Помогает побеждать.

В субботу Сергей Федоров второй год подряд привел ЦСКА к Кубку Гагарина – и с этим ему помог детский браслет из кубиков с разноцветными буквами на правой руке. По крайней мере, сам он считает именно так.

Впервые браслет можно было заметить на руке еще после первой игры плей-офф против «Северстали». В дальнейшем главный тренер ЦСКА регулярно появлялся с этим интересным аксессуаром. Но так как пресс-конференции после матчей нужны для разговоров о хоккее, мы дождались окончания финала, чтобы побольше о нем узнать.

Выяснилось, что это поделка дочери Федорова – Александры.

«Она сделала его в прошлом году. Я снимал его во время регулярки, но надел на плей-офф и на сегодняшнюю игру. У меня их два. На первом браслете написано «Сергей», а на втором просто буквы алфавита».

Как оказалось, на седьмую игру финала Федоров едва не уехал без браслета, но жена ему напомнила, и он надел сразу два! «Это единственное, из-за чего мы победили», – сказала Карина, жена тренера, после игры.

Федоров не спорил: «Да, я не хотел надевать второй браслет, но супруга настояла, и огромное ей за это спасибо! Мне приятно, что ребенок это сделал. Когда стрессовые ситуации – смотрю на эти сочетания, которые Саша собрала, и мне становится легче и работать, и жить».

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Алексей Филиппов, Павел Бедняков, Павел Лисицын