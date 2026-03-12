  • Хвича о 5:2 с «Челси»: «При 3:2 и 4:2 «ПСЖ» хотел забить еще и отлично справился с задачей»
7

Хвича о 5:2 с «Челси»: «При 3:2 и 4:2 «ПСЖ» хотел забить еще и отлично справился с задачей»

Хвича о 5:2 с «Челси»: при 3:2 и 4:2 «ПСЖ» хотел забить еще .

Хвича Кварацхелия оценил победу «ПСЖ» над «Челси» (5:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. На счету вингера парижан дубль и ассист в этой игре.

«Отличный матч, мы старались играть до самого конца и отлично справились с задачей. Победа над «Челси» с разницей в три мяча очень важна с точки зрения ответной встречи. Мы сосредоточены на следующей игре, ничего еще не решено, и нам нужно продолжать в том же духе. Сегодня мы довольны, но с завтрашнего дня надо переключаться на следующий матч.

Отличная командная работа. При 3:2 и 4:2 мы хотели забить еще. Здорово отработали по всему полю – и в атаке, и в обороне. Со своей стороны очень рад, что смог помочь команде», – сказал Кварацхелия.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
PSЖ
Хвича Кварацхелия
Челси
Лига чемпионов УЕФА
И Хвича этому отлично поспособствовал. Просто вышел и перевернул игру. Но конечно один он не мог бы с этим справиться, тут еще надо благодарить защиту Челси и вратаря.
Забавный факт. Что из 6 команд АПЛ в плей-офф 3 были разгромлены, из оставшихся только у Арсенала шансы на проход выше, чем у соперника.
Ответ Дмитрий Снегирёв
Забавный факт. Что из 6 команд АПЛ в плей-офф 3 были разгромлены, из оставшихся только у Арсенала шансы на проход выше, чем у соперника.
Знатно АПЛ опозорилась.
Но думаю Ливер и Арсенал пройдут
Ответ Дмитрий Снегирёв
Забавный факт. Что из 6 команд АПЛ в плей-офф 3 были разгромлены, из оставшихся только у Арсенала шансы на проход выше, чем у соперника.
Ливерпуль на изи пройдет Галатасарай.
Если бы не перфоманс Феде, стал бы игроком недели. Казнил Челси после выхода на замену.
Хвича вышел на 62-й минуте при счёте 2:2 и внёс огромный вклад в итоговую победу своей команды с крупным счётом. Эта разница в 3 мяча теперь скорее всего позволит ПСЖ пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Челси бросил играть после 2-2. За что и поплатился.
