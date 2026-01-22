Ларионов об 1:2 от «Спартака»: «Доволен командой, энергетикой, желанием. Где-то были небольшие ошибки, это самое печальное. По содержанию, по качеству игры было хорошо»

Игорь Ларионов высказался о поражении СКА от «Спартака».

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о матче против «Спартака» (1:2).

– Хороший матч. По содержанию, по качеству игры было хорошо. К сожалению, нам не удалось довести матч до победы. Соперник забил два гола.

Доволен командой, энергетикой, желанием. Где-то были небольшие ошибки. Это самое печальное.

Заканчивая игру, приходя в тренерскую, раздевалку, ты хочешь сказать пару слов команде, всегда ищешь правильные слова, эмоционально это непросто. Понимаю, что ребята выложились, играли до конца.

Приятно, что болельщики, которые заполнили стадион, играли большую роль в той энергетике, которой нуждается команда. От лица команды хочу их поблагодарить. Надо быть терпеливыми. То, что сегодня произошло, нам вернется с другой стороны, когда придет удача. Ребята сыграли хороший матч, это не может не радовать.

– Почему сложности возникают в матчах со «Спартаком»?

– Если бы я работал в этой команде лет пять-шесть, я бы сказал, что есть сложности с этой командой. У нас еще есть игра с этой командой в Москве.

Было сказано, что этот соперник принципиальный для СКА. Ребята понимали, что такие матчи нужно уметь выигрывать, уметь терпеть. У нас есть время для того, чтобы все проанализировать, перевернуть страницу и двигаться к следующей игре, – сказал Ларионов.

«Спартак» обыграл СКА в 3-й раз в сезоне, сегодня – 2:1. Команда Ларионова проиграла 3-ю игру подряд и идет 8-й на Западе