» Ларс Виндхорст (на следующий день после выборов он даже пообедал с проигравшим, а не с победителем).
Но большинство болельщиков предпочли более близкого и понятного им Бернштайна. Познакомимся с ним и мы.
Бернштайн рос в ГДР и ненавидел коммунизм. Его исключили из пионеров и оставляли на второй год в школе
Бернштайн родился в ГДР, в небольшом городке Мариенбург на границе с Чехией, потом несколько лет жил в Дрездене. С коммунизмом отношения у него, мягко говоря, не сложились. «В Дрездене стояли панельки с мусоропроводом и центральным отоплением – последнее, новое, теплое дерьмо ГДР», – вспоминает он.
Неприязнь была взаимной. В 1988 году Кая исключили из пионеров: «Я что-то натворил, и на построении в честь поднятия флага меня вызвали из строя и объявили недостойным звания пионера. А вскоре «бац», и пионерия со всей ее идеологией и остальной системой просто исчезли».
За год до падения Берлинской стены семья Бернштайн перебралась в столичный район Марцан. В школе Кай учился не очень – по его версии, потому что учителя, несмотря на уход коммунизма, «застряли в ГДР». Так или иначе, его дважды оставляли на второй год. Отдушиной стал футбол: Кай с друзьями пропадал днями напролет во дворе и буквально спал с мячом.
А в 1994-м один из друзей впервые привел его на стадион на матч «Герты». Уже в 1998-м Бернштайн стал одним из основателей группировки «Берлинские Арлекины 98» – одного из главных фан-клубов «Герты», и заряжающим на Восточной трибуне «Олимпияштадиона».
Новому президенту «Герты» трижды запрещали посещать стадион. Теперь он пересел на центральную трибуну
Как у настоящего лидера ультрас, у Бернштайна не обошлось без проблем со службами безопасности. Он трижды получал запрет на посещение арены. В двух случаях решение отменяли довольно быстро, изучив доказательства.
В третьем – за плакат, который полиция сочла недопустимым – запрет действовал два года. По мнению Бернштайна, несправедливо: «Служба работы с болельщиками знала про акцию, но полиция, видимо, посчитала, что здорово будет убрать с Восточной трибуны одного из заводил, как они меня давно обозначили. По всем законам жанра, меня положили лицом в землю – перелом носа и запрет на посещение стадиона прилагались».
Впрочем, те времена остались в прошлом. Немалую роль в этом сыграла история с лейкемией у одного из фанатов «Герты». В 2004 году Бернштайн стал одним из организаторов акции по сбору средств и поиску донора для спасения 20-летнего парня. Акция удалась: деньги собрали, донор нашелся, но болезнь все же оказалась сильнее: Бенни – так звали болельщика – скончался в ходе лечения.
24-летний Кай тогда многое переосмыслил и стал серьезнее. А заодно осознал свой организаторский талант и умение мотивировать окружающих. Сначала устроился в ивент-агентство, а затем основал собственную фирму, специализирующуюся на маркетинге, коммуникации и организации мероприятий – Team Bernstein. Теперь оборот его компании достигает 5-6 млн евро в год (после избрания в «Герте» передал управление жене), он ездит на «Порше», смотрит матчи любимого клуба с центральной трибуны и не любит, когда его редуцируют до «бывшего ультрас».
«Это часть моего прошлого, но вы же не будете постоянно называть каждого человека, который когда-то служил в бундесвере, бывшим солдатом? Или человека с каким-то специализированным образованием, например, экс-электриком? Для меня надо всем этим стоит определение «гертанец». Прежде всего, мы все «гертанцы», а потом уже фанаты, «кутте» (так в Германии называют олдскульных болельщиков в честь их джинсовок с клубными нашивками – Sports.ru), ультрасы или болельщики с центральных трибун», – объясняет Бернштайн.
Бернштайн выиграл с популистскими лозунгами, но для «Герты» это даже плюс. Клубу срочна нужна перезагрузка
Бернштайн умудряется одновременно зарабатывать баллы на своем ультрас-прошлом (во многом за счет этого он стал президентом «Герты») и дистанцироваться от этого образа. За этим тоже стоит расчет, ведь Бернштайна поддержали 54% членов клуба – а значит почти половина проголосовали иначе. Но Кай настаивает, что хочет быть президентом всех «гертанцев». «Простить, понять и двигаться вперед!» – таков его призыв ко всем членам клуба.
Бернштайн вступает в должность с большими планами, которые глобально сводятся к словосочетанию «смена клубной культуры». Среди его идей, озвученных в ходе предвыборной гонки, много популизма. В частности, он предлагает транслировать заседания президиума «Герты» в интернете, отказаться от букмекерских компаний в качестве спонсоров, хочет, чтобы футболисты устраивали гриль-вечеринки для сотрудников клуба, и де-факто говорит о разрешении на использование пиротехники на стадионе: «Я не за и не против пиротехники. Думаю, эти дискуссии уже устарели и стоит говорить не об этом, а об ответственном обращении с ней, чтобы это никому не угрожало».
Правда, применение пиротехники противоречит регламенту Немецкого футбольного союза и полицейским требованиям, так что в одиночку Бернштайну этого не изменить. Да и сложно представить, как президиум «Герты» публично обсуждает зарплаты или контракты футболистов. В общем, очевидно, что далеко не все идеи нового президента будут воплощены в жизнь. Но его главный посыл – принципиально новая, более прозрачная и открытая культура коммуникации внутри клуба и между клубом и его болельщиками.
«Как президент я – главный коммуникатор клуба», – говорит Бернштайн. И для «Герты» появление близкого к фанатам, энергичного и открытого ко всему новому руководителя пришлось как нельзя кстати. В 2017 году инвесткомпания Tennor Holding BV Ларса Виндхорста в 2017 году приобрела 49,9% акций клуба и с тех пор вложила в него более 400 млн евро. Инвестор пришел с намерением создать в Берлине настоящий столичный топ-клуб, как в Лондоне или Париже, и даже придумал слоган Big City Club («клуб большого города»).
Но вместо прорыва «Герта» с каждым годом проваливалась все ниже (в прошлом сезоне спаслась от вылета только в стыках), беспорядочно меняя тренеров и неудачно закупаясь дорогостоящими игроками. Дошло до того, что клуб стал посмешищем для всей Бундеслиги, а некоторые болельщики «Герты» даже стыдились лишний раз надевать клубную футболку. В таких условиях улучшение имиджа – едва ли не первоочередная цель.
Бернштайн начинает с небольших шагов. Главная интрига – отношения с главным инвестором «Герты»
Несмотря на бунтарское фанатское прошлое и лихую предвыборную программу, в новой должности Кай Бернштайн видит себя не революционером, а проект-менеджером. «Последние годы в клубе царили непрофессионализм и хаос. В «Герте» стройплощадок больше, чем во всем Берлине», – иронизирует он.
Для начала новый президент распорядился подыскать офис, в котором сможет заседать президиум – в последние годы для этого не было какого-то конкретного места. «Сейчас период знакомства и прощупывания почвы – в организационном и структурном плане. Все члены президиума получат мой мейл, потом мы проработаем календарь, обсудим организацию и структуру», – рассказал Бернштайн после первого заседания клубного руководства.
Кадровой революции сходу тоже не предвидится: спортивный директор Фреди Бобич, несмотря на многочисленные промахи, похоже, остается на посту. «В первый год у него не все получилось, но он заслужил шанс доказать в новых условиях в клубе, что он справится», – говорит Бернштайн.
Хотя, по информации издания Sport Bild, у них есть разногласия: новый президент хочет видеть в составе больше воспитанников «Герты» вроде Мартона Дардаи или Джордана Торунариги, а Бобич нацелен на поиск не раскрученных талантов за рубежом. Но оба желают собрать в Берлине молодой состав – тем более Сандро Шварц умеет прокачивать молодежь.
Пожалуй, ключевой вопрос для ближайшего будущего «Герты» – отношения Бернштайна с ведущим акционером клуба Виндхорстом. Бернштайн еще до избрания говорил, что критически настроен в отношении главы Tennor Holding BV, но в то же время рационально отмечал: «Мой план – сесть за стол с Ларсом Виндхорстом, выстроить доверие и действовать согласованно». Сам бизнесмен в интервью журналу kicker сухо поздравил нового президента «Герты», но добавил: «Мы открыто и безо всяких предрассудков вступим в предстоящие переговоры. В любом случае, хуже, чем раньше, быть не может».
Звучит не слишком радужно, но двум предпринимателям просто необходимо найти общий язык. Если не получится, то, как показывают примеры «Шальке» или «Гамбурга», хуже все же может быть.
Но пока об этом в бело-голубой части Берлина даже не хотят думать. Ведь если все сложится, бэкграунд Бернштайна поможет «Герте» стать не менее близкой к своим фанатам, чем соседи из «Униона», а финансы Виндхорста (и таланты Шварца) – побороться за еврокубковую зону. «Все позитивно воспринимают происходящие в «Герте» перемены. В клубе ощущается оптимистичный настрой», – резюмирует Бернштайн.
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Фото: globallookpress.com/Sören Stache, Matthias Koch
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