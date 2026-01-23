НХЛ. «Питтсбург» забросил 6 шайб «Эдмонтону», «Миннесота» победила «Детройт», «Коламбус» одолел «Даллас», «Бостон» обыграл «Вегас»
В регулярном чемпионате НХЛ проходят очередные матчи.
В регулярном чемпионате НХЛ «Питтсбург» был сильнее «Эдмонтона» (6:2), «Вегас» уступил «Бостону» (3:4), «Коламбус» обыграл «Даллас» (1:0), «Миннесота» справилась с «Детройтом» (4:3 ОТ).
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости