Завтракаю и вам советую! Подборка завтраков на каждый день

Люди делятся на два типа: тех, кто завтракает с удовольствием и рассматривает завтрак как полноценный прием пищи и тех, кто не может понять, как утром можно что-то есть.
Я отношусь к первым и завтрак для меня – любимый прием пищи: стараюсь его проводить размеренно и с аппетитом, потому что обед в середине рабочего дня – это еда из контейнера на офисной кухне, сидя в телефоне и отвечая на сообщения по работе, а вечером уже меньше желания и сил что-то себе приготовить.
Мне завтрак помогает взбодриться утром, поднять настроение и получить силы на день. Я замечаю: чем лучше я позавтракаю, тем меньше хочется вредностей в течение дня, как будто мой организм получил все нужное вовремя. Ученые и врачи, кстати, тоже подчеркивают, что завтрак помогает запустить обменные процессы в организме и контролирует чувство голода в течение дня.
При этом, честно говоря, овсянка на воде без соли и масла мне не особо поднимала настроение, поэтому стараюсь экспериментировать с разными блюдами и собрала свой топ несложных и полезных завтраков (бонусом 2 веганских рецепта, которые мне тоже очень нравятся).
1. Омлет с картофелем
Омлет с картофелем – достаточно базовое испанское блюдо. Попробовав его, мне уже стало не так интересно и вкусно есть обычный. При этом, сочетание омлета и картофеля дает сразу углеводы+белки, что важно для завтрака.
Итак, ингридиенты (на две порции):
- средний картофель
- три яйца
-тертый сыр
- специи по вкусу
- соль
Картофель моем, чистим и нарезаем не очень толстыми слайсами, обжариваем на масле, либо без него (можно потушить на небольшом количестве воды) в течение 5-7 минут. Тем временем, немного взбиваем яйца, добавляем специи (у меня это обычно: куркума, паприка, молотый перец), соль и тертый сыр. Выливаем на картофель и готовим под крышкой до готовности минут 8-10.
Готово!
2. Каша и кальмар с яйцом
Каша – любая по вкусу, я чаще всего ем гречку или полбу. А вот кольца кальмара с перепелинными яйцами тоже открыла для себя не так давно. Рецепт очень прост: кольца кальмара (размороженные) обжариваем в течение пары минут, затем в каждое кольцо выбиваем по перепелинному яйцу, солим, перчим и готовим под крышкой до готовности. Сытный и вкусный завтрак готов!
3. Овсяноблин с разными топингами
Овсяноблин – хорошая и очень сытная альтернатива овсяной каше, а готовится ненамного сложнее.
Что нам нужно:
- 5 столовых ложек овсянки долгой варки (иногда вместо пятой ложки овсянки я беру столовую ложку семян льна)
- 5 столовых ложек жидкости (вода/молоко)
- яйцо
- соль
- половина чайной ложки разрыхлителя
Все ингридиенты смешиваем в блендере, жарим на а/п сковороде с двух сторон до румяного цвета.
Самое интересное тут, с чем же его есть.
Мои варианты:
- мягкий творог и сухофрукты + мед/кленовый сироп
- арахисовая паста (ее рецепт будет бонусом!) и банан
-творожный сыр и овощи
4. Творожная запеканка
Ее я обычно готовлю заранее, чтобы утром просто разогреть – она получается влажной и очень вкусной.
Ингридиенты:
- 400 грамм творога (я беру 5% из вкусвилла)
- 120 грамм мягкого творога (тоже беру во вкусвилле 6% высокобелковый)
- замороженная клубника – 150 грамм примерно
- сахар / сахзам (по вкусу, но больше 2 столовых ложек сахара не нужно)
- ванилин (по вкусу)
- 3 яйца
- 2 столовых ложки манной крупа
Как готовить?
В творог добавляем сахар, ванилин и яйца и перемешиваем все с помощью блендера до однородности, затем добавляем манку – еще раз перемешиваем, в конце добавляем еще баночку мягкого творога и снова все перемешиваем блендером до однородности. Клубнику нарезаем не очень крупно. Далее в силиконовую форму (либо другую, но лучше тогда смазать маслом) наливаем часть нашей запеканки и выкладываем половину клубники, затем наливаем вторую часть и сверху украшаем оставшейся клубникой. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут. Получается очень нежная и вкусная запеканка.
5. Тыквенные оладьи (веганские)
Тут немного придется повозиться с натиранием тыквы, но оно того стоит.
Ингридиенты:
- 300 грамм тыквы
- 10-12 небольших фиников
- изюм
- 5 столовых ложек нутовой муки
- 1/2 чайной ложки соды
- кокосовая стружка (примерно столовая ложка)
- 5 столовых ложек воды
Как готовим:
Самое сложное: натираем очищенную тыкву на мелкой терке. Изюм и финики моем. Финики освобождаем от косточек и взбиваем в блендере с водой. Соединяем взбитые финики, изюм и тыкву, добавляем кокосовую стружку, муку и соду и замешиваем тесто (муку можно регулировать – надо, чтобы можно было слепить оладьи). Обжариваем оладьи с двух сторон на сковороде, можно на масле, а можно без.
Я не веган, поэтому ем их со сметаной, но вкусно и просто так.
6. Шпинантные блины (веганские)
Нам нужно:
- стакан шпината
- вода 100 мл
- 150г нутовой муки
- соль
- молотый перец
- растительное масло
Как готовить:
Шпинат моем, кладем в чашу блендера, добавляем воду, муку и специи – перемешиваем в блендере, затем добавляем 2 столовых ложки масла, перемешиваем ложкой. Жарим на сухой сковороде. Получаются очень сытные и вкусные блинчики.
Бонус!
Как я делаю арахисовую пасту:
Понадобится грамм 300 арахиса, столовая ложка растительного масла и чайная ложка соли.
Арахис обжариваем до готовности (после этого стараемся не съесть его), очищаем от шелухи (самое сложное). В блендере сначала перемалываем сам арахис, затем добавляем масло и соль и перебиваем в пасту. Готово!
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