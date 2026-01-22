Исаков после 7:2 с «Шанхаем»: «Торпедо» добавило в определенных аспектах игры с шайбой. Понравилась наша игра в неравных составах»

Алексей Исаков высказался о победе «Торпедо» в матче против «Шанхая».

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался после матча против «Шанхая » (7:2).

– Большое количество удалений у соперника – часть вашего плана или стечение обстоятельств?

– Это больше следствие нашего движения, когда мы заставляли их фолить.

– Что отличалось от прошлых двух более конкурентных матчей?

– Тогда все было неясно до последних секунд. Мы добавили в определенных аспектах игры с шайбой. Понравилась наша игра в неравных составах.

– Хорошая реализация большинства – план или случайность?

– Это игра, сегодня она такой получилась.

– Что говорили в раздевалке перед третьим периодом?

– Проговорили основные вещи. Понимали, что «Драконы» попытаются завладеть инициативой. Забили в начале третьего периода и сделали важный шаг к победе, – сказал Исаков.

