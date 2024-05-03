Пеп – звезда документалки про требл «Сити». А Холанд растил дерево!

Легендарный сезон вблизи.

13 августа 2022 года. Пеп собирает игроков «Ман Сити» в раздевалке.

«Так, все сюда. Все вместе, ребята. Это наши воспоминания. Тут им место», – говорит Гвардиола и бьет себя в районе сердца ладонью.

«Начинать сначала? Ну нет, мы не станем. Мы все те же! Свет. Музыка. Начинаем».

Так стартует документалка Netflix о сезоне-2022/23, а котором «Ман Сити» взял требл.

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Футбольного кино сейчас много. В 2018-м вышла мощная документалка «Все или ничего» о «Ман Сити» от Amazon. Тогда был вау-эффект, потому что настолько близко жизнь топ-команды еще не показывали.

Но потом все превратилось в мейнстрим. Amazon и Netflix начали массово пулять спортивными реалити (о жизни команд, известных людей и важных событиях). Даже «Ман Сити» самостоятельно снял документалки о двух сезонах – про 2020/21 и 2021/22.

Но сейчас исторический повод. «Ман Сити» взял требл. А камеры Netflix зафиксировали закулисье!

«Вы 11 месяцев будете защищать корону». Все началось с поражения от «Ливерпуля» в Суперкубке

Первым делом в документалке подсвечивают переход Холанда. Медосмотр в Барселоне. Эрлинг в Stone Island. И перелет на джете до Манчестера.

Начинается предсезонка. Первый день тренировок. Игроки собираются. Шутят и улыбаются. Стоунз спрашивает у Де Брюйне, почему тот в очках, если нет солнца (бельгиец отвечает, что прилетел с Ибицы). Марез говорит о желании выиграть Лигу чемпионов. Родри отмечает, что команда как семья.

«Ман Сити» летит в Штаты. Там команда устраивает ужин, на котором выступают новички с приветственными песнями. Предсезонка проходит неплохо. И вот первое крупное испытание – матч с «Ливерпулем» за Суперкубок Англии.

В дело вступает Пеп с фактурной речью в раздевалке перед игрой. Его выступления будут с нами аж до 6-й серии.

«Мы играем с собой, не c «Ливерпулем». Вы сами знаете. Играть плохо может каждый. Выкладывайтесь на все сто. И не забывайте: мы чемпионы. Мы тут как победители АПЛ. Вы 11 месяцев будете защищать корону», – эмоционально говорил Гвардиола.

«Ман Сити» проиграл 1:3. Пеп после матча спокоен.

«Так, пару слов. Принимать решения против тебя, тебя, против всех вас для меня тяжело. Сам не хочу, но это надо уважать. Вы выложились по полной. Но этого мало. С чистого листа тут и тут. На этой неделе я вас пообтесаю», – говорил каталонец команде.

Теперь нужно готовиться к сезону.

«4:0 против «МЮ»? Неплохо, но не идеально». Пеп – главная звезда и психолог: призывал к совершенству, толкал наслаждаться болью и смотреть в глаза

В первом сериале «Все или ничего» Пеп был на первом плане . В документалке собственного производства 2021 года хорошо показали закулисье: атмосферу раздевалки, второстепенных игроков и красиво познакомили с персоналом.

Netflix, похоже, решил вернуться к истокам и сделать ставку на проверенного актера. Так Пеп снова стал главным героем. При этом эксклюзивное интервью для Netflix тренер дает только в последней серии. Его главные перфомансы – реальные спичи в раздевалке и на тренировках.

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● За день до старта сезона в АПЛ «Ман Сити» проводит тренировку. Пеп носится по полю и активно жестикулирует. В одном эпизоде Гюндоган после паса Де Брюйне вколачивает в ворота. На что Пеп говорит: «Гюндо, дружище, у тебя получилось! Я так тебя люблю, Гюндо! Мы выиграли АПЛ благодаря тебе».

● Под конец двусторонки Гвардиола в приподнятом настроении шутит: «Парни, я ухожу на пенсию. Моя команда играет так, как я хочу. Вы выиграли АПЛ. Хватит побед. Как же хорошо, ребята. Красота! Тики-тики, тики-така, полный восторг!»

● «Ман Сити» горит 1:2 «Ньюкаслу» в перерыве. Пеп не злится, а мотивирует: «Проявите характер, ведь он у вас есть! Вы это доказывали миллион раз. Докажите и сейчас! Этому быть, ребята, это судьба». «Сити» вырывает ничью 3:3. Гвардиола сдержанно хвалит команду в раздевалке.

● В предпоследнем матче августа «Ман Сити» снова летит – 0:2 с «Кристал Пэлас» после первого тайма. Пеп заходил в раздевалку и какое-то время молча щелкает пальцами. «Мы будем стараться? Попробуем? «Астон Вилле» мы забили три за пять минут», – говорит Гвардиола игрокам. На выходе очередной камбэк – 4:2. Все довольны после игры.

● После матча с «Пэлас» команда отрабатывает стандарты, потому что с них пришли голы. Пеп эмоционально дает установки, и футболисты тренируют игру во время стандартных положений.

● 31 августа «Ман Сити» выносит «Ноттингем» 6:0 с хет-триком Холанда. «Я горд безмерно. Вы отлично сыграли. Сосредоточились на каждой мелочи. Вот это в нашем стиле. Можно ли еще лучше? Да. Бросьте вызов, и у вас снова будет хороший сезон. Ладно, парни. Поздравляю!»

● Перед игрой с «МЮ» на «Этихаде» тренер собирает команду в центре раздевалке. Все обнимают друг друга за плечи и молчат, стоя в кругу. Пеп призывает игроков посмотреть друг другу в глаза.

● После первого тайма с «Юнайтед» хозяева ведут 4:0. Думали, Пеп будет в восторге? Нет! «4:0. Не скажу, что плохо. Но не идеально. Против команды уровня «МЮ» нужно стараться сильнее. Вперед! Я подталкиваю вас к совершенству. Чтобы вы играли идеально», – говорит потный Пеп, тяжело дыша. И вытирается полотенцем.

● «МЮ» вынесли 6:3. Гвардиола счастлив, дает кому-то смартфон и просит сфоткать его с командой.

● В середине октября «Сити» влетает «Ливерпулю» 0:1 на «Энфилде». Но Гвардиола не разносит: «Хочу, чтобы моя команда так играла. Вы молодцы. Они кричат, вы кричите громче. Они бьют, бейте сильнее. Они бегут, бегите быстрее. Мы сделали все на этом стадионе с этой командой. Как сыграли, так сыграли. Урок на будущее. Готовясь к матчу, надо взять на себя ответственность! Прочувствуйте ее. Иначе все это зря. Это футбол. В Суперкубке вы так играли? Два выходных. Полный покой. Увидимся в среду».

● После поражения от «Брентфорда» (1:2) в ноябре Пеп немногословен. Просто спокойно желает игрокам удачи перед чемпионатом мира.

● На тренировке перед «Челси», видимо, чем-то не очень довольный тренер толкает забавную речь: «Вы отвечаете не только за себя. Мне 50, почти 52. Волос нет. Я не могу все время указывать вам, что делать. Это будет самый важный момент для вас, ребята. Надо уметь бросать мяч, блокировать и пытаться забить гол».

● С «Тоттенхэмом» дела не ладятся. «Сити» летит 0:2 к перерыву. Холанд заходит в раздевалку и пинает тапочек со злости. Однако Гвардиола начинает в спокойном тоне и по чуть-чуть поднимает градус: «Надо найти внутри себя кое-что. Всем вам, без исключений. Всем. Нам этого не хватает. Чего-то не хватает. Мне сказать? Нет. Сейчас вам самим надо понять. Самим решить. Где ваша страсть? Где ваша жнергия? То, что внутри говорит: «Друзья, я выживу?» Теперь это очевидно: вы выиграть АПЛ не хотите Абсолютно».

Пеп переключается на 18-летнего защитника Рико Льюиса и ставит его в пример команде из-за самоотдачи и желания. Паренек потом признался, что даже слегка испугался, потому что не хотел привлекать к себе лишнего внимания.

«Ман Сити» в итоге выиграл 4:2. Спич сработал?

● Ключевой матч с «Арсеналом». Пеп опять заряжает: «Пусть каждый выходит и делает свое дело. Просто делайте, что должны. Заслужите право играть. Снова. Поставьте себе клеймо, что мы чемпионы. Если они хотят корону, то им придется побороться за нее. Не отдавайте ее». Ведь мы действующие чемпионы. До мая-июня она наша. И мы поборемся за нее снова. И снова заберем». Итог – 3:1!

● 1 апреля 2023-го. «Ман Сити» отстает от «Арсенала» на 4 очка перед важным матчем с «Ливерпулем». Гвардиола настраивает команду: «Мне нужна команда, какой она была в последние годы. Которая с каждым днем близится к победе в АПЛ. До последнего вздоха, что бы ни случилось. Боритесь за победу в лиге. Они доведут вас до предела, будьте готовы. Так что до последнего вздоха будем бороться за Премьер-лигу. Нас от «Арсенала» отделяет одна ничья. За 10 или 11 матчей они не смогут сыграть вничью? Да ладно вам. Делайте свое дело».

После первого тайма счет 1:1. «Сыграли блестяще, но разошлись, и они вас наказали. Гюндо, я знаю, вы играли очень даже хорошо. Но тут вопрос принципиальный, блин, – говорит Пеп и садится на корточки. – Надо быть все время в игре. Что бы ни было дальше, идите туда с твердым пониманием: так надо. Полный позитив. Так надо. Хорошо? Да?».

Во втором тайме «Сити» перевернул игру – 4:1!

● В апреле главный матч в борьбе за чемпионство. «Ман Сити» – «Арсенал». Гвардиола говорит биться до последнего: «Дам вам совет для таких матчей против такого соперника. Если вы уйдете с поля без травм икр из-за ударов, коленей, плеч, то вы мало старались. Вот и вся философия с таким соперником. Вы должны радоваться ударам. Наслаждаться болью. После удара встаем. И по новой. Иначе это невозможно. У вас все возможно».

«Ман Сити» вынес «Арсенал» 4:1 и сократил отставание до двух очков.

● Шанс на второй трофей – финал Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед». Речь Пепа не показывают (может, ее и не было), команду заводит Кайл Уокер. Перерыв. 1:1. Пеп говорит коротко и по сути. Не вестись на провокации, не терять концентрацию. Плюс несколько советов по игре: продолжать так же защищаться, выигрывать едионоборства и прорывать линию атаки «МЮ» (объясняет на флипчарте).

Что было дальше, вы знаете. Плюс один трофей!

«Что это было? У людей нет денег на обогрев дома, а вы так играете». Самый жесткий разнос после вылета из Кубка лиги от «Саутгемтона»

Стиль общения Гвардиолы нельзя описать однозначно. Да, Пеп очень эмоционален. Но тон постоянно меняется в зависимости от ситуации. Тренер чувствует, когда надо надавить, когда крикнуть, а когда похвалить. Жесточайший разнос за весь золотой сезон случился после вылета из Кубка лиги от «Саутгемптона» (0:2).

«Объясните мне, что это сегодня было. Что? По-вашему, это нормально? Такая ваша игра? Вы сами создаете проблему. В игре что-то случается, и все понурили головы. Никто не проявляет инициативы. Честно, по-вашему нормально играть так, как сегодня? Для этого клуба это нормально? Для тех, кто ради нас едет? У них нет денег на обогрев дома. Но они приезжают сюда ради вас и видят такое? Это нормально, думаете?

Ого! На мою команду это не похоже. Жди беды, значит. Меня это не устраивает. Спуститесь на землю. Старайтесь больше и лучше. Будьте скромнее. Но смелее. Иначе... Привет, академия. Через два дня едем на «Олд Траффорд». Они 10 лет мечтают нас раскрошить. Хотят нас искромсать. Вы готовы? Хорошо подготовились? Ведь у них есть то, чего у вас нет, как оказалась. У них есть жажда. Невероятная жажда выиграть. А у нас нет. Эту жажду нужно вернуть», – размазывает футболистов тренер.

Дальше Пеп смотрит чуть ли не каждому в глаза и говорит: «Может, я перепутал».

После провала с «Саутгемптоном» был выезд на «Олд Траффорд», где «Ман Сити» проиграл 1:2. Казалось, что Пеп продолжит разнос. Но нет!

«Вы огромные молодцы. Ошибки есть ошибки. Но мы приехали сюда, на один из сложнейших стадионов, и сыграли как могли. Этого хватит. Мой совет? Думайте о следующем матче. Съездите домой. Прочистите мозги. А потом «Тоттенхэм». Путь будет долгий. Это футбол. Жизнь. Такова жизнь», – подытожил Гвардиола.

«Мне нужны мои воины». Пеп остался верным «Сити» на фоне обвинений в нарушении ФФП

АПЛ в феврале 2023-го выдвинула обвинения против «Ман Сити» в нарушении правил ФФП. Не самая приятная история, которая по идее могла надломить команду. Но Пеп выразил безусловное доверие «Ман Сити» и попросил игроков сделать то же.

«Я люблю этот клуб. Без причины. Ведь даже в трудные моменты они мне помогали. Мне нужны мои воины. Вы поддержите меня безоговорочно. Я хочу побороться за место в АПЛ. Хочу как никогда. Все наши победы были на поле. Всегда. Я обожаю этот клуб», – заявил каталонец.

Как Гвардиола мотивировал на победу в ЛЧ? Отказался от агрессивной манеры

● В середине сентября «Ман Сити» обыгрывает дома «Дортмунд» в групповом этапе Лиги чемпионов, но Пеп недоволен: «Ваше выступление сегодня неприемлемо. Вы это знаете, видели и чувствуете. Но надо лучше и лучше. Не для меня, для себя. Не для меня. Я знаю ваш потенциал. Но мне нужно лучшее. Вы уже молодцы. Но не надо так играть».

● К игре в Дортмунде английская команда уже закрепилась на первом месте в группе с «Копенгагеном» и «Севильей». В Германии играют 0:0, но первое место все равно за ними. Гвардиола доволен: «Может, я старею, друзья. Я невероятно вами горжусь. У нас снова получилось. Остался один матч. Выходим в плей-офф, занимаем первое место. Вы отлично прошли групповой этап. На пике формы. Я много раз говорил: нельзя воспринимать игру «Ман Сити» как должное. Не надо. Никогда и ни за что».

● В четвертьфинале Лиги чемпионов «Ман Сити» выпала «Бавария». Первая игра – в Манчестере. Слово Пепу из раздевалки: «Шестой раз, шестой год подряд. И мы снова здесь. Мы играем не против «Баварии», забудьте об этом. Мы играем за себя, против самих себя. Но в этом сезоне в домашних матчах мы просто звери. Я должен был провести эту встречу: мне платят большие деньги за работу. Но мне сказать нечего. Вы сами знаете, что делать. Будьте хитрее. Не дайте им ни продыху. С первой минуты и до самого конца».

В первом тайме «Ман Сити» побеждает 1:0, но Пеп говорит, что команда слегка понурилась. Во второй половине «Ман Сити» исправился и утроил счет.

● Перед ответкой в Мюнхене тренер призывает не расслабляться: «Не думайте о будущем. 3:0 дома на таких этапах недостаточно. Этого мало. Думайте о настоящем, о 95 минутах. Победим вместе. Все вместе».

● На первый матч полуфинала в Мадриде в ЛЧ нам показывают скромную речь. Пеп просто говорит, что надо выигрывать каждую минут из 180. И тогда будет финал. На ответку тоже лаконичная установка; «Хотите играть в финале Лиги чемпионов?», – спрашивает Пеп. Все орут в ответ: «Да-а-а!» «Матчи всякие бывают. Хорошие моменты, трудные моменты. Думайте про себя: «Хочу играть в финале».

«Ман Сити» побеждает по сумме двух матчей и выходит в финал. Пеп выключает философа и психолога, просто от души поздравляя команду. При этом тренер начинает очень громко аплодировать, его настрой подхватывает раздевалка.

● Подогревать игроков на финал с «Интером» Пеп начинает еще на тренировке. «У нас впереди финал. А это значит ограничения! По-вашему, вам все разрешат? Друзья, вас ждут 90 минут безумия. Это жизнь с ограничениями. Жизнь трудная. Сами знаете, я прав, блин. Знаете, каковы итальянцы в финале? Такое бывает раз в жизни. Проявите себя в трудностях. Лишь однажды за 150 лет в английском футболе. Раз. Удалось лишь одной команде».

● За час до финала тренер толкает чисто тактическую установку. Кстати, по сериалу неясно, как часто Гвардиола их дает. Похоже, их просто не показывали. Перед выходом на поле Пеп стал в круг с игроками, но речь произнес Уокер (если коротко: «Выходите и исполните мечту»).

● После 45 минут по нулям. И Пеп на удивление мягко общается с игроками. Без лишних эмоций, тон ниже обычного: «Вы исключительные игроки. Это финал ЛЧ, все ваши чувства понятны. Ясно? Но мы не сдаемся и идем вперед. Если кое-что изменим, то станем еще эффективнее. Вот увидите. Просто играем немного нервно. Успокойтесь, ребята».

Уже за кадром спустя время и в спокойной атмосфере Гвардиола объяснил смену тона. Дело в том, что в проигранном финале ЛЧ с «Челси» тренер вел себя агрессивно с некоторыми игроками, и это, по его мнению, не сработало. А если что-то не работает, это надо менять.

Конец всем известен: «Ман Сити» побеждает в финале Лиги чемпионов. И берет требл!

Закулисные детали – топ: дерево Холанда, пес Бернарду, сын Фодена, Элтон Джон

В сериале прикольно подсветили закулисье. Там есть атмосфера раздевалки, эмоции игроков, моменты восстановления. Отдельный кайф – мелкие сюжеты и моменты внутри каждой серии. Например, в первом эпизоде после хет-трика «Ноттингему» Холанд обнимается с давним болельщиком «Ман Сити» Ноэлем Галлахером.

В начале второй серии Бернарду знакомит зрителей со своей второй собачкой – Чарльзом. Первую зовут Джон, в честь Стоунза. Имя второй собаки – в честь короля Чарльза. Дальше Бернарду с увлечением рассказывает, как сначала две собачки с трудном уживались (Джон обвижал меньшего). Но потом подружились.

Через три минуты душа раздевалки Скотт Карсон рассказывает, как разок решили побороться с Гюндоганом (немец выглядел расстроенным, и вратарь решил его развеселить). Теперь Карсон предлагает бороться перед каждой тренировкой, но Гюндо отказывается, ссылаясь на сырую погоду.

Фоден продлевает контракт с «Ман Сити». На церемонию подписания приходит семья Фила, включая маленького сына. После все идут в столовую. Одноклубники просят малыша показать модные наручные часы. А тот проливает на стол смузи. Фоден вытирает стол.

В этой же серии нас знакомят с деревом бонсай, которое Холанд притащил в кабинет физиотерапии и за которым ухаживает: опрыскивает, подкармливает и выбирает освещение.

В итоге растение полюбили все.

Хулиан Альварес становится чемпионом мира с Аргентиной. По этому случаю форварду посвятили кусочек хрона. Аргентинец приходит домой, целует девушку и показывает шкаф, где небольшая коллекция футболок. И медаль чемпиона мира! На базе «Ман Сити» игроки поздравляют Хулиана.

А теперь к действительно важным вещам. В свободное время у игроков «Ман Сити» родился спор. Кто страшнее? Бегемот или крокодил?

Если коротко, все за бегемота. И только Родри считает, что крокодил опаснее.

А вот и Рико Льюис, которого похвалил Пеп при всех? Про него тоже сняли небольшой сюжет. В нем он с отцом в боксерском зале. Дело в том, что его папа бывший чемпион по тайскому боксу (сейчас учит других боксировать). Рико в детстве тоже занимался единоборствами. А в сюжете отец с гордостью хвалит сына и вспоминает его путь.

В четвертой серии игроки «Ман Сити» на выезде в Бристоле рассказывают, что обожают напиток «Боврил». Такой питьевой говяжий бульон. Особенно тащился от «Боврила» Грилиш – выпил три порции и еще несколько порций забрал с собой. А вот Аканджи бульон не очень зашел.

Под конец серии Скотт Карсон рассказывает о забавном прозвище вратаря Штефана Ортеги. «Я набрал в английском переводчике Stefan Ortega Moreno, и появилось имя Steven Nettle Tanned (Nettle – крапива, Tanned – загорелый – Sports). И с тех пор я называю его «крапива загорелая», – шутит Скотт.

В одном из эпизодов игроки выясняют, кто самый модный в команде. Как вдруг Де Брюйне признается, что слишком стар для моды. И вообще, у него на это нет времени. Одежду ему покупает жена.

А по прилете в Манчестер после победы в Кубке Англии игроки «Ман Сити» вдруг встретили в аэропорту Элтона Джона. Все в восторге от встречи!

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Документалка про «Ман Сити» получилась очень крутой. Есть, конечно, и недостатки. Слишком большой фокус на Пепе и почти половина сериала – рекапы и хайлайты матчей. Но плюсов гораздо больше. А еще это важный исторический документ.

Фото: Gettyimages.ru /Stu Forster, Michael Steele; Conor Molloy/Keystone Press Agency/Global Look Press