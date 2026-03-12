Вальверде, Хвича, Альварес и Олисе – претенденты на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

Вингер «ПСЖ » Хвича Кварацхелия сделал дубль и ассист в матче с «Челси» (5:2).

Хавбек «Реала » Федерико Вальверде забил три гола в матче с «Манчестер Сити» (3:0).

Вингер «Баварии» Майкл Олисе сделал дубль и ассист в матче с «Аталантой» (6:1).

Форвард «Атлетико» Хулиан Альварес забил 2 гола и отдал результативный пас в матче с «Тоттенхэмом» (5:2).