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Игита – футбольная рок-звезда: удар скорпиона, дружба с Эскобаром, освобождение дочери участника картеля и тюрьма

Карлос Вальдеррама
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Рене Игита
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Обзор документалки Netflix.

Рене Игита – один из ярчайших вратарей в истории. Такой эксцентричной игры уже не встретишь: колумбиец много рисковал, далеко выходил из штрафной, начинал атаки и забивал голы. Еще Игита – автор культового удара скорпиона против Англии на «Уэмбли».

Но это лишь футбольная сторона его жизни.

Рене родился и играл в Медельине – одном из самых опасных городов мира, где процветал и вскоре стал империей медельинский кокаиновый картель Пабло Эскобара. Наркотики, похищения, рэкет, убийства и терроризм – все это про Медельин тех дней. Из-за космической популярности Рене оказался в гуще: вратарь дружил с Эскобаром и даже загремел за решетку. 

Netflix суммировал приключения Рене в документалке «Игита: Путь скорпиона». Фильм охватывает всю жизнь вратаря, включая темную сторону (Эскобар и тюрьма). Фильм окунает в то время, а интересные гости, включая Вальдерраму, добавляют душевности. Правда, есть и минусы: часть тем раскрыта поверхностно и не полностью.

Но обо всем по порядку. 

«Да, он сумасшедший, но в хорошем смысле». Игита повлиял на еще одного безумца Кампоса и изменил футбол 

Рене вырос в рабочем квартале Медельина в небогатой семье. Поэтому с детства ненавидел бедность. Игита – фамилия мамы. Отец ушел, когда будущий вратарь сборной Колумбии был совсем маленьким. А мама умерла, когда Рене был подростком, поэтому воспитывала его бабушка. 

Футбол – детская страсть Игиты. В школе Рене выделялся мастерством среди других ребят и очень любил играть в атаке. Карьеру Игита начинал в «Мильонариосе», там молодого вратаря заметил главный клуб Колумбии – «Атлетико Насьональ». И пригласил к себе вторым вратарем. 

В документалке Игита рассказал забавную историю дебюта за «Атлетико». В матче, где он в очередной раз сидел на лавке, начался перерыв. Рене пошел в буфет за раздевалками, чтобы перекусить. Как вдруг разразился громкоговоритель: «Рене Игита, явитесь в раздевалку «Атлетико». Оказалось, что основной вратарь получил травму. Игита вышел на замену и забетонировал место в основе. 

Выделялся Рене необычным стилем игры. «Я шел вперед. Доходил до предела. Так я чувствовал. Я чувствовал футбол. Если я не делал игру, то меня будто не было на поле. И это стало системой», – объясняет Игита в начале фильма. 

Дальше слово берет Хорхе Кампос.

«Впервые я увидел Игиту в «Насьонале». Он опережал время. Как он играл, как подрезал, как обгонял. Конечно, он часто рисковал, но это работало. Иногда люди не понимали, что он был дополнительным защитником. Он играл на опережение и пресекал попытки забить. Рене сам начинал атаки. Как говорят, атака начинается не с нападающего, а с вратаря», – сказал экс-вратарь сборной Мексики, тоже выделявшийся яркой игрой. 

«У него был феноменальный талант вратаря. Он излучал уверенность. Всегда на позитиве. Никогда не слышал от него чего-то негативного. Он был очень силен ментально. Он был настоящим, спонтанным», – делится эес-ассистент тренера «Атлетико» Эрнан Болиньо.  

Из-за эксцентричной игры к Игите приципилось прозвище El Loco – «Сумасшедший».

«Люди считали его дерзким из-за манеры игры. Но он был собой. Говорили: «Сумасшедший сукин сын». Да, сумасшедший. Сумасшедший, но в хорошем смысле», – эмоционально рассказывает бывшей партнеры Игиты по сборной Колумбии Карлос Вальдеррама. 

Кампос тоже вспоминает прозвище Игиты и говорит, что тот повлиял на него: «Он был El Loco, сумасшедший. Все говорили про Рене Игиту. Так что я начал больше играть в поле. В Мексике меня знают как вратаря-нападающего. Игита вышел на мировой уровень. Он играл революционно».

Журналист Адольфо Перес считает, что Игита сделал прорыв. «Люди вряд ли пойдут на стадион смотреть на вратаря, но на Игиту – да», – считает Перес. 

Но Рене не нравятся разговоры только про него: «Игита, Игита, Игита. Нет. Игита, Леонель, Переа, Алексис. Мы все часть команды. Тут дело не в одном игроке». 

Рене забил более 40 голов за карьеру, 35 из них с пенальти. Он участвовал в атаках и максимально участвовал в игре команды, не просто отсиживаясь в штрафной.

«Благодаря Пачо (Франсиско Матуране, главному тренеру «Атлетико» и сборной Колумбии – Sports.ru) тактика многих команд по всему миру начала меняться. До этого они играли с четырьмя защитниками и либеро. Пачо взял либеро и отдал эту позицию мне. Мы получили дополнительного игрока», – рассказывает Игита. 

«Помню, я сказал Пачо, что у нас 12 футболистов, хоть Рене и вратарь. Когда мяч у нас, он 12-й игрок», – соглашается Болиньо.

«Для этого нам нужен был именно такой человек, как Рене. Не претендую на то, что я всегда прав. И все должно быть так и так. Я просто понял, что чтобы чего-то достичь, нужна команда друзей, семья», – суммирует Матурана.

Именно этот мощный «Атлетико» Матураны с Игитой в составе и сотворил историю, выиграв первый для Колумбии Кубок Либертадорес. 

«Рене был нашим Марадоной. Нашим символом, нашим всем», – говорит Болиньо. 

Был рок-звездой, мог выпить и обожал вечеринки

Благодаря стилю и игре за лучший клуб страны Игита быстро набрал популярность. 

«Когда мы были в аэропорту, казалось, будто он рок-звезда или голливудский актер. Это впечатляло», – вспоминает сын экс-вратаря Андрес. «Мы не понимали, почему не можем пойти в кино, в торговый центр, в парк развлечений», – добавляет дочь Памела.

В документалке всплывает архивное видео, на котором Игита говорил после матча, что сейчас может поехать в Кали и выпить там. И да, в то время футболистам такое позволялось. Поэтому Рене очень много тусил. «На каждой вечеринке, всюду, где творился беспорядок, вы видели Рене Игиту», – шутит про себя экс-вратарь. 

На дискотеке Игита познакомился с будущей женой Магнолией. Девушка не сразу приняла его ухаживания, но в итоге Рене добился своего. Со временем у пары родилось двое детей.

«Игита был большим модником. Он носил узкие штаны, чтобы все видели его хорошенький зад, фигурные ноги. Женщины просто падали. Его даже провозгласили секс-сиволом Антьокии», – говорит Болиньо, заливаясь от смеха.

На ЧМ-1990 у тренера спрашивали про наркоторговлю. А Рене ярко ошибся в 1/8 финала

Сборная Колумбии тех лет состояла в основном из игроков «Атлетико», а Матурана совмещал посты главного тренера в клубе и сборной. При нем Колумбия впервые за 28 лет вышла на чемпионат мира.

«На пресс-конференции меня начали спрашивать про наркоторговлю. Говорили про Пабло Эскобара, про насилие. И я сказал, что наркотики изобрели не колумбийцы. Наркотики изобрели американцы и итальянцы», – вспоминает Франсиско о первых днях на ЧМ в Италии.

Колумбия успешно прошла группу и в 1/8 финала попала на Камерун. Там-то и случилась фатальная ошибка. Защитник Луис Карлос Переа вспоминает, как под прессингом камерунского форварда Роже Миллы отдал не совсем удобный пас Игите. Тот в фирменной манере попутался обвести камерунца, но потерял мяч и получил гол в пустые. Говорят, из-за этого Рене и прозвали «Сумасшедшим» (но в документалке этот момент не уточнли).

После матча Игита признал ошибку и перед журналистами, и перед командой. Но в сборной никто не винил Рене. Переа признал, что отдал плохой пас. А Матурана отметил, что засбоила вся команда, а не Игита. 

На удивление, в Колумбии сборную встречали как героев. Люди ликовали и радовались. Все-таки 28 лет не играли на чемпионате мира. 

Рене называет запрет паса вратарю от своего «правилом Игиты»

Похоже, на том чемпионата мира в Италии колумбиец заставил ФИФА изменить правила. Тогда вратари спокойно брали мяч в руки от своего игрока. Поэтому прессинговать защитников не было смысла: они отдавали мяч вратарю, а тот брал его в руки. Это сказывалось и на результативности, и на зрелищности.

«ЧМ-1990 – рекордсмен по количеству потерянного времени. И больше всего времени тратилось, когда вратарю возвращали мяч. Когда они увидели, что я играю, они собрались и сказали, что вратарь может играть. Так что это «правило Игиты. Это то, что я дал миру. Я счастлив и горд, что оставил футболу это правило», – радостно говорит Игита. 

Правило вступило в силу после Евро-1992.

Дружил с Эскобаром и навестил его в тюрьме  

Постепенно мы переходим к самой острой теме – дружбе с Эскобаром и лихой Колумбии.  

«Мы страдали. Например, вот едем мы на тренировку. Ее могли отменить, потому что на улицах Медельина или в торговых центрах взрывали бомбы. Мы были знаменитостями. На этом уровне нужны такие, как мы. Всем. Особенно тем, кто имеет влияние. Все хотел El Loco. Он стал таким популярным в стране, таким харизматичным, что появилась непосредственная угроза его жизни, его свободе», – вспоминает Переа.

На архивных кадрах Игита также говорит, что получает письма с угрозами. Но не совсем понятно, с чем связаны эти угрозы, а также, кто именно и зачем угрожал. Дальше нам рассказывают уже о 1991 году, когда Эскобар загремел в тюрьму. Правда, не в обычную, а ту, которую сам себе построил – с футбольным полем, баром, бильярдом, джакузи, водопадом. Тюрьму в любое время могли посещать члены его семьи, друзья, проститутки и партнеры по бизнесу. Одним из гостей стал Рене Игита.

«Помню, как мы прошли охрану, показали разрешения. И я побежал, чтобы не задерживать людей, которые сидели в машине», – вспоминает Рене.

«Я побывал во многих местах. Почему? Потому что я звезда. Известный человек. Если я получал приглашение, я не мог отказать»,  – уточняет Игита. 

Когда Рене выходил из «Ла Катедраль», журналист спросил у вратаря, друг ли он Пабло Эскобару. Футболист ответил, что да. Это крепко усложнило ему жизнь. 

«Дело в том, что до того, как стать наркобароном, Пабло Эскобар был конгрессменом, – делится Игита. – Он проводил кампанию, во время которой я познакомился с ним. Когда никто не признавался, я говорил: «Да, он мой друг».  

Тут-то появляются первые серьезные вопросы к документалке. Кажется, слова Игиты не совсем верны. Эскобар стал политиком, когда уже был наркобароном. И другой момент – вообще не раскрыта тема визита в тюрьме: чем занимались, о чем общались с Пабло, как ему «Ла Катедраль».  

«Люди знакомились с моим братом, потому что имели определенный интерес. Но Рене отличался от остальных друзей [Эскобара]. Их дружба была очень простой. Чисто дружба. В этом не было ничего удивительного», – говорит Роберто Эскобар, брат Пабло. Но опять же непонятно, о чем именно идет речь. 

Освободил похищенную девочку. В фильме не уточнили, что она дочь члена картеля

Медельин. 1993 год. 

«Меня вызывает к себе президент «Атлетико», – начинает Игита. – Он говорит: «У заядлого фаната «Атлетико» возникла проблема. Дело в том, что его 13-летнюю дочь украли. «Я здесь при чем?» – говорю я. «Тебя знают и уважают. Ты будешь посредником, чтобы с девочкой ничего не случилось», – отвечает он. «Если я могу помочь и это в моих силах, я готов». 

Специально для документалки интервью взяли у женщины, которая и была той девочкой. Она давала интервью, не показывая глаз и не называя имени. Как будто это не документалка про Игиту, а одна из серий «Нарко».

«Я никому не рассказывала. Никто не знает. Ни мои друзья, ни мои коллеги, никто. Это история рассказывается впервые. Но это ради благого дела. Я ехала в школу. Два мотоцикла спереди остановились спереди и остановили машину. Они вытащили водителя. И сели в машину. Дальше уже они повезли меня. Меня посадили на пол. Это было 30 апреля 1993 года. Меня удерживали месяц», – говорит женщина. 

Через месяц после встречи с боссом «Атлетико» Игите позвонили. И он пошел к отцу, чью дочь похитили (его имя в фильме не называют). Но очевидно, что человек был состоятельным и влиятельным.

«В те времена у нас были кассеты. На кассете была запись разговора похитителей и семьи. Похититель сказал: «Не хочу иметь с тобой никаких дел». Отец ответил: «Игита поможет нам все уладить». Похититель ответил: «С сегодняшнего дня связывай меня с ним напрямую. Мы с ним разберемся. Если я увижу копа у твоего дома, ты знаешь, что будет с девочкой», – вспоминает Рене.

Игиту выбрали, потому что считали его надежным (но все равно непонятно, почему именно его). «Было легче уладить дело таким образом, не рискуя ребенком, чем, возможно, рассказать властям и пострадать. Думаю, поэтому он меня и позвал, чтобы все было очень тихо. И с гарантией, что никто не обратится в полицию», – считает Рене.

Игите выдали сумку с деньгами, он положил ее в машину и поехал домой.

«Кажется, это было в городе. Я не знала, где я. Не понимала, что происходит. Думаю, это был Медельин, скромный дом. У меня не было возможности пообщаться с родными. Я много слушала радио, про меня говорили в новостях. Каждый день я боялась, что со мной что-то сделают», – между делом рассказывает женщина.

Рано утром к Игите домой пришли люди от похитителя: «Я спросил про [похищенную] Марселу. Они ответили, что я должен им доверять. Но Марселы не было. И в моей голове проскользнуло: «Как мы это сделаем?». Парень, который остался, в субботу где-то в час принял звонок и сказал: «Пойдем».  

«В последний день, 29 мая 1993 года, меня вывели и сказали идти. Я пошла, немытая, в обшарпанной одежде. Меня посадили в авто. Несколько раз мы объехали Медельин. Когда я вышла, мне сказали идти в другую машину перед нами. Я даже ничего не спросила. Просто пошла», – делится жертва мельчайшими деталями спустя почти 30 лет после похищения.

Игиту привезли к университету. Там его облепили студенты, чтобы взять афтограф. Как вдруг, спустя 10-15 минут к вратарю подбежала девочка. Рене подумал, что и она хочет автограф, поэтому попросил подождать. Но это была Марсела. Игита будто обезумел, взял девочку и живо повез ее к родителям.

Счастливые родители закатили в доме грандиозную вечеринку. А Игите дали гонорар – 50 тысяч долларов. Он отказывался несколько раз, но его убедили взять деньги.

На первый взгляд милая и безобидная история, где Рене – герой. А лишних вопросов и задавать не хочется. Все-таки тот Медильин – криминальная столица мира, мало ли у кого там украли близкого. 

Но именно так в документалке упустили важный пласт, не раскрыв имени мужчины, чью дочь похитили. В медиа не раз писали, что за помощью к Игите обратился член медельинского картеля Луис Карлос Молина (тот самый «заядлый фанат «Атлетико»). А заказчиком похищения якобы был Эскобар. И с учетом этого появляется много новых вопросов, на которые документалка совсем не дает ответов.

Загремел в тюрьму за помощь в освобождении девочки. От него требовали выдать Эскобара

В день особождения девочки Игите позвонили из прокуратуры. А затем вовсе арестовали. 

«Два вертолета забирали меня в Боготу. Там меня встретил кортеж из 20 машин. В новостях говорили, что я фактически похититель. Даже не посредник. Про меня рассказывали больше, чем про самого плохого колумбийского наркобарона», – говорит Рене. 

Но, кажется, для властей участие в освобождении – лишь формальный повод для ареста. У Игиты, как у приятеля Эскобара, хотели выведать, где прячется сбежавший из тюрьмы наркобарон. 

«Мне сказали сдать Пабло и обещали, что не посадят меня. Со мной начали плохо вести. Обзывали уродом и сукиным сыном. Что сгноят в тюрьме», – делится экс-вратарь. Друг Рене вспоминал, что Игиту шантажировали и пытали, чтобы разузнать местонахождение Эскобара. 

«Верите или нет, но со мной торговались. И их целью был Пабло Эскобар. Они говорили: «Сдай Пабло, и мы снимем обвинения», – добавляет Игита.

Время в тюрьме стало испытанием. Зайдя впервые в камеру, вечно позитивный Игита расплакался. А бабушка, навестившая внука, упала в обморок, увидев состояние Рене. Но со временем вратарь немного освоился: читал книги и играл в футбол с другими заключенными.  В сборной Колумбии были на стороне Рене. Футболисты не раз кричали «Свободу Игите» после матчей. К ним присоединялись болельщики.

Через 16 месяцев после побега из тюрьмы Эскобара убили при задержании. А Рене отпустили после смерти наркобарона. В заключении футболист провел 9 месяцев и не поехал на ЧМ-1994 из-за плохой формы. 

В документалке Рене признался, что в истории с похищением все сделал бы так же.  

Придумал удар скорпиона во время съемок в рекламе. Репетировал два года

Идея с легендарным ударом скорпиона пришла Игите во время съемок в рекламе.

«Я снялся в рекламе газировки. Там была часть, где я играл с детьми. Я в воротах, а мальчик бьет по мячу и делает ножницы, – говорит Рене. – Я сразу представил ножницы со спины. Когда стоял в воротах перед матчем, парни били, а я делал удар скорпиона. Через два года удар был готов. И я решил: «Я это сделаю». Где? Где мне будут бить по воротам. В Кастилье или на «Уэмбли». 

Получилось на «Уэмбли». Там Колумбия играла с Англией в товарищеском матче. Игита получил идеальный наброс и исполнил удар. «Меня называли клоуном. И тут я доказываю, что они правы», – смеется Рене. 

Правда, ассистента тренера Болиньо такой трюк не впечатлил: «Я захожу в раздевалку и говорю: «Не вздумай такого повторять, у меня сердце во рту. Когда-нибудь ты меня убьешь». Не знаю, смеялся он или нет. Но сказал: «Больше не буду».

Считается, что Андреса Эскобара убили за автогол. Но все намного сложнее

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Фото: AFP/RAFAEL URZUA, DIBYANGSHU SARKAR; Global Look Press

8 комментариев
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Прославился на ЧМ-1990 своими постоянными финтами за пределы штрафной.
Жёстко был наказан со стороны Роже Милла.
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Ответ Седесим Куиндесимов
Может только вратари поймут, но вот лично я не понимаю: а ЗАЧЕМ, собственно, нужен был этот удар скорпиона? В чем проблема была если не словить мяч руками, то хотя бы отбить его кулаками? Ситуация то была не критичной от слова совсем
Просто по приколу. Забавы ради.
+5
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ЧМ-90 особенный для меня,он первый ЧМ который я смотрел и матч Камерун -Колумбия помню,как и гол Милла. А первый мой матч,который я посиотрел - это Аргентина 0- 1 Камерун. Травма вратаря аргов Пумпиду, и дальше выход Гойкоэчеа и феноменальная игра этого вратаря в ПО,особенно в сериях пенальти. Потом в финале наступ на мяч Феллера на 86й минуте,пенальти реализовал Бреме. Слезы Марадоны,мои слезы....
Эххх,ностальгия
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Интересный вратарь был) впервые его увидел в прощальном матче Марадоны. Там он тоже скорпиона исполнил
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Теперь уже такие фокусы вряд ли пройдут, а жаль-зрелище конечно было еще то, когда он играл. Еще впечатлял меня Челаверт в Парагвае, тот вообще пол команды был! Романтичней футбол раньше был, а может на меня просто ностальгия нахлынула))
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Отлично, видел недавно трейлер, поэтому статью читать не буду а вечерком обязательно гляну
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Ответ Седесим Куиндесимов
Может только вратари поймут, но вот лично я не понимаю: а ЗАЧЕМ, собственно, нужен был этот удар скорпиона? В чем проблема была если не словить мяч руками, то хотя бы отбить его кулаками? Ситуация то была не критичной от слова совсем
Отбивал бы просто про него бы документалку не сняли
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