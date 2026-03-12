Вальверде, Хвича, Альварес и Олисе – претенденты на звание игрока недели в ЛЧ
УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.
Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия сделал дубль и ассист в матче с «Челси» (5:2).
Хавбек «Реала» Федерико Вальверде забил три гола в матче с «Манчестер Сити» (3:0).
Вингер «Баварии» Майкл Олисе сделал дубль и ассист в матче с «Аталантой» (6:1).
Форвард «Атлетико» Хулиан Альварес забил 2 гола и отдал результативный пас в матче с «Тоттенхэмом» (5:2).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
29 комментариев
Монструозная АПЛ в туре имеет 3 разгрома и одну ничью.
Олисе был хорош, но признаем, что он выполнял свою работу против команды который не сопоставим в конкуренции с Баварией.
Остаеться Хвича и Вальверде.
Оба играли против топ клубов, У Хвичи было меньше 30 минут что бы сотворить свой результат, да и к тому же его гол , возможно Лучший гол розыгрыша.
Вальвереде отпахал все 90 минут, к тому же в команде где половина игроков в лазарете, успевал и оборонятся (держать столь резкого Доку) и забивать.
Так что итог по моему мнению очевиден:
1) Вальверде
2) Хвича
3)Олисе
4)Альварес