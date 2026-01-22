  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Жамнов о 2:1 со СКА: «Чуть не получалось в атаке в первые два периода. Внесли некоторые коррективы. Попросили ребят делать правильные вещи, терпеть»
3

Жамнов о 2:1 со СКА: «Чуть не получалось в атаке в первые два периода. Внесли некоторые коррективы. Попросили ребят делать правильные вещи, терпеть»

Алексей Жамнов высказался о победе «Спартака» над СКА.

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался после матча против СКА (2:1).

– Тяжелая игра, чуть не получалось в атаке в первые два периода. Внесли некоторые коррективы. Попросили ребят делать правильные вещи, терпеть. Победили – молодцы.

– Гутика поставили к Морозову и Порядину. Получается, разрушили их связку с Ружичкой. Как оцените?

– В конце вернули. Была одна тренировка у Гутика. Тяжеловато ему еще в плане тактики. С каждой игрой ему будет проще, будет играть лучше.

– Назвали бы Санкт-Петербург фартовым городом для «Спартака», учитывая победы над СКА и «Шанхайскими Драконами»?

– Посмотрим, как будет дальше. Здесь больше не от фарта, а от самой игры. Ребятам надо отдать должное. Молодцы, стояли на своем. Вратарь тоже красавец, в концовке нас выручил.

– Как себя чувствует Ярош после столкновения?

– Тяжело сказать. Завтра будет обследование. Будем понимать, что и как. Надеюсь, обойдется.

– Вы поиграли против Ларионова много в НХЛ. Сейчас ретроспектива предыдущих встреч мелькает?

– Застал еще, когда Игорь играл в ЦСКА, в сборной пересекались. Конечно, есть воспоминания. Было тяжело, когда была русская пятерка в «Детройте». Сейчас больше сконцентрирован на команде и на том, чтобы обыграть коллегу по тренерскому цеху, – сказал Жамнов.

«Спартак» обыграл СКА в 3-й раз в сезоне, сегодня – 2:1. Команда Ларионова проиграла 3-ю игру подряд и идет 8-й на Западе

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoАлексей Жамнов
logoКХЛ
logoСКА
logoМатч ТВ
logoДаниил Гутик
logoИгорь Ларионов
logoКристиан Ярош
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
СКА проиграл «Спартаку» – 1:2. ВидеоСпортс’’ показывал матч Fonbet КХЛ
22 января, 18:52Видео
«Спартак» перевернул матч против СКА! Показывали на ВидеоСпортсе’’
22 января, 16:20
«Спартак» подписал двусторонний контракт с Рукавишниковым до конца сезона
22 января, 16:18
Главные новости
НХЛ. «Тампа» обыграла «Юту», «Рейнджерс» победили «Бостон», «Филадельфия» проиграла «Айлендерс», «Эдмонтон» забил 7 голов «Анахайму»
37 минут назад
Шабанов против «Филадельфии» за 14:51 на льду: 0 очков, 0 бросков, 0 блок-шотов, 0 хитов, 0 перехватов, 0 потерь, 0 штрафа. Форвард сыграл в 1-м звене «Айлендерс»
сегодня, 03:57
Кучеров набрал 0+2 против «Юты», продлив серию с очками до 6 матчей. Форвард «Тампы» идет 3-м в гонке бомбардиров с 80 баллами
сегодня, 03:30Видео
Василевский сделал шатаут и стал 1-й звездой матча с «Ютой», отразив 28 бросков. У вратаря «Тампы» 23 победы в 33 играх сезона
сегодня, 02:56
Сорокин сыграл на ноль в 6-й раз в сезоне – лидер НХЛ по этому показателю. Вратарь «Айлендерс» отразил 21 бросок в матче с «Филадельфией»
сегодня, 02:42
Нюландер оштрафован на 5 тысяч долларов за демонстрацию среднего пальца в трансляции матча «Торонто» – «Колорадо»
сегодня, 02:14Видео
Первый россиянин, выигравший Кубок Стэнли. Знаете, кто это?
вчера, 22:00Тесты и игры
Генменеджер «Авангарда» об Афанасьеве: «Мы в контакте, он не против вернуться в КХЛ. Потому мы и получили эти права»
вчера, 21:50
Десятков про штраф за неспортивное поведение: «Арбитры принимают на себя разные слова, это их дело. На заборе тоже много что написано»
вчера, 21:27
Вячеслав Козлов: «Пакетт чувствует себя то лучше, то хуже. Надеемся, время еще есть и он подготовится к плей-офф. Но на 100 процентов не уверен в этом»
вчера, 21:14
Ко всем новостям
Последние новости
«Анахайм» проиграл впервые за 8 матчей – 4:7 от «Эдмонтона». Гранлунд и Экхольм сделали хет-трики
12 минут назад
«Тампа» выиграла 15 из 17 последних матчей. Команда Купера лидирует в таблице Востока
27 минут назад
«Рейнджерс» обменяли Соуси в «Айлендерс» на выбор в 3-м раунде драфта. Защитник набрал 8 очков в 46 матчах сезона
47 минут назад
У Цыплакова передача в матче с «Филадельфией» – он прервал серию из 20 игр без очков. Форвард «Айлендерс» набрал 1+1 в 27 матчах сезона
сегодня, 03:45
Панарин сделал передачу в матче с «Бостоном» за 24:15 на льду. Форвард «Рейнджерс» набрал 57 очков в 52 играх сезона
сегодня, 03:15
«Лос-Анджелес» продлил контракт с Уордом на два года и 1,75 млн долларов. Форвард набрал 4 очка в 9 матчах сезона
сегодня, 02:30
Тренер «Шанхая» Лав о 6:2 с «Сочи»: «Понравилась отдача ребят. Хорошая командная игра»
сегодня, 01:55
Вячеслав Козлов после 3:1 с «Ладой»: «Три раза переписывал состав на матч. После тренировки у некоторых игроков «Динамо» была температура»
сегодня, 01:42
Тренер «Сочи» Михайлов о 2:6 с «Шанхаем»: «Наделали ошибок, получили голы. Свои моменты не реализовали»
сегодня, 01:30
Квартальнов об 1:2 с «Салаватом»: «Оборона Минска справлялась, но нападение сыграло очень беззубо. Соперник был побыстрее»
сегодня, 01:17