Хвича о 5:2 с «Челси»: «При 3:2 и 4:2 «ПСЖ» хотел забить еще и отлично справился с задачей»

Хвича о 5:2 с «Челси»: при 3:2 и 4:2 «ПСЖ» хотел забить еще .

Хвича Кварацхелия оценил победу «ПСЖ » над «Челси» (5:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. На счету вингера парижан дубль и ассист в этой игре.

«Отличный матч, мы старались играть до самого конца и отлично справились с задачей. Победа над «Челси » с разницей в три мяча очень важна с точки зрения ответной встречи. Мы сосредоточены на следующей игре, ничего еще не решено, и нам нужно продолжать в том же духе. Сегодня мы довольны, но с завтрашнего дня надо переключаться на следующий матч.

Отличная командная работа. При 3:2 и 4:2 мы хотели забить еще. Здорово отработали по всему полю – и в атаке, и в обороне. Со своей стороны очень рад, что смог помочь команде», – сказал Кварацхелия.