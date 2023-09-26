16 комментариев

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Важная ремарка: текст написан до матча с «Вест Хэмом» – выводы актуальны и для игры против команды Мойеса .

«Мы строим «Ливерпуль 2.0» прямо сейчас. Мы хотим идти вперед снова, а не просто наблюдать за тем, как все проходит мимо нас», – заявил Юрген Клопп.

Если говорить о «Ливерпуле 2.0» и первых его чертах, то можно выделить замены, которые теперь важны больше, чем когда-либо. В трех выездных играх АПЛ подряд Юрген Клопп имел возможность повлиять на игру с помощью скамейки запасных, и это имело существенное значение:

● vs «Ньюкасл»: проигрывали 0:1, выиграли 2:1;

● vs «Вулверхэмптон»: проигрывали 0:1, выиграли 3:1;

● vs ЛАСК: проигрывали 0:1, выиграли 3:1.

В Премьер-лиге важным становилось то, что Луис Диас, Харви Эллиот и Дарвин Нуньес смогли изменить ход игры, когда команде Клоппа не хватило стартового запала.

Глубина в полузащите и нападении могут стать главным преимуществом «Ливерпуля» в этом сезоне. Это почти что чит-код: если команда проигрывает, достаточно просто нажать пару кнопок и проблема будет решена.

Клопп использовал этот код, выпустив Нуньеса в матче против «Ньюкасла» в 3-м туре: Дарвин, выйдя на замену, сделал дубль и добыл для своей команды 3 очка. На графике ниже показано изменение динамики после произведенных замен (отмечены стрелками).

На графике отображена максимальная вероятность команд забить в течение каждого трехминутного периода матча (светлые полосы) и разница между голевыми шансами команд в этот период (более темная полоса на стороне доминирующей команды). Основная идея в том, чтобы у вас было общее представление о динамике и доминировании в конкретном матче. Как видно из данного графика, замены «Ливерпуля» во втором тайме привели к гораздо более опасным моментам у ворот противника.

Схожая ситуация была и в матче с «Вулвз», когда Диас, Дарвин и Эллиот вышли на поле. Из приведенного ниже графика видно, что выход Луиса вместо Маккалистера положительно повлиял на команду. Аналогичная картина наблюдалась и при последующих заменах.

Другие корректировки состава, сделанные в нужное время, также оказали значительное влияния на матчи. Такими стали выходы Квансы в победном матче на «Сент-Джеймс Парк», а также Ватару Эндо в игре против «Борнмута», когда Маккалистер получил красную карточку.

Даже замена троицы нападения в матче с «Челси» (1:1) смогла в некотором роде изменить ситуацию. Появление более свежих нападающих повлияло на динамику игры, но, к сожалению, не на исход матча.

И даже в матче первого тура ЛЕ (3:1 против ЛАСК) разница между таймами бросалась в глаза, особенно на фоне произведенных Юргеном Клоппом замен. Во втором тайме выход Собослая и Мо Салаха добавил команде непредсказуемости, что окончательно добило австрийскую команду.

В последнее время нередко вспоминались недостатки «Ливерпуля». Так часто, что многие положительные аспекты были отброшены в сторону.

В первую очередь, опасения касались оборонительной линии – того, что одна травма может привести к кризису команды. Однако, не имея в своем составе трех ключевых игроков обороны (Ван Дейка, Трента и Конате), команда показала, что вполне справляется и без них.

Многие также ожидали, что отсутствие профильного опорного полузащитника приведет «Ливерпуль» к огромным проблемам, но посмотрите на то, как играют сейчас «красные» и на то, как справляются Кайседо, Лавиа и Энцо Фернандес в «Челси». Конечно, можно сказать, что еще слишком рано делать выводы, но пока что факты говорят за себя.

Было бы неверным предполагать, что «Ливерпуль» вновь станет одним из основных претендентов на чемпионство, потому что более глубокий анализ выступлений дает поводы для сомнений. Однако, вкупе с впечатляющими результатами, команда Клоппа имеет больше моментов и наносит больше ударов по воротам соперников – в среднем 13 ударов за матч против 9 в прошлом сезоне. Несомненно, впереди команду ждут более сложные матчи, и ключевым в них станет то, справится ли с проблемами оборона.

Важной чертой нового «Ливерпуля», которая способствует выходу из сложных ситуаций во время матча, является отсутствие паники в критические моменты. Собослай отмечал командный разговор во время перерыва матча с «Вулвз», но Харви Эллиотт выделил более существенный момент, объяснив, что привело к перелому матча:

«Состав команды теперь намного лучше и больше, – объясняет Харви. – Во время трансферного окна мы укрепили те позиции, где нам требовалось больше игроков, и теперь высокий уровень у нас во всех линиях поля».

Примечательно, что «Ливерпуль», не имея в своей заявке на матч Ван Дейка, Трента и Тиаго, все равно обладал самой сильной скамейкой запасных в прошедший уикэнд Премьер-лиги. «Арсеналу» пришлось тяжело с «Эвертоном», а «Челси» и «МЮ» явно не хватало глубины состава из-за травм, что привело к необходимость выпускать никому неизвестную молодежь.

«Астон Вилла», которая, вне всяких сомнений, будет бороться за еврокубковую зону, имела на скамейке запасных сразу двух голкиперов, в то время как «Манчестер Сити» вовсе не смог заполнить заявку 9 игроками запаса – их было всего 8.

Когда «Ливерпуль» находился в своей самой «низкой точке» в прошлом сезоне – не был доступен то Диас, то Жота или оба сразу – Клоппу приходилось обращаться к помощи Бобби Фирмино, который уже явно не мог выполнять свои функции, как делал это в былые времена, или Джеймса Милнера. Клопп редко делал замены в перерыве, потому что возможности скамейки запасных не позволяли привнести желаемого эффекта в происходящее на поле.

Стоит только вспомнить нулевую ничью с «Эвертоном», когда Фирмино был заменен на Карвалью, или поражение 1:3 от «Брентфорда», когда Роббо, Кейта и Матип должны были изменить ход игры после выхода в перерыве, но не смогли.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» был в статусе уступающей команды 16 раз и победил при этом лишь в 3 играх. В текущей кампании за спиной – 5 матчей, а показатель таковых матчей по сравнению с сезоном-22/23 уже достигнут. И во многом благодаря тому, что скамейка запасных позволяет вносить благоприятные изменения.

Новые игроки моложе, свежее и более многофункциональны. Гравенберх во всю готовится к интеграции в состав, Ван Дейк и Трент вот-вот вернутся на поле.

В прошлом сезоне Юрген Клопп использовал все пять замен за матч лишь 7 раз и никогда не делал этого до 80-й минуты. Однако в этом сезоне 19 из 20 возможных замен были выполнены раньше и почти каждый из игроков смог внести свою практическую пользу на поле.

Возможно, стоит признать, что нынешний «Ливерпуль» не «перезагружен», а «дополнен», потому что именно новое количество и, что более важно, качество, отличают эту версию команды от предыдущих.

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Фото: Gettyimages.ru/Matt McNulty, Naomi Baker