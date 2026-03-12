Тренер «Буде-Глимт» про 3:0: «Спортинг» оставлял много свободного пространства, мы этим воспользовались»

Тренер «Буде-Глимт» про 3:0: «Спортинг» оставлял много свободного пространства.

Тренер «Буде-Глимт » Кьетиль Кнутсен оценил победу над «Спортингом » (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мне понравилось, как мы играли, особенно в первом тайме. Они оставляли нам много свободного пространства, и, думаю, мы этим воспользовались.

Мы играли на Патрика Берга. В атаке в последней трети поля у нас было численное преимущество, так что для нас это был хороший матч», – сказал Кнутсен.