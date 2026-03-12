29

Вальверде, Хвича, Альварес и Олисе – претенденты на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия сделал дубль и ассист в матче с «Челси» (5:2).

Хавбек «Реала» Федерико Вальверде забил три гола в матче с «Манчестер Сити» (3:0).

Вингер «Баварии» Майкл Олисе сделал дубль и ассист в матче с «Аталантой» (6:1).

Форвард «Атлетико» Хулиан Альварес забил 2 гола и отдал результативный пас в матче с «Тоттенхэмом» (5:2).

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
logoФедерико Вальверде
logoЛига чемпионов УЕФА
logoХулиан Альварес
logoМайкл Олисе
logoБавария
logoАтлетико
logoПСЖ
рейтинги
logoХвича Кварацхелия
logoРеал Мадрид
29 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ни Вальверде, ни Олисе не получили оценку выше 9.5 за такой прекрасный перфоманс. Обязательно быть Ямалем или Месси для этого?
Ответ Хейрулла Сайтиев
Ни Вальверде, ни Олисе не получили оценку выше 9.5 за такой прекрасный перфоманс. Обязательно быть Ямалем или Месси для этого?
Ваше воздушество, у Вальверде 10 и на хускорд и на софаскор
Ответ eugenetelichko
Ваше воздушество, у Вальверде 10 и на хускорд и на софаскор
Я не знаю, откуда берет оценки флешскор, но там у Феде 9.4
Выбор без выбора на самом деле)
Удивительное "кино".
Монструозная АПЛ в туре имеет 3 разгрома и одну ничью.
Ответ Мельников Михаил
Удивительное "кино". Монструозная АПЛ в туре имеет 3 разгрома и одну ничью.
Две ничьи, и еще 0-1
Ответ 4qccj9pdpg
Две ничьи, и еще 0-1
Точно. Ньюкасл забыл.
Несмотря на приверженность к Баварии и восторг от игры Майкла Олисе, признаю, что Вальверде заслужил звание лучшего на этой неделе 👏🏼👍🏼
Хвича просто красавец! В самый важный момент решает исходы матчей! Браво 👏🏻
Ответ Плацкарт Вагоныч
Хвича просто красавец! В самый важный момент решает исходы матчей! Браво 👏🏻
в самый нужный момент матча решил вратарь челси
Вальверде заслужил больше
Ну блин, имба выход Хвичи и то как Олисе играл это очень круто! Но тут всё слишком очевидно
На самом деле всё не так очевидно. Хвича вышел на замену и разорвал Челси. При чем каждый гол конфетка. У Альвареса посредственные голы где ТТХ сам себя деклассировал, а вот любой из тройки Вальверде, Олисе и Хвича заслужил награду. Отдадут понятное дело Вальверде и заслуженно, но Хвича и Олисе тоже топ матчи провели
Вальверде лучший на этой неделе, а у Хвичи лучший гол. Хотя и Федерико тоже красоту положил
Ответ Андрей Андреев
Вальверде лучший на этой неделе, а у Хвичи лучший гол. Хотя и Федерико тоже красоту положил
Ну такой же как и Хвича гол Олисе тоже забил, так что лучший гол и игрок недели все должно Вальверде достаться
Кхм, ну думаю Альварес тут пролетает, ибо это больше провал Вратаря чем его заслуга.

Олисе был хорош, но признаем, что он выполнял свою работу против команды который не сопоставим в конкуренции с Баварией.

Остаеться Хвича и Вальверде.
Оба играли против топ клубов, У Хвичи было меньше 30 минут что бы сотворить свой результат, да и к тому же его гол , возможно Лучший гол розыгрыша.

Вальвереде отпахал все 90 минут, к тому же в команде где половина игроков в лазарете, успевал и оборонятся (держать столь резкого Доку) и забивать.

Так что итог по моему мнению очевиден:
1) Вальверде
2) Хвича
3)Олисе
4)Альварес
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Арбелоа про 3:0 с «Ман Сити»: «В нас не верили, но мы «Реал», нас никогда нельзя сбрасывать со счетов. Фанаты и игроки заслуживали такого вечера после всего, что пережили»
11 марта, 22:31
Вальверде о хет-трике «Сити»: «Мой лучший матч, давно так не наслаждался игрой»
11 марта, 22:21
«Реал» разгромил «Манчестер Сити» – 3:0! Вальверде сделал хет-трик в 1-м тайме, Винисиус не забил с пенальти, у Куртуа ассист
11 марта, 21:53
Рекомендуем
Главные новости
«Наполи» выкупит Хейлунда у «МЮ» за 44 млн евро, подтвердил спортдиректор Манна: «Мы обязаны это сделать в случае выхода в ЛЧ, но Расмус и так в наших планах»
5 минут назад
Павлюченко про «Зенит» – «Спартак»: «70% страны будут смотреть. Психологически красно-белым легче, они ни за что не борются. Но играть на выезде с такой обороной – это катастрофа»
10 минут назад
Бразилия вместе с Jordan представила темно-синюю форму, вдохновленную «самыми быстрыми и грозными хищниками» страны: древолазом, ягуаром и анакондой
21 минуту назадФото
Пеп Гвардиола: «Я много раз проигрывал в ЛЧ, и меня разносили в пух и прах за мои решения. Но я все еще здесь. На нашем счету не так много долларов, но во вторник посмотрим, что дальше»
39 минут назад
Каррагер о «Ман Сити»: «За 9 лет при Пепе одна победа в ЛЧ – они будут разочарованы. Были тяжелые поражения от команд, которым они не должны проигрывать: «Лиону», «Челси» в финале»
сегодня, 19:38
Тудор о «Тоттенхэме»: «Можно плакать, быть жертвой, а можно бороться. Все зависит от нас. Все остальное, типа черной магии, наложенной на клуб, – это хрень»
сегодня, 19:38
Александр Мостовой: «Сейчас любого, кто два раза по мячу ударил или один гол забил, называют легендой. Смешно становится. Вот раньше мы смотрели действительно на звезд, легенд»
сегодня, 19:25
Властимил Петржела: «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции занимают легионеры. Это практически иностранные команды, а не российские»
сегодня, 18:43
Тренер курской детской команды «Факел», собравший с родителей 843 000 рублей и проигравший большую часть в казино, признал вину в суде
сегодня, 18:42
Чемпионат России. «Динамо» Махачкала победило «Оренбург», «Зенит» сыграет со «Спартаком» в субботу
сегодня, 18:30
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Вильярреал» в гостях у «Алавеса», «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Барса» – в воскресенье
43 минуты назадLive
Артета о том, что многие команды играют одинаково: «Все друг у друга учатся, но так и в других видах спорта. В теннисе не запрещают эйс, в НБА не говорят, что нельзя бросать трехочковые»
53 минуты назад
Чемпионат Италии. «Торино» играет с «Пармой», «Интер» и «Ювентус» проведут матчи в субботу, «Милан» – в воскресенье
57 минут назадLive
Чемпионат Франции. «Марсель» против «Осера», «Монако» Головина сыграет с «Берстом» в субботу, матч «ПСЖ» Сафонова с «Нантом» перенесли
58 минут назадLive
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
сегодня, 19:30Live
Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»
сегодня, 19:11
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги против «Аль-Ахли» Тоуни, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу
сегодня, 19:00Live
Менеджер клуба АПЛ о стиле игры «Арсенала»: «Они как питон, выдавливают из тебя жизнь. Их футбол невероятно эффективен. В лиге к их возможностям относятся с огромным уважением»
сегодня, 18:59
«Динамо» Махачкала обыграло «Оренбург» – 1:0. Хоссейннежад забил единственный гол
сегодня, 18:30
Чистяков после ВАР отменил пенальти в ворота «Оренбурга». Сначала судья посчитал, что Кантеро сфолил на Хоссейннежаде из «Динамо» Махачкала
сегодня, 18:24Фото
Рекомендуем