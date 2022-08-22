Роналду ушел из «МЮ». Что об этом известно?

Клуб был готов судиться.

«Манчестер Юнайтед» отвлек от чемпионата мира: клуб и Криштиану Роналду расторгли контракт.

•‎ Вот заявление «МЮ»: «Роналду покидает клуб по обоюдному согласию. Клуб благодарит Роналду за огромный вклад в течение двух периодов выступлений на «Олд Траффорд», во время которых он забил 145 голов в 346 матчах, и желает ему и его семье всего наилучшего в будущем.

Все в «Манчестер Юнайтед» по-прежнему сосредоточены на прогрессе команды под руководством Эрика тен Хага и совместной работе для достижения успеха на поле».

•‎ Роналду тоже прокомментировал уход: «После переговоров с «Ман Юнайтед» мы договорились досрочно прекратить действие контракта. Я люблю «МЮ» и люблю фанатов – это никогда не изменится. В тоже время я чувствую, что мне пришло время искать новый вызов. Я желаю команде всяческих успехов во второй части сезона и в будущем».

•‎ Португалец провел в «МЮ» 7,5 лет за два отрезка: с 2003-го по 2009-й и полтора года после возвращения прошлым летом. Клуб уже упомянул про голы и матчи − подчеркнем еще и трофеи: 3 АПЛ, 2 Кубка лиги, Кубок Англии, Суперкубок Англии, клубный чемпионат мира и Лига чемпионов. Первый «Золотой мяч» Криштиану тоже получил еще игроком «МЮ» (2008).

А что случилось? Стало горячо из-за скандального интервью Роналду

•13 ноября британский журналист Пирс Морган анонсировал большое интервью Криштиану (90 минут, разбитые на две части). Тизер уже обещал многое: «Я не уважаю Тен Хага, потому что он не уважает меня», «Клуб хотел от меня избавиться», «После Фергюсона клуб летит в пропасть».

Еще до выхода интервью появились инсайды о потенциальных санкциях против Роналду. По информации ESPN, Тен Хаг сразу заверил, что Роналду в команде больше не будет. На этом фоне последнее предложение в заявлении об уходе выглядит подчеркнуто важным: клуб доверяет тренеру и видит будущее только в совместной работе.

Главные претензии Роналду из интервью:

• Тен Хаг относится к португальцу предвзято: «Эрик тен Хаг не испытывал ко мне уважения, вот почему у нас сложились такие отношения. Он продолжает говорить в прессе, что мы общаемся, мы в хороших отношениях, бла-бла-бла, но это только для прессы».

• Тренер мог бы подстроиться к Роналду: «Новые тренеры применяют новые методы, и я не понимаю, зачем это делается. Я всегда был рядом с лучшими тренерами в мире: Зидан, Анчелотти, Моуринью, Фернанду Сантуш, Аллегри... я много что умею».

• Еще с прошлого сезона португальца хотели убрать из клуба (то есть еще до Тен Хага): не только тренер, но и некие люди в руководстве. Все показательные отстранения − фарс ради провокации португальца.

• Клуб не поверил, что Роналду не поехал на предсезонку из-за проблем в семье (трехмесячная дочь попала в реанимацию).

• Инфраструктура клуба устарела: «Они не меняли бассейн с тех пор, когда я был там первый раз»

• Молодежь не берет пример с Криштиану Роналду, хотя им есть чему поучиться.

Реакция клуба: консультация с юристами и разрыв контракта

• Клуб радикально отреагировал на интервью. Все надежные инсайдеры (Фабрицио Романо, The Telegraph, The Athletic) одновременно сообщили: клуб попросил Роналду не возвращаться в Манчестер после чемпионата мира. Параллельно «Юнайтед» консультировался с юристами и исследовал возможность разрыва контракта.

• Партнеры по команде тоже не поддержали Криштиану. Тем более первые тизеры интервью вышли в день, когда «МЮ» вырвал победу на последних секундах против «Фулхэма».

• Крис Уилер из Daily Mail добавляет: Криш фактически уволен за нарушение условий контракта и потеряет 16 млн фунтов − зарплату за полгода.

• Все юристы подчеркивали: Криштиану подставил себя. По данным Sky Sports, в «МЮ» подготовились даже к судебному разбирательству, если бы Роналду не согласился на уход без компенсации.

• Уход Роналду состоялся бы только на условиях клуба (The Telegraph). Руководство готово было отправить португальца в дубль, если он откажется уходить бесплатно.

Судя по заявлению, разрыв все же вышел обоюдным. Криштиану Роналду сыграет на чемпионате мира как свободный агент.

Фото: REUTERS/Toby Melville, Craig Brough