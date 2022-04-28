Завтракаю и вам советую! Подборка завтраков на каждый день

Люди делятся на два типа: тех, кто завтракает с удовольствием и рассматривает завтрак как полноценный прием пищи и тех, кто не может понять, как утром можно что-то есть.

Я отношусь к первым и завтрак для меня – любимый прием пищи: стараюсь его проводить размеренно и с аппетитом, потому что обед в середине рабочего дня – это еда из контейнера на офисной кухне, сидя в телефоне и отвечая на сообщения по работе, а вечером уже меньше желания и сил что-то себе приготовить.

Мне завтрак помогает взбодриться утром, поднять настроение и получить силы на день. Я замечаю: чем лучше я позавтракаю, тем меньше хочется вредностей в течение дня, как будто мой организм получил все нужное вовремя. Ученые и врачи, кстати, тоже подчеркивают, что завтрак помогает запустить обменные процессы в организме и контролирует чувство голода в течение дня.

При этом, честно говоря, овсянка на воде без соли и масла мне не особо поднимала настроение, поэтому стараюсь экспериментировать с разными блюдами и собрала свой топ несложных и полезных завтраков (бонусом 2 веганских рецепта, которые мне тоже очень нравятся).

1. Омлет с картофелем

Омлет с картофелем – достаточно базовое испанское блюдо. Попробовав его, мне уже стало не так интересно и вкусно есть обычный. При этом, сочетание омлета и картофеля дает сразу углеводы+белки, что важно для завтрака.

Итак, ингридиенты (на две порции):

- средний картофель

- три яйца

-тертый сыр

- специи по вкусу

- соль

Картофель моем, чистим и нарезаем не очень толстыми слайсами, обжариваем на масле, либо без него (можно потушить на небольшом количестве воды) в течение 5-7 минут. Тем временем, немного взбиваем яйца, добавляем специи (у меня это обычно: куркума, паприка, молотый перец), соль и тертый сыр. Выливаем на картофель и готовим под крышкой до готовности минут 8-10.

Готово!

2. Каша и кальмар с яйцом

Каша – любая по вкусу, я чаще всего ем гречку или полбу. А вот кольца кальмара с перепелинными яйцами тоже открыла для себя не так давно. Рецепт очень прост: кольца кальмара (размороженные) обжариваем в течение пары минут, затем в каждое кольцо выбиваем по перепелинному яйцу, солим, перчим и готовим под крышкой до готовности. Сытный и вкусный завтрак готов!

3. Овсяноблин с разными топингами

Овсяноблин – хорошая и очень сытная альтернатива овсяной каше, а готовится ненамного сложнее.

Что нам нужно:

- 5 столовых ложек овсянки долгой варки (иногда вместо пятой ложки овсянки я беру столовую ложку семян льна)

- 5 столовых ложек жидкости (вода/молоко)

- яйцо

- соль

- половина чайной ложки разрыхлителя

Все ингридиенты смешиваем в блендере, жарим на а/п сковороде с двух сторон до румяного цвета.

Самое интересное тут, с чем же его есть.

Мои варианты:

- мягкий творог и сухофрукты + мед/кленовый сироп

- арахисовая паста (ее рецепт будет бонусом!) и банан

-творожный сыр и овощи

4. Творожная запеканка

Ее я обычно готовлю заранее, чтобы утром просто разогреть – она получается влажной и очень вкусной.

Ингридиенты:

- 400 грамм творога (я беру 5% из вкусвилла)

- 120 грамм мягкого творога (тоже беру во вкусвилле 6% высокобелковый)

- замороженная клубника – 150 грамм примерно

- сахар / сахзам (по вкусу, но больше 2 столовых ложек сахара не нужно)

- ванилин (по вкусу)

- 3 яйца

- 2 столовых ложки манной крупа

Как готовить?

В творог добавляем сахар, ванилин и яйца и перемешиваем все с помощью блендера до однородности, затем добавляем манку – еще раз перемешиваем, в конце добавляем еще баночку мягкого творога и снова все перемешиваем блендером до однородности. Клубнику нарезаем не очень крупно. Далее в силиконовую форму (либо другую, но лучше тогда смазать маслом) наливаем часть нашей запеканки и выкладываем половину клубники, затем наливаем вторую часть и сверху украшаем оставшейся клубникой. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут. Получается очень нежная и вкусная запеканка.

5. Тыквенные оладьи (веганские)

Тут немного придется повозиться с натиранием тыквы, но оно того стоит.

Ингридиенты:

- 300 грамм тыквы

- 10-12 небольших фиников

- изюм

- 5 столовых ложек нутовой муки

- 1/2 чайной ложки соды

- кокосовая стружка (примерно столовая ложка)

- 5 столовых ложек воды

Как готовим:

Самое сложное: натираем очищенную тыкву на мелкой терке. Изюм и финики моем. Финики освобождаем от косточек и взбиваем в блендере с водой. Соединяем взбитые финики, изюм и тыкву, добавляем кокосовую стружку, муку и соду и замешиваем тесто (муку можно регулировать – надо, чтобы можно было слепить оладьи). Обжариваем оладьи с двух сторон на сковороде, можно на масле, а можно без.

Я не веган, поэтому ем их со сметаной, но вкусно и просто так.

6. Шпинантные блины (веганские)

Нам нужно:

- стакан шпината

- вода 100 мл

- 150г нутовой муки

- соль

- молотый перец

- растительное масло

Как готовить:

Шпинат моем, кладем в чашу блендера, добавляем воду, муку и специи – перемешиваем в блендере, затем добавляем 2 столовых ложки масла, перемешиваем ложкой. Жарим на сухой сковороде. Получаются очень сытные и вкусные блинчики.

Бонус!

Как я делаю арахисовую пасту:

Понадобится грамм 300 арахиса, столовая ложка растительного масла и чайная ложка соли.

Арахис обжариваем до готовности (после этого стараемся не съесть его), очищаем от шелухи (самое сложное). В блендере сначала перемалываем сам арахис, затем добавляем масло и соль и перебиваем в пасту. Готово!