Роналду ушел из «МЮ». Что об этом известно?
Клуб был готов судиться.
«Манчестер Юнайтед» отвлек от чемпионата мира: клуб и Криштиану Роналду расторгли контракт.
• Вот заявление «МЮ»: «Роналду покидает клуб по обоюдному согласию. Клуб благодарит Роналду за огромный вклад в течение двух периодов выступлений на «Олд Траффорд», во время которых он забил 145 голов в 346 матчах, и желает ему и его семье всего наилучшего в будущем.
Все в «Манчестер Юнайтед» по-прежнему сосредоточены на прогрессе команды под руководством Эрика тен Хага и совместной работе для достижения успеха на поле».
• Роналду тоже прокомментировал уход: «После переговоров с «Ман Юнайтед» мы договорились досрочно прекратить действие контракта. Я люблю «МЮ» и люблю фанатов – это никогда не изменится. В тоже время я чувствую, что мне пришло время искать новый вызов. Я желаю команде всяческих успехов во второй части сезона и в будущем».
• Португалец провел в «МЮ» 7,5 лет за два отрезка: с 2003-го по 2009-й и полтора года после возвращения прошлым летом. Клуб уже упомянул про голы и матчи − подчеркнем еще и трофеи: 3 АПЛ, 2 Кубка лиги, Кубок Англии, Суперкубок Англии, клубный чемпионат мира и Лига чемпионов. Первый «Золотой мяч» Криштиану тоже получил еще игроком «МЮ» (2008).
А что случилось? Стало горячо из-за скандального интервью Роналду
•13 ноября британский журналист Пирс Морган анонсировал большое интервью Криштиану (90 минут, разбитые на две части). Тизер уже обещал многое: «Я не уважаю Тен Хага, потому что он не уважает меня», «Клуб хотел от меня избавиться», «После Фергюсона клуб летит в пропасть».
Еще до выхода интервью появились инсайды о потенциальных санкциях против Роналду. По информации ESPN, Тен Хаг сразу заверил, что Роналду в команде больше не будет. На этом фоне последнее предложение в заявлении об уходе выглядит подчеркнуто важным: клуб доверяет тренеру и видит будущее только в совместной работе.
Главные претензии Роналду из интервью:
• Тен Хаг относится к португальцу предвзято: «Эрик тен Хаг не испытывал ко мне уважения, вот почему у нас сложились такие отношения. Он продолжает говорить в прессе, что мы общаемся, мы в хороших отношениях, бла-бла-бла, но это только для прессы».
• Тренер мог бы подстроиться к Роналду: «Новые тренеры применяют новые методы, и я не понимаю, зачем это делается. Я всегда был рядом с лучшими тренерами в мире: Зидан, Анчелотти, Моуринью, Фернанду Сантуш, Аллегри... я много что умею».
• Еще с прошлого сезона португальца хотели убрать из клуба (то есть еще до Тен Хага): не только тренер, но и некие люди в руководстве. Все показательные отстранения − фарс ради провокации португальца.
• Клуб не поверил, что Роналду не поехал на предсезонку из-за проблем в семье (трехмесячная дочь попала в реанимацию).
• Инфраструктура клуба устарела: «Они не меняли бассейн с тех пор, когда я был там первый раз»
• Молодежь не берет пример с Криштиану Роналду, хотя им есть чему поучиться.
Реакция клуба: консультация с юристами и разрыв контракта
• Клуб радикально отреагировал на интервью. Все надежные инсайдеры (Фабрицио Романо, The Telegraph, The Athletic) одновременно сообщили: клуб попросил Роналду не возвращаться в Манчестер после чемпионата мира. Параллельно «Юнайтед» консультировался с юристами и исследовал возможность разрыва контракта.
• Партнеры по команде тоже не поддержали Криштиану. Тем более первые тизеры интервью вышли в день, когда «МЮ» вырвал победу на последних секундах против «Фулхэма».
• Крис Уилер из Daily Mail добавляет: Криш фактически уволен за нарушение условий контракта и потеряет 16 млн фунтов − зарплату за полгода.
• Все юристы подчеркивали: Криштиану подставил себя. По данным Sky Sports, в «МЮ» подготовились даже к судебному разбирательству, если бы Роналду не согласился на уход без компенсации.
• Уход Роналду состоялся бы только на условиях клуба (The Telegraph). Руководство готово было отправить португальца в дубль, если он откажется уходить бесплатно.
Судя по заявлению, разрыв все же вышел обоюдным. Криштиану Роналду сыграет на чемпионате мира как свободный агент.
Вы заминусовали наш пост про идеальный клуб для Роналду. Но разве есть другие варианты?
Фото: REUTERS/Toby Melville, Craig Brough
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