Тренер «Буде-Глимт» про 3:0: «Спортинг» оставлял много свободного пространства, мы этим воспользовались»
Тренер «Буде-Глимт» про 3:0: «Спортинг» оставлял много свободного пространства.
Тренер «Буде-Глимт» Кьетиль Кнутсен оценил победу над «Спортингом» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Мне понравилось, как мы играли, особенно в первом тайме. Они оставляли нам много свободного пространства, и, думаю, мы этим воспользовались.
Мы играли на Патрика Берга. В атаке в последней трети поля у нас было численное преимущество, так что для нас это был хороший матч», – сказал Кнутсен.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
9 комментариев
Вы красавцы!
Ждём финал между ПСЖ Сафонова и Буде-Глимт Хайкина?)
Ждём финал между ПСЖ Сафонова и Буде-Глимт Хайкина?)
ПСЖ в этом сезоне может не пройти в финал
ПСЖ в этом сезоне может не пройти в финал
Как будто Буде-Глимт имеет шансы)
Сказка продолжается. Браво!
Будет смешно если они еще и арсенал укатают
Какие же они красавцы, очень мало ошибок, необдуманных действий!! Почти нет легионеров, как в Локо) Проникаюсь симпатией к ним матч за матчем!
