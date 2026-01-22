Исаков после 7:2 с «Шанхаем»: «Торпедо» добавило в определенных аспектах игры с шайбой. Понравилась наша игра в неравных составах»
Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался после матча против «Шанхая» (7:2).
– Большое количество удалений у соперника – часть вашего плана или стечение обстоятельств?
– Это больше следствие нашего движения, когда мы заставляли их фолить.
– Что отличалось от прошлых двух более конкурентных матчей?
– Тогда все было неясно до последних секунд. Мы добавили в определенных аспектах игры с шайбой. Понравилась наша игра в неравных составах.
– Хорошая реализация большинства – план или случайность?
– Это игра, сегодня она такой получилась.
– Что говорили в раздевалке перед третьим периодом?
– Проговорили основные вещи. Понимали, что «Драконы» попытаются завладеть инициативой. Забили в начале третьего периода и сделали важный шаг к победе, – сказал Исаков.
«Торпедо» разгромило «Шанхай» – 7:2, Ткачев набрал 1+3. Команда Исакова выиграла 5-й матч подряд и идет 4-й на Западе