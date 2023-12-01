Игита – футбольная рок-звезда: удар скорпиона, дружба с Эскобаром, освобождение дочери участника картеля и тюрьма

Обзор документалки Netflix.

Рене Игита – один из ярчайших вратарей в истории. Такой эксцентричной игры уже не встретишь: колумбиец много рисковал, далеко выходил из штрафной, начинал атаки и забивал голы. Еще Игита – автор культового удара скорпиона против Англии на «Уэмбли».

Но это лишь футбольная сторона его жизни.

Рене родился и играл в Медельине – одном из самых опасных городов мира, где процветал и вскоре стал империей медельинский кокаиновый картель Пабло Эскобара. Наркотики, похищения, рэкет, убийства и терроризм – все это про Медельин тех дней. Из-за космической популярности Рене оказался в гуще: вратарь дружил с Эскобаром и даже загремел за решетку.

Netflix суммировал приключения Рене в документалке «Игита: Путь скорпиона». Фильм охватывает всю жизнь вратаря, включая темную сторону (Эскобар и тюрьма). Фильм окунает в то время, а интересные гости, включая Вальдерраму, добавляют душевности. Правда, есть и минусы: часть тем раскрыта поверхностно и не полностью.

Но обо всем по порядку.

«Да, он сумасшедший, но в хорошем смысле». Игита повлиял на еще одного безумца Кампоса и изменил футбол

Рене вырос в рабочем квартале Медельина в небогатой семье. Поэтому с детства ненавидел бедность. Игита – фамилия мамы. Отец ушел, когда будущий вратарь сборной Колумбии был совсем маленьким. А мама умерла, когда Рене был подростком, поэтому воспитывала его бабушка.

Футбол – детская страсть Игиты. В школе Рене выделялся мастерством среди других ребят и очень любил играть в атаке. Карьеру Игита начинал в «Мильонариосе», там молодого вратаря заметил главный клуб Колумбии – «Атлетико Насьональ». И пригласил к себе вторым вратарем.

В документалке Игита рассказал забавную историю дебюта за «Атлетико». В матче, где он в очередной раз сидел на лавке, начался перерыв. Рене пошел в буфет за раздевалками, чтобы перекусить. Как вдруг разразился громкоговоритель: «Рене Игита, явитесь в раздевалку «Атлетико». Оказалось, что основной вратарь получил травму. Игита вышел на замену и забетонировал место в основе.

Выделялся Рене необычным стилем игры. «Я шел вперед. Доходил до предела. Так я чувствовал. Я чувствовал футбол. Если я не делал игру, то меня будто не было на поле. И это стало системой», – объясняет Игита в начале фильма.

Дальше слово берет Хорхе Кампос.

«Впервые я увидел Игиту в «Насьонале». Он опережал время. Как он играл, как подрезал, как обгонял. Конечно, он часто рисковал, но это работало. Иногда люди не понимали, что он был дополнительным защитником. Он играл на опережение и пресекал попытки забить. Рене сам начинал атаки. Как говорят, атака начинается не с нападающего, а с вратаря», – сказал экс-вратарь сборной Мексики, тоже выделявшийся яркой игрой.

«У него был феноменальный талант вратаря. Он излучал уверенность. Всегда на позитиве. Никогда не слышал от него чего-то негативного. Он был очень силен ментально. Он был настоящим, спонтанным», – делится эес-ассистент тренера «Атлетико» Эрнан Болиньо.

Из-за эксцентричной игры к Игите приципилось прозвище El Loco – «Сумасшедший».

«Люди считали его дерзким из-за манеры игры. Но он был собой. Говорили: «Сумасшедший сукин сын». Да, сумасшедший. Сумасшедший, но в хорошем смысле», – эмоционально рассказывает бывшей партнеры Игиты по сборной Колумбии Карлос Вальдеррама.

Кампос тоже вспоминает прозвище Игиты и говорит, что тот повлиял на него: «Он был El Loco, сумасшедший. Все говорили про Рене Игиту. Так что я начал больше играть в поле. В Мексике меня знают как вратаря-нападающего. Игита вышел на мировой уровень. Он играл революционно».

Журналист Адольфо Перес считает, что Игита сделал прорыв. «Люди вряд ли пойдут на стадион смотреть на вратаря, но на Игиту – да», – считает Перес.

Но Рене не нравятся разговоры только про него: «Игита, Игита, Игита. Нет. Игита, Леонель, Переа, Алексис. Мы все часть команды. Тут дело не в одном игроке».

Рене забил более 40 голов за карьеру, 35 из них с пенальти. Он участвовал в атаках и максимально участвовал в игре команды, не просто отсиживаясь в штрафной.

«Благодаря Пачо (Франсиско Матуране, главному тренеру «Атлетико» и сборной Колумбии – Sports.ru) тактика многих команд по всему миру начала меняться. До этого они играли с четырьмя защитниками и либеро. Пачо взял либеро и отдал эту позицию мне. Мы получили дополнительного игрока», – рассказывает Игита.

«Помню, я сказал Пачо, что у нас 12 футболистов, хоть Рене и вратарь. Когда мяч у нас, он 12-й игрок», – соглашается Болиньо.

«Для этого нам нужен был именно такой человек, как Рене. Не претендую на то, что я всегда прав. И все должно быть так и так. Я просто понял, что чтобы чего-то достичь, нужна команда друзей, семья», – суммирует Матурана.

Именно этот мощный «Атлетико» Матураны с Игитой в составе и сотворил историю, выиграв первый для Колумбии Кубок Либертадорес.

«Рене был нашим Марадоной. Нашим символом, нашим всем», – говорит Болиньо.

Был рок-звездой, мог выпить и обожал вечеринки

Благодаря стилю и игре за лучший клуб страны Игита быстро набрал популярность.

«Когда мы были в аэропорту, казалось, будто он рок-звезда или голливудский актер. Это впечатляло», – вспоминает сын экс-вратаря Андрес. «Мы не понимали, почему не можем пойти в кино, в торговый центр, в парк развлечений», – добавляет дочь Памела.

В документалке всплывает архивное видео, на котором Игита говорил после матча, что сейчас может поехать в Кали и выпить там. И да, в то время футболистам такое позволялось. Поэтому Рене очень много тусил. «На каждой вечеринке, всюду, где творился беспорядок, вы видели Рене Игиту», – шутит про себя экс-вратарь.

На дискотеке Игита познакомился с будущей женой Магнолией. Девушка не сразу приняла его ухаживания, но в итоге Рене добился своего. Со временем у пары родилось двое детей.

«Игита был большим модником. Он носил узкие штаны, чтобы все видели его хорошенький зад, фигурные ноги. Женщины просто падали. Его даже провозгласили секс-сиволом Антьокии», – говорит Болиньо, заливаясь от смеха.

На ЧМ-1990 у тренера спрашивали про наркоторговлю. А Рене ярко ошибся в 1/8 финала

Сборная Колумбии тех лет состояла в основном из игроков «Атлетико», а Матурана совмещал посты главного тренера в клубе и сборной. При нем Колумбия впервые за 28 лет вышла на чемпионат мира.

«На пресс-конференции меня начали спрашивать про наркоторговлю. Говорили про Пабло Эскобара, про насилие. И я сказал, что наркотики изобрели не колумбийцы. Наркотики изобрели американцы и итальянцы», – вспоминает Франсиско о первых днях на ЧМ в Италии.

Колумбия успешно прошла группу и в 1/8 финала попала на Камерун. Там-то и случилась фатальная ошибка. Защитник Луис Карлос Переа вспоминает, как под прессингом камерунского форварда Роже Миллы отдал не совсем удобный пас Игите. Тот в фирменной манере попутался обвести камерунца, но потерял мяч и получил гол в пустые. Говорят, из-за этого Рене и прозвали «Сумасшедшим» (но в документалке этот момент не уточнли).

После матча Игита признал ошибку и перед журналистами, и перед командой. Но в сборной никто не винил Рене. Переа признал, что отдал плохой пас. А Матурана отметил, что засбоила вся команда, а не Игита.

На удивление, в Колумбии сборную встречали как героев. Люди ликовали и радовались. Все-таки 28 лет не играли на чемпионате мира.

Рене называет запрет паса вратарю от своего «правилом Игиты»

Похоже, на том чемпионата мира в Италии колумбиец заставил ФИФА изменить правила. Тогда вратари спокойно брали мяч в руки от своего игрока. Поэтому прессинговать защитников не было смысла: они отдавали мяч вратарю, а тот брал его в руки. Это сказывалось и на результативности, и на зрелищности.

«ЧМ-1990 – рекордсмен по количеству потерянного времени. И больше всего времени тратилось, когда вратарю возвращали мяч. Когда они увидели, что я играю, они собрались и сказали, что вратарь может играть. Так что это «правило Игиты. Это то, что я дал миру. Я счастлив и горд, что оставил футболу это правило», – радостно говорит Игита.

Правило вступило в силу после Евро-1992.

Дружил с Эскобаром и навестил его в тюрьме

Постепенно мы переходим к самой острой теме – дружбе с Эскобаром и лихой Колумбии.

«Мы страдали. Например, вот едем мы на тренировку. Ее могли отменить, потому что на улицах Медельина или в торговых центрах взрывали бомбы. Мы были знаменитостями. На этом уровне нужны такие, как мы. Всем. Особенно тем, кто имеет влияние. Все хотел El Loco. Он стал таким популярным в стране, таким харизматичным, что появилась непосредственная угроза его жизни, его свободе», – вспоминает Переа.

На архивных кадрах Игита также говорит, что получает письма с угрозами. Но не совсем понятно, с чем связаны эти угрозы, а также, кто именно и зачем угрожал. Дальше нам рассказывают уже о 1991 году, когда Эскобар загремел в тюрьму. Правда, не в обычную, а ту, которую сам себе построил – с футбольным полем, баром, бильярдом, джакузи, водопадом. Тюрьму в любое время могли посещать члены его семьи, друзья, проститутки и партнеры по бизнесу. Одним из гостей стал Рене Игита.

«Помню, как мы прошли охрану, показали разрешения. И я побежал, чтобы не задерживать людей, которые сидели в машине», – вспоминает Рене.

«Я побывал во многих местах. Почему? Потому что я звезда. Известный человек. Если я получал приглашение, я не мог отказать», – уточняет Игита.

Когда Рене выходил из «Ла Катедраль», журналист спросил у вратаря, друг ли он Пабло Эскобару. Футболист ответил, что да. Это крепко усложнило ему жизнь.

«Дело в том, что до того, как стать наркобароном, Пабло Эскобар был конгрессменом, – делится Игита. – Он проводил кампанию, во время которой я познакомился с ним. Когда никто не признавался, я говорил: «Да, он мой друг».

Тут-то появляются первые серьезные вопросы к документалке. Кажется, слова Игиты не совсем верны. Эскобар стал политиком, когда уже был наркобароном. И другой момент – вообще не раскрыта тема визита в тюрьме: чем занимались, о чем общались с Пабло, как ему «Ла Катедраль».

«Люди знакомились с моим братом, потому что имели определенный интерес. Но Рене отличался от остальных друзей [Эскобара]. Их дружба была очень простой. Чисто дружба. В этом не было ничего удивительного», – говорит Роберто Эскобар, брат Пабло. Но опять же непонятно, о чем именно идет речь.

Освободил похищенную девочку. В фильме не уточнили, что она дочь члена картеля

Медельин. 1993 год.

«Меня вызывает к себе президент «Атлетико», – начинает Игита. – Он говорит: «У заядлого фаната «Атлетико» возникла проблема. Дело в том, что его 13-летнюю дочь украли. «Я здесь при чем?» – говорю я. «Тебя знают и уважают. Ты будешь посредником, чтобы с девочкой ничего не случилось», – отвечает он. «Если я могу помочь и это в моих силах, я готов».

Специально для документалки интервью взяли у женщины, которая и была той девочкой. Она давала интервью, не показывая глаз и не называя имени. Как будто это не документалка про Игиту, а одна из серий «Нарко».

«Я никому не рассказывала. Никто не знает. Ни мои друзья, ни мои коллеги, никто. Это история рассказывается впервые. Но это ради благого дела. Я ехала в школу. Два мотоцикла спереди остановились спереди и остановили машину. Они вытащили водителя. И сели в машину. Дальше уже они повезли меня. Меня посадили на пол. Это было 30 апреля 1993 года. Меня удерживали месяц», – говорит женщина.

Через месяц после встречи с боссом «Атлетико» Игите позвонили. И он пошел к отцу, чью дочь похитили (его имя в фильме не называют). Но очевидно, что человек был состоятельным и влиятельным.

«В те времена у нас были кассеты. На кассете была запись разговора похитителей и семьи. Похититель сказал: «Не хочу иметь с тобой никаких дел». Отец ответил: «Игита поможет нам все уладить». Похититель ответил: «С сегодняшнего дня связывай меня с ним напрямую. Мы с ним разберемся. Если я увижу копа у твоего дома, ты знаешь, что будет с девочкой», – вспоминает Рене.

Игиту выбрали, потому что считали его надежным (но все равно непонятно, почему именно его). «Было легче уладить дело таким образом, не рискуя ребенком, чем, возможно, рассказать властям и пострадать. Думаю, поэтому он меня и позвал, чтобы все было очень тихо. И с гарантией, что никто не обратится в полицию», – считает Рене.

Игите выдали сумку с деньгами, он положил ее в машину и поехал домой.

«Кажется, это было в городе. Я не знала, где я. Не понимала, что происходит. Думаю, это был Медельин, скромный дом. У меня не было возможности пообщаться с родными. Я много слушала радио, про меня говорили в новостях. Каждый день я боялась, что со мной что-то сделают», – между делом рассказывает женщина.

Рано утром к Игите домой пришли люди от похитителя: «Я спросил про [похищенную] Марселу. Они ответили, что я должен им доверять. Но Марселы не было. И в моей голове проскользнуло: «Как мы это сделаем?». Парень, который остался, в субботу где-то в час принял звонок и сказал: «Пойдем».

«В последний день, 29 мая 1993 года, меня вывели и сказали идти. Я пошла, немытая, в обшарпанной одежде. Меня посадили в авто. Несколько раз мы объехали Медельин. Когда я вышла, мне сказали идти в другую машину перед нами. Я даже ничего не спросила. Просто пошла», – делится жертва мельчайшими деталями спустя почти 30 лет после похищения.

Игиту привезли к университету. Там его облепили студенты, чтобы взять афтограф. Как вдруг, спустя 10-15 минут к вратарю подбежала девочка. Рене подумал, что и она хочет автограф, поэтому попросил подождать. Но это была Марсела. Игита будто обезумел, взял девочку и живо повез ее к родителям.

Счастливые родители закатили в доме грандиозную вечеринку. А Игите дали гонорар – 50 тысяч долларов. Он отказывался несколько раз, но его убедили взять деньги.

На первый взгляд милая и безобидная история, где Рене – герой. А лишних вопросов и задавать не хочется. Все-таки тот Медильин – криминальная столица мира, мало ли у кого там украли близкого.

Но именно так в документалке упустили важный пласт, не раскрыв имени мужчины, чью дочь похитили. В медиа не раз писали, что за помощью к Игите обратился член медельинского картеля Луис Карлос Молина (тот самый «заядлый фанат «Атлетико»). А заказчиком похищения якобы был Эскобар. И с учетом этого появляется много новых вопросов, на которые документалка совсем не дает ответов.

Загремел в тюрьму за помощь в освобождении девочки. От него требовали выдать Эскобара

В день особождения девочки Игите позвонили из прокуратуры. А затем вовсе арестовали.

«Два вертолета забирали меня в Боготу. Там меня встретил кортеж из 20 машин. В новостях говорили, что я фактически похититель. Даже не посредник. Про меня рассказывали больше, чем про самого плохого колумбийского наркобарона», – говорит Рене.

Но, кажется, для властей участие в освобождении – лишь формальный повод для ареста. У Игиты, как у приятеля Эскобара, хотели выведать, где прячется сбежавший из тюрьмы наркобарон.

«Мне сказали сдать Пабло и обещали, что не посадят меня. Со мной начали плохо вести. Обзывали уродом и сукиным сыном. Что сгноят в тюрьме», – делится экс-вратарь. Друг Рене вспоминал, что Игиту шантажировали и пытали, чтобы разузнать местонахождение Эскобара.

«Верите или нет, но со мной торговались. И их целью был Пабло Эскобар. Они говорили: «Сдай Пабло, и мы снимем обвинения», – добавляет Игита.

Время в тюрьме стало испытанием. Зайдя впервые в камеру, вечно позитивный Игита расплакался. А бабушка, навестившая внука, упала в обморок, увидев состояние Рене. Но со временем вратарь немного освоился: читал книги и играл в футбол с другими заключенными. В сборной Колумбии были на стороне Рене. Футболисты не раз кричали «Свободу Игите» после матчей. К ним присоединялись болельщики.

Через 16 месяцев после побега из тюрьмы Эскобара убили при задержании. А Рене отпустили после смерти наркобарона. В заключении футболист провел 9 месяцев и не поехал на ЧМ-1994 из-за плохой формы.

В документалке Рене признался, что в истории с похищением все сделал бы так же.

Придумал удар скорпиона во время съемок в рекламе. Репетировал два года

Идея с легендарным ударом скорпиона пришла Игите во время съемок в рекламе.

«Я снялся в рекламе газировки. Там была часть, где я играл с детьми. Я в воротах, а мальчик бьет по мячу и делает ножницы, – говорит Рене. – Я сразу представил ножницы со спины. Когда стоял в воротах перед матчем, парни били, а я делал удар скорпиона. Через два года удар был готов. И я решил: «Я это сделаю». Где? Где мне будут бить по воротам. В Кастилье или на «Уэмбли».

Получилось на «Уэмбли». Там Колумбия играла с Англией в товарищеском матче. Игита получил идеальный наброс и исполнил удар. «Меня называли клоуном. И тут я доказываю, что они правы», – смеется Рене.

Правда, ассистента тренера Болиньо такой трюк не впечатлил: «Я захожу в раздевалку и говорю: «Не вздумай такого повторять, у меня сердце во рту. Когда-нибудь ты меня убьешь». Не знаю, смеялся он или нет. Но сказал: «Больше не буду».

Фото: AFP/RAFAEL URZUA, DIBYANGSHU SARKAR; Global Look Press