НХЛ. «Питтсбург» забросил 6 шайб «Эдмонтону», «Миннесота» победила «Детройт», «Коламбус» одолел «Даллас», «Бостон» обыграл «Вегас»

В регулярном чемпионате НХЛ проходят очередные матчи.

В регулярном чемпионате НХЛ «Питтсбург» был сильнее «Эдмонтона» (6:2), «Вегас » уступил «Бостону » (3:4), «Коламбус» обыграл «Даллас» (1:0), «Миннесота » справилась с «Детройтом» (4:3 ОТ).

