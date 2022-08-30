«Организовать спорт в Сибири сложно – десяток Франций между городами». История мотобола в Якутии: прорыв в 1970-е и развал вместе с СССР

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В самом большом российском регионе – республике Саха (Якутия) – несмотря на расстояния, бездорожье и отдаленность от европейской части России, активно играли в мотобол.

Восстанавливаем удивительную историю возникновения, взлета и исчезновения мотобола в Якутии.

Команда из Якутии сенсационно попала в финал Кубка СССР-1973: соперники боялись ехать так далеко

В 1/32 финала Кубка СССР 1973-го по мотоболу «Вилюю» из якутского города Мирного по жребию соперника не досталось – заявившихся команд с востока страны было нечетное количество. В 1/16 финала «Вилюю» выпало играть дома с новосибирским «Электроном». «Электрон» в Мирный не приехал. В 1/8 финала жребий отправил в Мирный «Омич» из Омска. «Омич» в Мирный тоже не приехал. 1/4 финала в том сезоне победитель этой части сетки пропускал – из соображений популяризации мотобола в Сибири.

В полуфинале «Вилюй» надо было хоть тушкой, хоть чучелом из Мирного извлекать, и играть им выпало с флагманом советского мотобола – «Кометой» из Элисты в гостях. Понимая, что выиграть шансов мало, а себя показать можно, игроки «Вилюя» устроили стартовый штурм и не реализовали несколько моментов. Закончили 0:13.

Я давно интересовался историей якутского мотобола. В 2017-м даже потратил часа три из ценного времени короткого визита в Мирный на поход в местную библиотеку – чуть не пропустил легендарную воронку. В библиотеке нашел несколько старых номеров местных газет с упоминаниями о матчах, но этого было явно недостаточно.

Мне было крайне любопытно, почему достаточно крутой, но все же нишевый вид спорта так расцвел в Якутии. Якутии, которая по размеру больше, чем все остальные играющие в мотобол страны вместе взятые, с ее легендарным бездорожьем, культовым кино, полюсом холода и совершенно особыми привычками (той Якутии, о которой недавно рассказывал на Sports.ru Арсен Томский). И ведь мотобол расцвел не только как экзотика – эта история в конце концов увенчалась трофеями, пусть и не самыми топовыми.

Мотобол часто называют «футболом на мотоциклах», хотя от футбола отличий очень много. Если нет удалений, то на поле в одной команде находятся четыре полевых и вратарь. Зародился мотобол практически одновременно в Англии и Франции в середине 1920-х. Англия отвалилась, но до сих пор большим мячом (диаметр 38-40 см, длина окружности 120-125 см, вес до 1,2 кг) играют Франция, Россия, Германия, Беларусь, Литва, Нидерланды и иногда Украина.

В 2019-м чемпионом Европы стала сборная России, про что сделали весьма и весьма неплохой фильм. С тех пор чемпионаты Европы не проводились – сначала коронавирус, а в 2022-м первенство должно было пройти в России, и его в итоге просто отменили.

В общем, шло время, а про якутский мотобол толком ничего не находилось. Самые знаменитые мотоболисты Якутии – братья Быковы – затерялись где-то на Украине, и контактов их никто не знал. Сухие цифры протоколов федеральных турниров нашлись благодаря бывшему тренеру сборной СССР и председателю комиссии мотобола СССР Валерию Александровичу Мосину, героически увезшему архив документов себе на дачу, когда тот уже несли на помойку. Но история якутского мотобола из этого никак не вырисовывалась.

Лишь в 2022-м, только после того, как я поучаствовал в создании вышедшей книги «Мотобол в СССР», на авторский коллектив вышел Сергей Соколов из Санкт-Петербурга, который много лет собирал материалы по истории мотобола в Сибири и особенно в Якутии. Без него этот текст был бы решительно невозможен. Если вам кажется, что тут не хватает фотографий или каких-то комментариев от участников событий, то скажу, что на данной стадии, кажется, мы сделали все, что могли в плане поиска. Возможно, кто-то даст о себе знать после публикации этого текста.

«Одно из самых ярких воспоминаний детства». Как в Якутии обожали мотобол

– Надо сказать, что весь кубок СССР-1973 был такой вот странный, – говорит автор книги «Мотобол в СССР» Олег Лебедев из города Коврова. – Об истории с «Вилюем» любители мотобола хотя бы краем уха слышали, но по факту «Ковровец» тоже вышел в полуфинал без игры, причем это никакими дальними расстояниями объяснить уже нельзя. К счастью, руководство мотобола сделало выводы, и в последующие годы такой бардак больше не повторялся.

Историк якутского спорта Сергей Соколов родился в поселке Жатай. Большей части жителей России это название ничего не скажет, а для тех, кто, например, читал серию Александра Павлова «Великие Реки Якутии», Жатай это ЖАТАЙ. Крупнейший судоремонтно-судостроительный завод, затон, порт, обслуживавший большую часть судов Лены. Какое-то время наверняка самый большой в СССР, потому что если Волга или Кама практически на всем протяжении дублируются автомобильными и железными дорогами, то весь северный завоз на северо-восток СССР осуществлялся почти исключительно через Лену. Даже сейчас, несмотря на тектонические изменения в стране вообще, Жатайский завод – системообразующее предприятие. Еще в Жатае делают такие вот штуки.

– У нас долгое время не было своей команды, – рассказывает Сергей. – Но в Жатае в 1977-м был показательный матч. Сборная Якутии разделилась на два состава и сыграла между собой. Вы даже не представляете… Одно из самых ярких воспоминаний моего детства. Народу было – треть Жатая и еще из Якутска приехали. Афиши самодельные висели. Единственный раз на моей памяти продавали билеты на стадион – по одному рублю. Кассу организовали, буфет, билетики эти проверяли… Матч тоже отличный вышел, ребята между собой зарубились. Мы с пацанами ходили за трибуны, рассматривали мотики все, ботинки, мячи. Все же интересно!

Сам Сергей никогда в мотобол не играл, но ярчайшие воспоминания детства оказывают на него влияние до сих пор. В спорте он лучше всего проявил себя в баскетболе, играл на первенство Якутска (спустя годы в якутском баскетболе отметился Леван Горозия, позже рэпер L’One). А потом посвятил часть жизни изучению истории якутского спорта.

– Спорт тут в 1970-х мощный был. Хоккей с шайбой серьезный. За Айхал из Торпедо («Горький») ребята играли, за Надежный – из «Кузни». Айхальцы были два раза чемпионами совета ДСО «Спартак». Все не могли понять, что происходит – приехали ребята из неизвестного поселочка и миллионные города обыграли. Хоккей с мячом хороший был. Команда из Усть-Неры много лет была чемпионом республики. Хабаровский СКА именно в Усть-Неру приезжал на сборы: там лед был уже в октябре, а больше льда нигде не было. Про якутский футбол я давно хочу книгу написать, но никак не могу заняться.

Все начиналось с «Красных Касок» еще в 1960-х

Именно в Усть-Нере, поселке в Оймяконском районе неподалеку от Полюса холода, и зародился якутский мотобол. Усть-Нера стоит на Колымской трассе, и от нее даже чуть ближе до Магадана, чем до Якутска.

В СССР мотобол рождался дважды. Первые матчи состоялись в 1937-м, поначалу играли в формате 11х11. Количество игроков быстро сократили до привычных ныне пяти, но официальных турниров до войны так и не провели.

Лишь в 1959-м в Лужниках на празднике «Русская зима» прошли первые мотобольные соревнования в СССР. Первое место занял «Спартак» (Серпухов), второе – команда города Подольска, и только третье – московский «Спартак»». Матчей и кубков становилось все больше, команды возникали то там, то тут, и в 1965-м состоялся первый чемпионат СССР. До Якутии, с одной стороны, новость о новом спорте дошла не сразу, а с другой, учитывая размеры и бездорожье, достаточно быстро.

Первые известные матчи в республике состоялись в сентябре 1968-го. Команда из Усть-Неры, которую то ли официально, то ли не очень звали «Красные Каски», отправилась в Магадан и победила 3:1. Ехали, подозреваю, своим ходом, но сейчас это сложно проверить – найти участников того матча мне не удалось. Некоторые подробности разыскал Сергей Соколов. Первые два гола за якутян забил Виктор Белоконев, Михаил Иванов сократил разрыв в счете, но гол Геннадия Шамшурина зафиксировал окончательный итог. Похоже, именно Виктору Белоконеву, машинисту драги золотого прииска «Нелькан», местные и обязаны развитием мотобола. Он обожал мотоциклы, имел разряд, в 1968-м стал чемпионом Якутии по мотокроссу и, говорят, до прибытия в Усть-Неру где-то успел поиграть и в мотобол.

Вскоре наступила зима, поэтому ответный матч прошел только в 1969-м. «Красные Каски» выиграли у магаданцев и дома – 2:0. Оба гола забил тот же Белоконев, ставший за это время шофером знаменитого местного автопарка, решавшего сложнейшие задачи на Колымской трассе. Новость о матче в Усть-Нере понемногу дошла до руководства мотобола страны, и Якутии предложили заявиться на чемпионат РСФСР-1970.

Но, видимо, организовать это участие оказалось гораздо сложнее, чем несколько раз сыграть товарищеские матчи. В Усть-Нере решили, что надо искать по республике тех, кто еще умеет играть.

Председатель Оймяконского райкома ДОСААФ Цыбульник рассказывал газете «Социалистическая Якутия»:

– В прошлом году мы обратились с письменным предложением о проведении товарищеского матча к спортсменам Чернышевского, которые недавно тоже сформировали у себя подобную команду. Наше обращение было опубликовано в газете «Мирнинский рабочий». К сожалению, эта инициатива так и не нашла должной поддержки на берегах Вилюя. А ведь такие встречи способствовали бы росту спортивного мастерства мотоболистов обеих команд.

В 1970-м якутские мотоболисты на чемпионат РСФСР не поехали. В 1971-м – тоже. Дебют состоялся только в 1972-м. Что любопытно – команда в итоге оказалась составлена в основном на базе «ленивых» мирнинцев. Сейчас сложно восстановить последовательность событий – говорят, в чернышевском СТК играли на самодельных мотоциклах и не хотели выходить в свет, пока якутский ДОСААФ не закупил современные по тем временам «Ковровцы».

В 1972-м мирнинский «Вилюй» проиграл 0:3 «Электрону» из Новосибирска и 1:5 «Кузбассу» из Новокузнецка и на этом закончил свое выступление в первенстве РСФСР. Но начало было положено: неподалеку от Мирного образовалось сразу несколько команд, и уже через год прошел первый чемпионат Якутии.

– Постоянных команд в разные годы было от четырех до семи, – говорит Сергей Соколов. – Мирный («Вилюй», «Алмаз»), Чернышевск, Ленск, Усть-Нера, Артык… В Якутске команда сначала называлась «Сулус» («Звезда»), потом «Хотугу Сулус» («Полярная Звезда»), они играли на стадионе «Автомобилист». Ну а потом уже добавились Нерюнгри и Чульман, но это чуть более поздняя история.

В 1973-м мотоболисты Мирного сыграли три ничьих в трех матчах в группе чемпионата РСФСР (с командами Южноуральска, Новокузнецка и Стерлитамака) и в финал не вышли, зато, как мы рассказывали выше, оказались сразу в полуфинале Кубка СССР. Учитывая то, что начали только недавно, понятно, что ехать в Элисту к чемпиону всего-всего «Комете» было страшновато. Но приехали, не побоялись.

Команды держались благодаря Спартакиадам, а мотоболу помог еще и БАМ

В 1974-м у якутского мотобола наблюдался бурный рост как внутри региона, так и в федеральных турнирах.

Якутский клуб «Сулус» ездил с показательными матчами в Приполярье – поселки Полярный и Надежный – с целью завербовать игроков или уговорить создать команды. Мотоциклы были у многих, ничего невозможного в этой задаче не было – если не считать гигантских расстояний и бездорожья.

Примерно в это же время в Мирном собрались три брата – уроженца Невинномысска: Александр, Анатолий и Виктор Быковы.

– Родители назвали их по алфавиту, – говорит Сергей Соколов. – Александр, Анатолий, Виктор. Они из Невинномысска, это Ставропольский край. Я там бывал, у меня там дядя жил. Мотобол в Ставрополье просто обожали – команд было штук 40 в первенстве края. В Невинномысске был стадион «Шерстянник».

– Почему относительно якутского мотобола говорят «эпоха Быковых»?

– Ну вот Александр Владимирович Быков... Представляете, в Чернышевск приезжает мастер спорта Советского Союза, призер чемпионатов страны. Это величина для любого региона. Понятно, что он к 24 годам уже был довольно мощным игроком. За ним подтянулись оба младших брата – на тот момент кандидаты в мастера спорта. Втроем они серьезно продвинули всех остальных. Ну и вообще: трое – это уже, считай, полкоманды.

В том году «Вилюй» наконец-то одержал первую победу в чемпионате РСФСР. Был разгромлен АМК «Орск» – 8:1. Остальные соперники от участия в турнире отказались, поэтому этой победы хватило для выхода в финал.

– Развивать мотобол в Сибири с организационной точки зрения было крайне сложно. Очень много хлопот, – отмечает многолетний председатель комиссии мотобола при федерации мотоспорта СССР Валерий Мосин. – Они очень часто заявлялись, но не приезжали; часто на турнир собирались 1-2 команды. Сложно это. Посмотрите на карту вот даже относительно этого матча: Мирный и Орск? Сколько Франций помещается между ними? Десяток? Нам хотелось их поддержать, но систему выстроить было максимально сложно. Команды в какой-то момент тоже начали слегка терять мотивацию – им даже от Омска до Красноярска больше двух суток ехать было с теми дорогами.

Проводились Спартакиады, и вот на них чиновникам нужна была Сибирь. Это было чуть ли не единственное, что держало многие региональные турниры и команды до 1990-х. Мы искали варианты, хотели сделать большой Кубок Северо-Востока, был проект регламента, примерный список участников…. Но тоже не осилили. Это только кажется кому-то, что Хабаровск и Якутск рядом.

Но бурно развивающуюся Якутию тогда эти трудности еще не очень волновали. В августе 1974-го «Вилюй» отправился на финал чемпионата РСФСР в станицу Новопавловскую Ставропольского края – многие игроки те места хорошо знали.

Турнир вышел не очень результативным, и «Вилюй» оказал непосредственное влияние на его итог. Якутская команда уступила хозяевам 0:1, но победила 2:1 «Восток» из Тихорецка. Случись в одном из этих матчей хотя бы ничья, «Восток» стал бы чемпионом, а так в дополнительном матче уступил местному «Труду». Спустя несколько лет Тихорецк отомстит. «Вилюй» же кроме этого сыграл 1:1 с «Прогрессом» из Краснодара и обыграл 1:0 МК «Тула», заняв достойное третье место. Первая медаль крупного турнира.

Тем временем экономика страны развивалась. Примерно в 1975-м начали активно развивать южную Якутию. Строили Малый БАМ – до угольных месторождений Нерюнгри, а потом он уже стал опорным для стройки основной магистрали БАМа.

Люди хлынули на стройки и в угольную промышленность – не только со всего Союза, но и из других мест самой республики. Это повлияло и на мотобол. Несколько лет «Вилюй»/«Алмаз» играл в непонятном статусе: по документам он по-прежнему представлял Мирный, а фактически это уже была команда на базе нерюнгринского СТК ДОСААФ.

Впрочем, на крупные турниры все равно ездили лучшие мотоболисты со всей Якутии.

– Сборная Якутии в те годы была довольно демократична, – говорит Сергей Соколов. – Кроме мирнинских, играл Юрий Бублик из Ленска, переехавший когда-то из Кочкетау; наш Александр Корзинников из Жатая, Анатолий Быков, который на тот момент представлял Якутск.

Юрий Бублик сделал редкую для спортсмена тех времен карьеру. Уйдя из мотобола, он довольно быстро пошел вверх по административной лестнице и вскоре стал заместителем, а потом и председателем горисполкома Ленска. Конечно, я бы попытался взять интервью у него для этого текста, но не успел – Юрий Михайлович ушел из жизни в 2020-м в статусе одного из самых уважаемых людей района.

В 1977-м в финале Кубка РСФСР «Алмаз» одержал шесть побед в семи матчах, но «Восток» из Тихорецка отомстил за прошлые обиды и выиграл все семь. Вот уж ироничное название – если задуматься, на сколько Франций Мирный восточнее Тихорецка.

Следующие несколько лет вышли переходными. Мотобол из Мирного стали окончательно передавать в бурно развивающийся Нерюнгри, в ведение богатого предприятия «Якутскуглестрой». Какое-то время команда еще числилась в Мирном, но по факту базировалась в Нерюнгри и его пригороде Чульмане. Кроме экономических, была, возможно, еще одна важная причина:

– Точно не скажу дату, но в какой-то момент самолеты перестали брать на борт бензиновую технику. Заставляли выжигать баки, потом резко увеличился пакет документов, который нужно каждый раз оформлять, – говорит Валерий Мосин. – В Нерюнгри в тот момент уже была железная дорога, а из Мирного без авиации выбраться весьма тяжело.

В сезонах 1978 и 1979 якутские мотоболисты по привычке выигрывали зону, закрепившись в статусе лучшей команды Сибири и Дальнего Востока, но не выезжали на финал. С начала 1980-х начался новый период роста – вокруг Нерюнгри. На этот раз с титулами.

В Якутии даже возникло свое дерби, но проблема с выездом в другие регионы оставалась

Сергей Серверович Ситхалилов сейчас занимается автобусным бизнесом в Московской области, а в 1980-х играл за «Автомобилист» из Нерюнгри.

– Я играл по молодежи за «Металлург» (Видное), а потом закончил институт – и мне поступило предложение из Якутии. Я подумал и согласился.

«Автомобилист» из Нерюнгри образовался в 1983-м. Костяк его составили люди из города Шахты Ростовской области.

– Директор автобазы, которая их курировала, был из Шахт, бывший игрок «Горняка» из Шахт Головченко стал играющим тренером в «Автомобилисте», кто-то еще… – говорит Сергей Соколов.

Это сразу дало старт принципиальной конкуренции между «Автомобилистом» и «Углестроителем» из Чульмана, основу которого составляли ставропольцы и прочие ветераны из Мирного. Между стадионами было километров двадцать – на фоне сотен и тысяч якутских километров это было даже ближе, чем в Европе.

– Мне все нравилось, но экономика была, оглядываясь назад, немного избыточной. Зарплаты раз в 8 больше, чем в Видном. Финансирования тогда «Якутскуглестрой» не жалел, – рассказывает Сергей Ситхалилов. – Народ, конечно, активно ходил на матчи. А что им еще делать было? Не так-то много развлечений в тех краях. Как появился «Автомобилист», сразу между нами и Чульманом началось горячее дерби. А уж как-то «Металлург» привозили на товарищеский матч – мотоболисты сами прилетели, а мотоциклы мы им дали свои, так аншлаг был и еще два раза по столько же людей не попало.

Проблемы с логистикой особо не решались.

– Мы периодически летали самолетом – аэропорт как раз в Чульмане. А вот мотоциклы обычно везли по земле – сначала у нас была вахтовка «Урал», потом предоставили автобус ПАЗ. Дороги тогда нормальной не было – автобус ехал до Чернышевска или соседних станций на грузовой платформе, а дальше своим ходом, – вспоминает Сергей Ситхалилов.

В связи с этим удалось договориться с Москвой, чтобы выезд по возможности был один за сезон, но, как правило, длинный.

– Играли за один выезд сначала как клуб, потом как сборная Якутии. Доезжали от Якутии до Литвы. Среди водителей на автобазе были конкурсы, и только лучшие ездили с мотоболистами. Ибо северная зарплата у тебя капает, а ты сам в командировке – то в Литве, то в Подмосковье, то в Ставрополье все лето, – смеется Сергей Ситхалилов.

Кадры из Чульмана авторства Бориса Мухачева

Увы, в такой ситуации перестал существовать чемпионат Якутии. Зато начали приходить успехи в европейской части страны.

Еще в 1981-м «Углестроитель» неожиданно оказался в первой лиге чемпионата СССР, но то был очередной экспериментальный сезон, когда в первую лигу собрали аж 20 команд со всего Союза в три группы. В группе 3 оказались команды из Средней Азии, «Углестроитель», а также почему-то «Восход» из Коврова и «Яшьлек» из Набережных Челнов. Выезды на такие расстояния были бы совершенно дикими, и команды сыграли первый круг в июне в Челнах, а второй – в июле в казахском Каражале. В этой пестрой компании якутяне финишировали третьими, значительно отстав от лидеров. Впрочем, вскоре успехи к ним придут.

Выиграли чемпионат РСФСР, а через несколько лет мотобол ушел из Якутии – все из-за развала СССР

В 1983-м чемпионат РСФСР проходил в формате Спартакиады, когда официально соревновались сборные регионов. Якутия пробилась в финальный турнир, но не выиграла там ни одного матча. Хотя конкуренция была высокой: Ставропольский край, «поставивший» много игроков в Якутию, в финал вообще не попал.

Спустя год, снова в формате клубов, якуты заявили аж две команды – «Автомобилист» и почему-то «Викторию» (но играли там знакомые лица). Обе заняли вторые места в своих зонах и в финальный турнир не прошли. Выводы были сделаны: в следующем сезоне играл только «Автомобилист», и это окупилось. Привычно выиграв сибирскую зону, якутская команда сенсационно победила и в финальном турнире в станице Красноармейской Краснодарского края. Главный матч был, естественно, с хозяевами, и «Автомобилист» оказался сильнее – 4:3.

«Автомобилист» стал чемпионом РСФСР – и если сейчас значимость того титула, может быть, не очень понятна, то тогда, кроме собственно трофея, «Автомобилист» официально оказался примерно 30-й по рангу командой в огромной стране: ни в одном другом командном виде спорта, судя по всему, Якутия не была к этому уровню даже близка.

Что любопытно, в том сезоне для «Автомобилиста» на этом все не закончилось. Финал чемпионата РСФСР состоялся в июле, а уже в сентябре – и снова в Красноармейской – пришлось играть групповой турнир второй лиги чемпионата СССР. Как и в случае с тихорецким «Востоком», хозяева отомстили; «Автомобилист» остался вторым и в первую лигу не поднялся.

Дальше началась любимая в Якутии чехарда с названиями. В 1986-м во второй лиге команда снова играла под названием «Углестроитель» (Чульман). К выходу в первую лигу в этот раз якуты близки не были, уступив путевку одному из топов из 2022-го – «Колосу» из Ипатово (Ставропольский край).

К 1987-му стало казаться, что, возможно, имелась какая-то неофициальная договоренность на административном уровне, что сборная Якутии играет под названием либо того, либо другого ведущего клуба через раз. «Автомобилист» вновь выиграл Сибирскую зону первенства РСФСР, но в финале проиграл вторым командам тогдашних гегемонов из Видного и Коврова. Тем не менее, в августовский турнир второй лиги СССР его допустили, и вот тут уже началось!

Группу играли в Баку, и, вероятно, планировалось, что с большой вероятностью выиграют хозяева. Местный «Профтеховец» якутян одолел, но ухитрился закопать сам себя: если ничья с тбилисским «Политехником» еще оставляла шансы на выход, то поражение от «Темпа» из Коканда ничем разумным объяснить нельзя. «Автомобилист» на эти грабли не наступил – и Якутия в первой лиге! Состав команды был таким: Николай Терещенко, Геннадий Терновой, Сергей Ситхалилов, Виктор Садыков, Александр Самойленко, Федор Казаков, Виктор Быков. Как видим, активно играть на всесоюзном уровне продолжал лишь один из братьев Быковых – младший.

Но наступали времена, когда первая лига особо не принесла никому счастья. Играть надо было по классической схеме – с разъездами, а ездить в Нерюнгри соперники уже не могли и не хотели. Выезд в Нерюнгри на автомобилях и поездах у каждой из команд занял бы минимум неделю, а у некоторых с возвращением – почти две.

Завязалась бурная переписка. «Автомобилист» сначала обязали провести все матчи в Набережных Челнах, в ответ руководство якутского ДОСААФ пригрозило снять команду с чемпионата. Потом, видимо, на них надавили сверху, вроде как договорились про Челны, но почти перед стартом чемпионата домашним полем назначили станицу Кирпильскую Краснодарского края.

Конечно, это сказывалось на состоянии команды. Упорных матчей было много, но заканчивались они часто 0:1, 1:2, и очков не добавляли. Три победы и одна ничья дали шанс лишь зацепиться за предпоследнее место, но не спастись от вылета.

Чтобы хоть как-то географически сохранить мотобол в самой Якутии, «Углестроитель» в том сезоне оперативно заявили в первенство РСФСР, но и там оставшиеся вне заявки на первую лигу игроки выступали так себе.

Последний всплеск случился 1989-м: одна из зон первенства РСФСР игралась в Нерюнгри, и все организовали, и все даже доехали. По этому случаю там играли обе якутские команды, и по разнице мячей первое место заняла «Якутия» из Чульмана (очередное новое название). В том году в Нерюнгри приехал американский фотограф Стив Реймер, снявший несколько кадров и на мотоболе. «Автомобилист» же во второй лиге чемпионата СССР сыграл не очень удачно – в зоне в Литве они заняли место ближе к концу таблицы.

И это был уже почти конец. Экономика СССР стремительно разваливалась, всем становилось не до мотобола, надо было выживать. В 1991-м зону первенство РСФСР снова поставили в Нерюнгри, но доехать туда в тогдашних реалиях уже никто не смог. Пришлось играть трем местным командам.

***

Самое время задать опрос, который наверняка пришел в голову не только одному мне.

– У якутского мотобола было много славных страниц. А играл ли там хотя бы один якут?

– Было несколько человек, – говорит Сергей Соколов. – Но по факту коренные якуты не очень приспособлены к командным видам спорта. У них борьба, какие-то другие национальные виды...

Подтвержу – это же можно в целом сказать про ненцев, чукчей, долган, нганасан и вообще практических всех кочевых народов севера и востока. Отчасти это верно и про индейцев или алеутов относительно американской истории. Командных игр у них совсем немного.

Хотя Якутия, как и вообще весь советский север, представляет собой в 1960-1980-е годы достаточно удачный советский эксперимент по добровольному переселению самых разных людей ради светлого будущего. Русские, украинцы, белорусы осваивали Норильск, БАМ, Чукотку, Игарку, Хатангу, Нерюнгри, Тикси и еще десятки важных для будущего страны точек. Прочитав достаточно много литературы по теме, я жалею, что в 1990-е годы большая часть всей этой советской северной культуры так быстро развалилась. Мотобол не стал исключением.

– Вот кого мне реально жалко, так это юношескую команду «Автомобилиста», – вспоминает Сергей Соколов. – Братья Быковы задумались о наследии, собрали трудных подростков, какие-то мопеды им купили, смена начала подрастать. Все это могло бы развиваться. Они играли по юношам на первенство Союза в 1989-1990-х. Вот там были якуты, кстати. Но потом все быстро рухнуло.

Слева направо: Дмитрий Крюков, Валерий Мосин, Олег Лебедев во время разбора мотобольных архивов советского времени

– В 1980-е я работал уже исключительно руководителем, не тренировал, – говорит Валерий Мосин. – И как руководитель скажу, что мы с административной точки зрения тогда многого добились. Мотобол много лет не входил в систему зачета Министерства спорта, будучи исключительно в сфере ответственности ДОСААФ. Это нас тормозило. И мы прошли длинный путь, проделали множество ухищрений и это преодолели. И тут раз – наступила поздняя перестройка. На хрен спорт нужен?! Зарабатывай или еще лучше – воруй, если не поймают.

После 1991-го никто и никогда в Якутии в мотобол больше не играл.

– Не знаю, кто там живой, кто нет, – говорит Сергей Ситхалилов. – Я потом работал начальником команды «Металлург» (Видное), и многие друзья с якутских времен приезжали в гости. Теперь такого нет.

Мотогонки на льду в Якутии продержались чуть дольше. На старых запасах команда Нерюнгри в 1992-м стала серебряным призером чемпионата Союза. В 1993-м – бронза. И это был последний мотоуспех.

– Сейчас условия для спорта в Якутии есть, но… – пожимает плечами Сергей Соколов. – Все это корпоратив какой-то.

***

Книгу «Мотобол в СССР», в которую эта история не вошла, но от этого она не стала менее интересной, еще можно приобрести в Коврове у автора – Олега Лебедева (olleb62@mail.ru).

Фото: личный архив автора; иллюстрации к книге «Мотобол в СССР»