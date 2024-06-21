Сборная Франции и политика: ЧМ-1998 поднял рейтинг президента, Зидан выступал против семьи Ле Пен

А ультраправые требовали петь Марсельезу.

Ноябрь 2022-го. Президент Франции Эммануэль Макрон за несколько дней до старта чемпионата мира подчеркивает, что «спорт не должен быть политизирован», когда его спрашивают о ситуации с правами человека в Катаре.

Июнь 2024-го. Не политизировать спорт опять не получилось: сборная Франции тонет в политических спорах. Французские футболисты массово критикуют ультраправых .

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Мощно полыхнуло из-за выборов в Европарламент. Ультраправая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен крупно победила «Возрождение» Макрона (31% против 14%).

На фоне ошеломительных результатов президент Франции с целью «избежать хаоса» распустил Национальную ассамблею и объявил досрочные парламентские выборы (первый тур – 30 июня, 7 июля – второй). Теперь либо партия Макрона вернет влияние, либо ультраправые усилят позиции.

Футболисты резко отреагировали на новости. Усман Дембеле попросил французов «мобилизоваться и отдать голос» на выборах. Маркус Тюрам открыто призвал голосовать против «Национального объединения» и не дать ультраправым еще больше власти. Мбаппе выступил сдержаннее, но посыл понятен: «Мы видим, что крайне настроенные находятся на пороге власти. У нас есть возможность изменить все».

Федерация футбола Франции не запретила игрокам говорить о политике. А тренер сборной Дидье Дешам заявил, что футболисты в первую очередь граждане, имеющие право на позицию.

Политика постоянно преследует сборную Франции – особо сильно с конца девяностых. Мультикультурная сборная всегда бесила ультраправых. В их идеальном мире сборная должна состоять из коренных французов-патриотов, орущих Марсельезу перед матчами до потери голоса.

«Команда должна отражать страну. Представьте себе, если бы в сборной Марокко было 10 игроков по имени Франсуа и Жан-Клод. Думаю, король задал бы вопросы», – говорил во время ЧМ-2022 ультраправый политик алжирского происхождения из партии «Реконкиста» Эрик Земмур.

Сборная Франции – зеркало страны. Поэтому когда политики критикуют команду, дело не в футболе. Им просто не нравится, как устроена современная Франция.

А что, разве слова Мбаппе и Тюрама могут что-то изменить? Похоже

Влияние Мбаппе велико, поэтому в «Национальном объединении» попытались обесценить слова форварда. «Я не жду, что люди, совершенно оторванные от реальности, будут читать лекции народу Франции», – едко говорил вице-президент партии Себастьян Шеню.

Особенно бурно за выборы выступили Тюрам (26 лет), Мбаппе (25 лет) и Дембеле (27 лет). Молодая аудитория может изменить расклады выборов. «Национальное объединение», например, давно обрабатывает молодежь. Ее председатель Жордан Барделла сидит в тиктоке и пытается следовать трендам. При выборах в Европарламент за ультраправых отдали голоса 25% человек в возрасте 18-24 лет. Это солидный показатель.

«Дискуссия может повлиять на выборы, мобилизовав более молодых избирателей, которые, возможно, не думали голосовать или даже не знали, что были выборы», – сказал профессор французской и европейской политики из Университетского колледжа Лондона Филипп Марльер.

«Во Франции всегда много молодых избирателей игнорируют выборы, особенно из пригородов и из числа этнических меньшинств. Мбаппе и Тюрам родом из пригорода и оба принадлежат к этническим меньшинствам. Их предупреждение, вероятно, не повлияет на белых безработных избирателей, принадлежащих к рабочему классу, которые поддерживают Ле Пен. Но для молодых людей из пригородов, которые не думали о голосовании, это может стать звоночком», – продолжает Марльер.

Победа на ЧМ-1998 подняла рейтинги президента Ширака (тот строил из себя болельщика) и дала напрасную надежду на решение расовых проблем

Футбол – самый популярный вид спорта во Франции. Вроде очевидно, что через футбольные успехи можно влиять на настроение народа. Но политический потенциал игры пронюхали только к девяностым. Когда Франция принимала Евро-1984, президент Франсуа Миттеран даже не явился на матч открытия.

Следующий президент Жак Ширак оказался прагматичнее и использовал потенциал футбола по полной, хотя иногда возникали вопросы, действительно ли он ярый болельщик или притворяется. Например, на финале ЧМ-1998 камеры выхватили Ширака, который вместе с другими болельщиками за диктором выкрикивал фамилии футболистов. Фамилии самых популярных игроков Дешама и Зидана президент произнес четко и в такт, а на остальных замялся – иногда просто широко открывал рот или шевелил губами с большим опозданием.

В финале французы разбили Бразилию (3:0). И Ширак пригласил сборную в Елисейский дворец. Там опять случился небольшой конфуз.

«А вот и Кубок Франции... Кубок мира, пардон!» – с улыбкой поправил себя президент. Но всем было плевать. Франция ликовала! А рейтинги Ширака резко взлетели на 15-20%.

Ширак был голлистом. Так называли идеологию, основанную на идеях генерала и бывшего президента Франции Шарля де Голля. Основная идея голлизма – независимость Франции от любой иностранной державы и самостоятельность во внешней политике. Ширака как голлиста причисляли к правым, но не все так просто, ведь ультраправые – его главные оппоненты.

Когда в 2002 году Ширак шел на второй срок, его основным соперником, занявшим второе место, был лидер «Национального фронта» Жан-Мари Ле Пен (отец Марин Ле Пен). Перед вторым туром социалисты так не хотели у власти ультраправых, что призвали избирателей поддержать действующую власть под лозунгом «Лучше за вора, чем за фашиста». Ширака переизбрали.

Ключевое разногласие во взглядах Ширака и Ле Пена – вопрос миграции. Жан-Мари выступал против бесконтрольной миграции и за традиционные ценности, а Жак придерживался более мягкого подхода и политики открытых дверей.

Победа на ЧМ-1998 стала важной для общества: показала, как игроки с разным цветом кожи, верой и происхождением могут преуспеть. Ту сборную Франции часто называли «l’équipe black, blanc, beur» («команда черных, белых и коричневых»). Появилась надежда, что великая победа поставит точку в расовом вопросе. Ширак делал на этом особый акцент, толкая речь на День взятия Бастилии через пару суток после победы. Он призвал правых отказаться от политики расовой дискриминации.

«Эта победа продемонстрировала солидарность и сплоченность. У Франции была душа, она искала ее. Эта многоцветная команда создала прекрасный образ Франции», – провозгласил Ширак. И отметил, что недоверие к мигрантам противоречит гуманистическим, демократическим и республиканским принципам Франции.

Когда Триумфальную арку подсветили фотографией Зидана (потомка алжирских мигрантов), народ ликовал. Газеты массово рассылали репортеров по всей стране, чтобы те фиксировали и рассказывали, где и в каких условиях росли игроки сборной, предки которых приехали из Европы, Африки и Карибского бассейна. Кадры нищеты шокировали даже самих журналистов, они призывали ускорить интеграцию мигрантов.

На время изменилась риторика правых газет. В одной из заметок Figaro признавали вклад польских, итальянских, испанских, африканских и азиатских приезжих, которые «постепенно становились французами благодаря алхимии интеграции».

Увы, победа сборной не решила расовые вопросы в стране. Мигрантов приезжало все больше, многие не находили себя, сидели без работы. «Существует чрезмерное использование спорта политиками. Празднование этнического и культурного разнообразия сборной – это одно. Но все думали, что победа на ЧМ изменит французское общество. Не изменило», – говорил бывший президент Франции и футбольный болельщик Франсуа Олланд.

Именно при Шираке в 2005-м начались первые крупные бунты с массовыми погромами, поджогами и насилием. Протестовали в основном бедные мигрантские пригороды и районы. Формальным поводом стала гибель двух подростков североафриканского происхождения, пытавшихся скрыться от полиции. Но, кажется, так просто выплескивали социальную напряженность.

После погромов премьер-министр Доминик де Вильпен признал, что расовая и мигрантская проблема куда глубже этнического разнообразия футбольной команды. Аналогии со сборной, выигравшей ЧМ-1998 и Евро-2000, оказались наивными.

Ультраправые постоянно нападают на сборную и требуют больше белых игроков

Ультраправые тоже рассмотрели потенциал футбола в девяностых. Через спорт они нападали на существующие порядки в стране. «Сборная Франции не соответствует представлениям «Национального фронта» о нации. Многих игроков французской команды они воспринимают как добившихся успеха плутов», – говорил социолог профессор Турского университета Сильвен Крепон.

Во время Евро-1996 Жан-Мари Ле Пен говорил, что «неправильно искусственно привозить игроков из-за границы и называть их французской командой». И говорил, что в сборной «слишком много чернокожих». Дешам, тогдашний капитан, ответил коротко: «Ле Пен снова говорит ерунду».

Вечная претензия Жана-Мари – из-за Марсельезы. Якобы темнокожие игроки и футболисты с мигрантскими корнями не поют гимн. В начале нулевых кандидат в президенты настаивал, что Франция «не может признать себя в национальной сборной» и «возможно, тренер переборщил с соотношением цветных игроков, и ему следовало быть немного осторожнее».

Во время ЧМ-2006 Ле Пен опять наезжал на сборную из-за цвета кожи и гимна. Вот серьезный ответ Лилиана Тюрама: «Что я могу сказать о мсье Ле Пене? Очевидно, он не знает, что есть французы черные, белые и коричневые. Это плохо характеризует человека, который претендует на пост президента Франции, но явно ничего не знает о французской истории и обществе». А вот шуточный: «Ле Пен говорит, что в команде слишком много чернокожих игроков. Ну, я не знаю, как на это реагировать, ведь я не черный».

Когда Ле Пен в десятый раз высказал претензию из-за Марсельезы, не выдержал даже Раймон Доменек. Тренер указал на аргентинцев и испанцев , которые тоже не поют гимн.

В конце нулевых-начале десятых на первый план вышла дочь Жана-Мари – Марин Ле Пен. После провального для Франции ЧМ-2010 она сказала, что у игроков была «другая национальность в сердце». Сборная тогда была легкой добычей. Чуть позже Ле Пен также назвала «гротескным» миф о непобедимой сборной Франции в 1998-м, а отсутствие интереса к происхождению футболистов обозвала «мнимым республиканизмом».

Наезды из-за гимна никуда не делись. «У футболистов должно хватать порядочности хотя бы петь Марсельезу», – негодовал Эрик Домард, советник Ле Пен по спорту, который вопрос исполнения гимна рассматривал как один из критериев отбора в сборную.

А спустя год после ЧМ-2010 вспыхнул расистский скандал: якобы тренеру Лорану Блану установили квоту темнокожих игроков в составе. Но после резонанса в медиа все затихло и осталось без изменений.

В 2016-м, перед чемпионатом Европы, Бензема заявил, что его не взяли в сборную из-за алжирских корней. Марин выступила одной из первых: «Рожденный и обученный в нашей стране Бензема стал мультимиллионером благодаря Франции, на которую он сегодня плюет. Пусть едет играть за свою страну, если он недоволен». Фраза с отсылкой к интервью Бензема из 2006-го, когда тот сказал «моя страна», говоря об Алжире.

После 2016-го интерес Ле Пен к футболу резко упал. Возможно, все испортили успехи сборной Франции. Марин начала открыто говорить, что не интересуется футболом и никогда не смотрит матчи. Ее поддержали высокопоставленные члены партии. Один сказал, что был на стадионе раз в жизни.

Зидан высказывался против семьи Ле Пен (сначала отца, а потом дочери)

Французские футболисты не часто говорят о политике публично. Но когда все же высказываются, получается резонансно.

Весной 2002-го Зинеддин Зидан обратился к французам, призвав «не дать прийти к власти ультраправому Жану-Мари Ле Пену». По словам Зизу, «усиление позиций «Национального фронта» может привести к тяжелым последствиям – и об этом надо постоянно думать». Зидан отметил, что считает себя французом и гордится этим, а партия Ле Пена «не имеет ничего общего с истинными ценностями Франции».

Французские аналитики тогда говорил, что слово Зидана очень многое значит, поскольку он пользуется большой любовью и уважением в стране. После Зидана с подобными заявлениями выступили другие игроки сборной Франции – в том числе родившийся в Гане Марсель Десайи.

В 2017-м Зизу повторил трюк уже тренером «Реала». Призвал не голосовать за «Национальный фронт» во главе с дочерью Ле Пена. «Я далек от всех этих идей «Национального фронта». Нужно сделать все, чтобы они не прошли», – сказал обычно немногословный Зидан.

Макрона подозревают в использовании образа болельщика

Вы давно заметили, что Эммануэль Макрон без ума от футбола.

В юном возрасте Макрон бегал на позиции левого защитника в команде Национальной школы администрации. Во время учебы там будущий президент также увлекался бодибилдингом и настольным теннисом.

«Я был жестким и не очень техничным защитником, – вспоминал Макрон. – Давайте скажем так: на поле я был, скорее, из тех, кто мотивирует партнеров и говорит им не сдаваться. По характеру я был похож на Пардо (бывший полузащитник «Марселя» и «Сент-Этьена», которого в 1993-м посадили за торговлю наркотиками – Sports). Не могу сказать, что в детстве я представлял, что стану профессиональным футболистом, но у меня много детских воспоминаний, связанных с футболом. Все мы пытались бить штрафные, воображая себя Франком Созе или Мишелем Платини».

Макрон говорил, что с детства болел за «Марсель». «Мои первые воспоминания о футболе – это Мишель Платини, альбомы Panini, канал Téléfoot и сборная Франции, – рассказал Макрон в интервью Téléfoot в 2018-м. – Я полюбил футбол благодаря брату – он куда более страстный болельщик, чем я. Мне всегда нравилось смотреть матчи и играть».

Правда, не все верят в искреннюю любовь Макрона к футболу. Некоторые думают, что это имидж для поднятия рейтингов.

«То, что Макрона видят играющим в футбол, может помочь ему покончить с репутацией отстраненного и высокомерного человека», – писало в октябре 2021-го лондонское медиа Unherd, анализируя новость об участии президента в благотворительном матче.

В книге Le Traître et le Néant бывший советник президента Франсуа Олланда Гаспар Ганцер открыто обвинил Макрона в создании имиджа футбольного фаната и осудил романтизированное изображение его страсти к игре. «Макрон никогда в жизни не играл в футбол, я бы знал!» – сказал Ганцер, который учился с Эммануэлем на одном курсе в Национальной школе администрации.

На следующий день после скандального заявления сторонники Макрона распространили в соцсетях игровую лицензию политика на сезон-2006/07. И хоть оппоненты называли ее фальшивкой, лицензия оказалась настоящей. Это подтвердили в Федерации футбола Франции.

«Настоящий немец – белый». Расистский скандал вокруг сборной Германии из-за опроса

У Мбаппе 10 голосов на выборах президента Франции. Победивший Макрон мечтает, чтобы он не уезжал из страны

Фото: Jesper Zerman, Fabio Ferrari, Panoramic, IMAGO/STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI, Petter Arvidson, Vincent Isore/Global Look Press ; Gettyimages /Jeff J Mitchel, Bongarts, Pascal Le Segretain, Lars Baron