«Спартак» похож на «Лейкерс». Они живут наследием бренда». Говорим с дизайнером, который после «Локо» и «Динамо» пришел в Медиалигу

Интервью с Денисом Бадаевым.

Дизайнеры в спортивном клубе – максимально непубличные люди. Мы ежедневно видим результат их работы, но мало знаем о процессе и ходе мыслей дизайнеров. Чтобы больше узнать про эту закрытую от нас сферу мы пообщались с Денисом Бадаевым. Он работал арт-директором в «Локомотиве» и «Динамо», а потом пришел в медиафутбольный клуб ФК «Деньги».

Что нас ждет:

•‎ Как остался в «Локомотиве», хотя Кикнадзе хотел привести своего друга?

•‎ Как ушел из «Локо» после скандального фото?

• Чем отличается российский спортивный дизайн от европейского?

•‎ Как попал в Winline Медиалигу и ФК «Деньги»? И почему ушел?

• Зачем хотел использовать Джибриля Сиссе в логотипе одного из клубов Медиалиги?

В университете Бадаев был революционером, его работы побеждали в Амстердаме. В «Локо» попал по вакансии после работы на MTV

– Давай начнем с актуального. С этого года ты работаешь арт-директором букмекерской компании Olimpbet. Есть ли особенности у спортивного дизайна в этой отрасли?

– Конечно. Букмекерским компаниями нельзя использовать в рекламе образы людей и животных. Поэтому дизайнеры ищут альтернативы, рассказывают о бренде через образы и символы. В какой-то степени это даже интереснее, чем придумывать дизайн для клубов.

Некоторые выкручиваются, но на грани. У Winline графический элемент в логотипе – фишка. Хотя казино у нас запрещены.

Мы недавно проводили аудит и анализировали что лучше работает для узнавания бренда. Меня удивило, что на первом месте – звук. 1X со своими барабанами в свое время жестко перетряхнули индустрию и запомнились аудитории. Но почему-то этим приемом мало кто пользовался.

– А у вас бывают правовые ликбезы о том, что можно и нельзя использовать в визуале?

– Смотри. У нас в Olimpbet сейчас подписан один клуб – воронежский «Факел». При этом в графике нам нужно регулярно использовать логотипы более-менее всех команд РПЛ и КХЛ. И чтобы избежать лишних проблем с использованием айдентики клубов, у которых другие титульные партнеры, мы придумали альтернативные логотипы. Взяли действующие эмблемы, сохранили силуэты, цвета, а в остальном – трансформировали их.

Легко узнать эти клубы, хотя логотипы другие.

А вот «Ростов». Мне кажется, что получилось лучше, чем в оригинале. Минималистично.

– И вам не прилетает за это?

– Конечно нет, это же другой, новый уникальный знак.

– Как ты полюбил футбол?

– Это случилось в 1998-м. Тот чемпионат мира – первый большой турнир, который я смотрел. Давор Шукер – кумир детства, как и та сборная Хорватии, которая взяла бронзу. Я еще собирал Panini. Недавно нашел альбом с ЧМ-1998, и он заполнен целиком. По-настоящему рарный айтэм.

Я постоянно играл во дворе, потом пошел в секцию. Кажется, «Энергия». Это было бессмысленно: ребята побегали, подрались в раздевалке, разошлись. На этом футбол заканчивался.

– А как в твоей жизни появился дизайн?

– Я родился в Баку. В конце 90-х из-за Карабаха мы переехали в Россию, большую часть жизни провел в Ульяновске. До 9-го класса я вообще не знал, чем буду заниматься в жизни.

Однажды мама моего друга сказала родителям, что я неплохо рисую: «Может, ему пойти в художественный?» Почему бы и нет? Мы с отцом пришли в школу искусств, мне там сказали: «Мальчик, вам сколько лет? Здесь детей учат рисовать». И посоветовали нанять репетитора.

Нас познакомили с моим первым преподавателем Сергеем Викторовичем. Он показал на чашку, цветы: «Вот, Денис, тебе планшет и карандаш. Нарисуй натюрморт». А я до этого вообще никогда вертикально не рисовал. Думаю: «Что происходит?» И, конечно, нарисовал абсолютное говнище. Он сказал: «Понятно. Если ты хочешь поступить в университет на художника, то придется приходить ко мне после школы минимум четыре раза в неделю и рисовать по восемь часов». Два года я провел в таком графике. А в выходные рисовал по 12 часов.

Первые два месяца я рисовал только линии. Наверное, штук сто ватманов изрисовал: первые две недели – горизонтальные, следующие – вертикальные, потом – диагональные. Рядом сидят абитуриенты: рисуют натюрморты, гипсовые головы и смеются надо мной. А я как дебил рисую линии.

Зато перед поступлением я знал, что у меня офигенные рисунок и живопись. Успех – это 1% таланта и 99% труда. А если таланта нет, то нужно работать на 100%. Так говорил Сергей Викторович.

– Учеба в универе проходила в таком же хардкорном режиме?

– Поступая, я думал, что буду художником, но в университете очень вдохновился графическим дизайном – шрифтами, композицией. Художник во мне умирал.

В 2004-м, на первом курсе, я решил изучать компьютерный софт. А в то время в университетах говорили: «Надо все делать руками! Никаких компьютеров, иначе мы не допустим вас даже на просмотры». Но я делал так, как хочу. Изучил Photoshop и Corel (тогда Adobe Illustrator еще не был в почете), выполнял семестровые работы уже на компьютере. Мне ставили двойки, я делал новые, мне снова ставили двойки. Но на финальных пересдачах всегда ставили удовлетворительно и допускали к следующему курсу.

– Как реагировали твои однокурсники?

– Прикол в том, что к концу второго курса все студенты, которым был интересен графический дизайн, стали изучать софт. Я перестал ходить на рисунок и живопись, начал бартером рисовать компьютерную графику. Этим ребятам ставили пятерки, а я был революционером, поэтому мне до последнего ставили двойки.

А на третьем курсе я узнал, что те мои работы отправляли на конкурсы в Европу. Например, я сделал иллюстрации к книге «Заводной апельсин», которые на конкурсе в Амстердаме победили в некоторых номинациях. А к шестому курсу я так серьезно прокачался в софте, что сделал дипломную работу в полноценном 3D моушн дизайне.

Из сорока человек моего потока по специальности на хорошем уровне работают человек пять. Остальные вообще забили, даже не рисуют. Вот такое образование.

– Как ты пришел к спортивному дизайну?

– Первые попытки были еще в университете. В Ульяновске я отработал сезон в местной «Волге». Рисовал программки. В тот сезон «Волга» как раз вышла в ФНЛ. Сейчас неловко смотреть – такие ранние и неуклюжие работы. Просто катастрофа.

Полноценно спортивный дизайн появился гораздо позже. Я работал на MTV, телеканале «Пятница», в «Яндексе», в креативной и коммерческой рекламе, в агентствах, а потом у меня случился развод. И я так сильно устал от дизайна, что забил на него и начал просто стримить FIFA. Тогда стриминговые сервисы, такие как Twitch, только-только появились. Больше трех лет занимался только этим. Еще записывал ролики на ютуб. Но вообще ничего не рисовал.

В 2018-м я случайно у друга в фейсбуке увидел вакансию – «Локомотив» ищет моушн-дизайнера. Смотрю на требования: перечислено невероятное количество программ, всевозможные софты. Но самое смешное, что к тому времени я умел работать во всех программах. К тому же я являлся давним болельщиком «Локо». Матч с «Лацио» в 1999-м наверное был отправной точкой моего боления за железнодорожников. Да и вообще, в начале нулевых я кайфовал от всего российского футбола. В принципе, это и сейчас сохраняется.

Сделал тестовое, и меня посадили в коммерческий отдел. Должность была смешная: «Менеджер по визуализации прав спонсоров и партнеров ФК «Локомотив». То есть, первое время официально я не был дизайнером.

– А тебя это не отпугнуло? Почему ты остался?

– Было дико интересно, что же происходит внутри клуба. И это, наверное, единственная мотивация, которая побудила меня вновь заняться дизайном. Сейчас я кайфую от спортивного дизайна, потому что это динамичная история. Футбол дарит безумно разные эмоции – радость, трагедию, разочарование. И каждый человек эти эмоции проживает по-своему, у каждого своя история. И мне нравится, что через спортивный дизайн можно их передать.

Только пришел – и «Локомотив» стал чемпионом. Спустя 14 лет. Это вау! Непередаваемые эмоции, которые останутся на всю жизнь. После чемпионского года меня стали подключать к более сложным задачам – созданиям графический концепций и анимаций внутри чаши стадиона.

«Одну из наших концепций Кикнадзе оценил так: «Это точно для педиков». Бадаев вспоминает время в «Локомотиве»

– Через полгода после чемпионства Геркус ушел из «Локомотива». Как тебе работалось с Кикнадзе?

– Первое впечатление от Кикнадзе: «Жесткий типок». Ощущение, что он постоянно такой: «Ух, я сейчас в морду тебе дам». Но в дальнейшем оказалось, что это достаточно хороший и честный человек, хотя болельщики до сих пор его не воспринимают. Но Кикнадзе – болельщик «Локомотива», и он хотел, чтобы все было честно, без левых схем и агентств.

На первой встрече он сказал: «Ты, наверное, нам не нужен. У меня есть друг, он крутой арт-директор, все сделает». Только меня поставили отвечать за весь дизайн в клубе, только начал формировать свое видение, и сразу уберут? Я предложил: «Давайте по-пацански: сделаем тендерную работу между вашим другом и мной». Он говорит: «Дерзайте».

Мы сделали четыре очень разных графических концепции, а его друг арт-директор принес один распечатанный листочек. Василий Александрович сказал: «Ну что ты с этим листочком пришел? Езжай домой, метро тут недалеко».

Так я засейвился в «Локомотиве». Одну из моих концепций Василий Александрович оценил так: «Это точно для педиков, суперяркие цвета не используем, слишком экспериментально». Но я со временем пробил и эту стену.

После нескольких личных защит проектов перед Кикнадзе он сказал: «Я все-таки в этом не разбираюсь, вы лучше шарите. Поэтому флаг вам в руки, творите!».

– Что было дальше?

– Потом Кикнадзе сказал, что не хочет работать с агентствами, и попросил собрать команду внутри клуба. Я искал специалистов, был период на диком стрессе, потому что, считай, весь клуб на меня свалился. Помню, мы подали вакансию спортивного дизайнера, откликнулось около ста человек. На собеседование приходили люди, которые даже не знали правил футбола.

Работая в спортивном дизайне, ты должен знать все о футболе и о команде. Понимать вайб, знать историю клуба, ну и конечно должна быть база познаний в графическом дизайне. Только так можно генерировать контент, который хорошо продается и не триггерит болельщиков.

– На что ты ориентировался?

– Я искал вдохновение в европейском спортивном дизайне. На меня очень повлияли лондонские парни DixonBaxi, которые в то время сделали глобальный ребрендинг АПЛ. Это идеальная по всем параметрам работа. Шрифты, композиции, моушн. Когда я это увидел впервые, просто восхитился.

Это суперреволюционная, рискованная работа, которая повлияла на спортивный дизайн во всем мире. Но как ее хейтили поначалу! Люди настолько привыкли к объемным титрам и заставкам, что не могли воспринимать простые флэт формы. Но со временем потребитель привык и понял, что будущее за простотой и лаконичностью.

– Итак, ты набрал в «Локо» команду дизайнеров. Что вы делали?

– Стали экспериментировать со стилевыми подачами.

Музыку для этого видео я взял как раз от DixonBaxi. Как говорится, не ######## [украли], а позаимствовали.

Мы взяли геометрические формы в виде пятиугольников – как часть футбольного мяча. Переделали их под визуализацию близких «Локо» смыслов – арена, железные дороги, футбол, болельщики. Каждый пятиугольник отвечал за свое смысловое повествование.

– В графику обязательно должен быть заложен концепт?

– Конечно. Если рисовать графику, не вкладывая в нее смысл, то она так и останется пустой графикой.

Дальше мы эту графику перенесли на табло стадиона. Намеренно миксовали несочетаемые красный и зеленый в разных оттенках. На матчевых шоу это выглядело в тему, давало настроение праздника.

У «Локомотива» были хорошие результаты, поэтому Кикнадзе сказал обновить эту историю, сохранив общую визуальную составляющую стиля и на следующий сезон, но в новой подаче. Сезонный стиль «Самый лучший коллектив» мы трансформировали в идеологическую историю «В каждом сердце».

Тут мы разработали графические элементы, которые ассоциировались с образами чертежей, деталей локомотива, но чуть в более агрессивной подаче и компоновках. Концепция мэтчилась с достаточно добрым слоганом, который знали все болельщики «Локо». Так начинается гимн клуба.

Что должен уметь спортивный дизайнер? Например, чувствовать душу команды и вставать посреди ночи

– Мало кто понимает, что делает дизайнер в спортивном клубе. Давай расскажем об этом.

– Он отвечает за практически за всю визуальную составляющую клуба.

Это стиль в соцсетях и видео, оформление графики стадиона, рекламы, дизайн мерча, билетов, афиш к матчам. В общем, абсолютно всем, что требует внешнего оформления, занимаются спортивные дизайнеры.

Если бюджеты маленькие, один-два дизайнера могут охватить все. Если большие, то возможна инхаус-команда (группа специалистов внутри компании – Sports.ru) или подключение агентств.

Ребята, которых я собрал в «Локо», умели все. Начиная от статики и заканчивая 3D визуализацией, моушн-дизайном. Например Павел Мозеров – он офигенно компонует футболистов, составляет невероятные композиции – вот пара примеров. Со временем я забрал его в «Динамо» из «Локомотива», и после моего ухода, он сейчас там главный.

– Что именно должен уметь дизайнер в спорте?

– Качественно работать с фото, композицией и шрифтом. Расставление акцентов при компоновке фото, шрифтовых гарнитур и графики. Это очень важно, потому что в футболе каждый новый макет – это новые композиция и настроение. Давай я на примере расскажу, почему важно уметь работать с фото.

Региональные клубы за пределами топ-8 РПЛ или команды из ФНЛ, берут ужасные игровые фотографии для афиш. У профессионального футболиста по факту невероятная грация и координация. И вот, например, на фото классная динамика бега, он классно замахивается и бьет по мячу, а лицо упало вниз. Как у бульдога.

И тут как раз пригодятся навыки работы с фото. У нас бывали такие истории: видим классную фотку, но лицо – минус. Мы меняли его на лицо с другой фотографии. Не как-то по-идиотски, а красиво и в тему. Бывало, что и руки, и ноги дорисовывали. Болельщики редко замечали, хотя таких макетов было много.

Еще выделю работу со шрифтом.

– Почему отдельно?

– Мне кажется, что шрифты – главный тренд спортивного дизайна прямо сейчас.

Спорт, в первую очередь, информация: много статистики, цифр, названий. Все это нужно грамотно и красиво подать. Графика тоже важна, она передает настроение, но база – шрифты.

Вот мы сейчас говорим с тобой, а параллельно у меня включен матч «Арсенала» и «Тоттенхэма». И когда показывали стартовый состав «Арсенала» вообще не было графики, но была очень крутая верстка. А графический элемент только один – лого TNT.

– Можно ли сказать, что основная задача спортивного дизайнера – удивлять?

– Наверное, даже две задачи. Первая – удивлять и резонировать, а вторая – создавать настроение.

С помощью цвета и графики ты можешь передать настроение команды. Может у нее все плохо, но ты подбираешь такую графику, что человек смотрит и у него появляется надежда. Дизайнер может передать характер команды.

Если ты разбираешься в футболе, любишь его, то можешь уловить это. Но есть очень большая беда – многие дизайнеры вообще не любят спорт. Агентства часто пытаются выигрывать тендеры от футбольных клубов, хотя у них дизайнеры даже правил футбола не знают. Они никогда не смогут передать душу клуба. Чистый бизнес.

– А работа спортивного дизайнера отличается от обычной? Ненормированный график?

– Конечно. Было много срочных историй, связанных с трансферами. Условно, я сплю, мне звонят: «Денис, завтра мы подписываем Жоао Марио из «Интера». Утром он прилетит в Москву, а вечером на встрече с болельщиками мы его представим. Мы не хотим, чтобы кто-то дал новость раньше нас, поэтому нужен красивый готовой материал. На всякий случай».

Я поднимаю команду, которая тоже спит. Мы собираемся с раннего утра в офисе и фигачим oneday-продакшн видео: ищем его удачные фото, собираем анимированные коллажи, компонуем, рисуем. И к утру у нас готово видео на случай спойлеров. В итоге спойлеров не случилось и мы довели видео до хорошего качества.

Семин был против темной формы – считал белую фартовой для «Локо». Бадаев пробил черный комплект

– Каким тогда был спортивный дизайн в России, когда ты работал в «Локо»?

– В 2018-2020 годах качество дизайна оставляло желать лучшего. В России был в тренде гиперреализм – всякие оммажи, коллажи. Например, брали голову футболиста, пришивали ее к телу какого-нибудь воинственного чувака и интегрировали в нефутбольные локации. Эту моду по большей части ввел «Зенит», когда у них играл Данни. Выглядело так.

Иногда не было фотографий футболистов в полный рост, поэтому технические дизайнеры собирали картинки из кусочков. Допустим, голову – с одного ракурса, а плечи и руки – вообще от другого футболиста. Это сейчас большая база фотографий любой команды. Раньше хорошие игровые фото были большой роскошью. А еще нужно правильно татуировку нанести, правильно складки сделать, спонсоров отразить.

Мы в «Локо» стали делать акценты на другом. На абстрактных графических формах, искали лучшие решения со шрифтами, думали, как подать информацию так, чтобы ее было легче воспринимать. Еще одними из первых в России начали использовать в афишах монохромные логотипы клубов. Я помню мы много времени уделяли эмблемам команд соперниц. Отрисовывали эмблемы в монохроме сами с нуля, так как у многих команд в РПЛ не было монохромных эмблем, только цветные.

– Ты когда-нибудь сталкивался с плагиатом?

– Когда мы разработали фирменный стиль для «Локомотива» – кажется, первый – то на следующий год я увидел, что «Уфа», «Рубин» и «Химки» во многом копировали наши подходы и решения. То есть они не ####### [украли] наши актуальные работы, а брали приемы и идеи из прошлогодних макетов. Попахивало плагиатом. Мы с коллегами только улыбались.

– А в создании формы «Локомотива» ты участвовал?

– Да, практически в каждой – в том числе самой популярной, которую руководство в определенный момент не хотело делать. Я несколько лет пробивал историю с черным комплектом, и так получилось, что нас уволили, а форма вышла чуть позже. И эта черная форма стала самой продаваемой.

Я очень хотел сделать форму с диагональной полосой (есть даже эскиз) – как у латиноамериканских команд. С привязкой к РЖД – на вагонах же тоже диагональные полосы. Не удалось продавить идею. Уверен, это была бы одна из самых запоминающихся форм в истории «Локо». С adidas, конечно, сложно было сделать что-то уникальное, потому что у них шаблонные кастомайзеры. Приходилось менять цвета, искать подходы, компилировать вставки.

– Почему руководство «Локо» не одобряло черную форму?

– У «Локомотива» по классике домашняя всегда была зеленой, а выездная – белая. И даже в еврокубках в основном играли в двух комплектах. Третьи всегда должны были отличаться. Это вызывало резонанс. Многим болельщикам заходили нестандартные цвета. И, главное, эти футболки быстро раскупали в клубном магазине.

Но темную форму банил Палыч, так как он считал белую фартовой. У одного из моих коллег был такой разговор с Палычем:

– Юрий Палыч, давайте в серой сыграем. День железнодорожника, все руководители будут, Олег Валентинович [Белозеров].

– Играем в белой. Форма фартовая, ребята в ней хотят!

– Ну ладно, один раз-то, игра проходная, они на последнем месте.

– Какааая проходнааая? От них ЦСКА еле отскочили, в белой играем!

Но был момент в 2018-м – в концовке сезона не получалось победить в белой. И на финальный чемпионский матч с «Зенитом» Палыч все-таки решил сыграть в серой, в которой провели очень мало матчей. «Локо» победил – 1:0. И стал чемпионом.

Бадаев уверен, что по мерчу «Динамо» входит в топ-3 в Европе. Вместе с «Миланом» и «ПСЖ»

– Как ты ушел из «Локомотива»? Ты точно был на той самой фотографии.

– Да, объективно это связанные вещи. Фотография вообще не относилась к тому, о чем все подумали. Это реально был внутренний мем, в который люди не хотели верить. Внутри каждой креативной команды есть очень пограничные шутки. Просто так вышло, что в тот раз она вышла в сеть. Увы, современный мир не прощает сливов.

На самом деле, когда после Василия Александровича [Кикнадзе] пришло новое руководство, я понял, что мне тут ловить нечего. Мне ставили такие задачи: «Давай придумаем дизайн антивандальных унитазов для туалетов болельщиков». Что нам оставалось? Мы реально придумывали. Даже 3D-модели создавали. Они сейчас на стадионе, как я понимаю.

Все, что создавалось внутри клуба, перестало работать. Весь креатив ушел в агентства, начали привлекать подрядчиков. И, как обычно бывает, некомпетентных. С футболом они до этого не работали.

Конечно, было обидно, но я уже вел переговоры с «Динамо», так что по мне увольнение сильно не ударило. Но кому-то далось очень тяжело. Некоторые люди работали в «Локомотиве» по 18 лет. Настоящая трагедия для человека, который всю жизнь посвятил клубу, а его уволили из-за фотографии, которую выложил один из дураков.

– То есть у «Динамо» из-за этой истории вопросов не было?

– Наверное, у службы безопасности были, но потом я выступил перед руководителями отдела, где должен был работать, и вопросы пропали. Первое время я поработал с «Динамо» на аутсорсе, а когда эта тема затихла, меня взяли в штат.

Кирилл Брейдо, Аня Галлай, Тимур Байрамов после той истории спокойно работают в ЦСКА. Так что если ты крутой специалист и талантливый человек, ничего тебя не остановит. Даже идиотская фотография.

– С какой целью ты шел в «Динамо»?

– В первую очередь за новым опытом. Во-вторых, «Динамо» планировали уходить от консервативных историй во что-то новое и модное. От такого сложно отказаться. Сейчас «Динамо» самая яркая команда Москвы в плане имиджевой подачи. Очень много крутых, красивых проектов онлайн и оффлайн. Осталось футбол подтянуть и будет супертоп.

В «Динамо» я нарисовал несколько интересных сезонных фирменных стилей, много мерча. И вишенкой на торте стал год 100-летия – там был очень красивый фирменный стиль. Мне кажется, один из лучших среди российских клубов на юбилейную дату. Но это была большая совместная работа с разными агентствами. Такое инхаус нереально осилить, очень объемно.

– Ты сказал, что «Динамо» уходило в молодежные истории. Руководство одобряло твои смелые идеи?

– Не всегда. Бывает, я слишком сумасшедшие вещи предлагаю.

Когда я пришел в «Динамо», там делали ставку на молодых. Только появились Захарян, Тюкавин. Из-за этого я хотел сделать фирменный стиль сезона на основе аниме. Типа «Капитана Цубаса». Я не фанат аниме, но знаю, что есть такой культовый персонаж. Я хотел подать всю команду через аниме. Если бы я сейчас эту историю предложил, она точно продалась бы, но увы. Сейчас еще и нейросети появились, так что реализовать идею было бы проще. А тогда мы планировали искать иллюстраторов и рисовать все с нуля.

– Каким должен быть мерч футбольного клуба? Встречаются очень разные истории: кто делает спортивный, другие лайфстайл, третьи – коллаборации.

– Мне кажется, что нужно все направления использовать. И показательно, что лучшие по мерчу в России – «Динамо». Клуб бьет по всем аудиториям: делают и супермодные вещи, и классику. И даже внутри модных есть несколько подходов под разную аудиторию. Просто вау.

В октябре «Зенит» выкатил коллекцию с Players – брендом рэпера Obladaet. Если честно, я ждал большего. Не впечатлило.

Даже не знаю, работает ли кто-то в Европе с мерчом на уровне «Динамо». Может быть, «Милан» – были коллаборации с Off-White, Hugo Boss.

– А «ПСЖ»?

– Конечно, забыл про них. «ПСЖ» заколлабились с брендом Air Jordan, а это уникальная история. Насколько я помню, из клубов только «ПСЖ» работали с Air Jordan. Это особенный заход на территорию лайфстайла.

– Получается, «ПСЖ», «Милан» и «Динамо» – тройка лучших по мерчу в Европе?

– Они первыми приходят в голову, да.

– Почему в последнее время так много коллабораций фэшн-брендов и футбольных клубов?

– Мне кажется, давно пора. «Реал» должен играть не в «адике», а в суперэлитном бренде. Dior подойдет идеально. Или Louis Vuitton, Prada.

Я мечтаю о коллаборации «Локомотива» и Gucci. Идеальный симбиоз: у обоих брендов красно-зеленые цвета. Но это уже вряд ли случится.

Бадаев считает, что «Спартак» похож на «Лейкерс», а «Зенит» – на «Ман Сити». И объясняет, что наш дизайн движется в «русскость»

– Чем спортивный дизайн 2000-го отличается от актуального?

– Сейчас в футбольных клубах начали понимать, что работа с подачей, графикой, шрифтами – это очень важно. Правильная верстка на афишах – лучший способ быстро донести информацию до болельщиков.

Наконец-то начали профессионально снимать футболистов. Каждый новый сезон – это новое визуальное настроение, новая идентификация. Все серьезно – не кустарно, как в нулевые.

– Кто из российских клубов удивил тебя в этом сезоне?

– «Спартак». Я думал, они вообще не выйдут из ямы провальных дизайнерских историй.

– Расскажи о дизайнерских провалах «Спартака».

– Например, некоторые стилевые решения жестко не сочетались. Допустим, ребрендинг для столетия клуба делал один дизайнер, а макеты для соцсетей – другой. И они не мэтчились.

– Окей, а что сейчас нравится?

– Сейчас «Спартак» делает плакатный стиль. Даже не плакатный, а постерный. Графика лаконичная, а работа с текстом – классная.

Мне нравится, что «Спартак» подобрал необычный шрифт, который прямо передает спартаковский дух. Интересный шрифт, выглядит прямо клево.

Шрифт с засечками – это новый тренд в спортивном дизайне. Раньше спорт ассоциировался с широкими шрифтами, все растягивалось по горизонтали. Сейчас наоборот, все вертикально. И популярными стали шрифт антиква и с засечками. Например, его использует Nike. И «Спартак попал в этот тренд.

При этом «Спартаку» вообще необязательно стараться, потому что за ними в любом случае будут смотреть. Если честно, в последние годы они и не старались. В этом плане они похожи на «Лос-Анджелес Лейкерс».

– Что-что?

– Да! Сейчас объясню.

Я большой поклонник «Миннесоты Тимбервулвз» из НБА. За них болеют полторы калеки, но Миннесота очень близка по духу и погоде к нашей стране. Миннесота – один из самых прогрессивных городов Америки: там нереально крутые имиджевые истории – начиная от видео и заканчивая графикой. Стилевая команда в плане дизайна – просто ####### [зашибись]. Взять «Лос-Анджелес» – они будто на несколько лет отстают в этом плане. При этом в «Лейкерс» всегда едут топовые свободные агенты, к ним приковано максимальное внимание – потому что климат, история, величие и все такое.

Наш «Спартак» тоже живет наследием, популярностью бренда. В последний год «Спартак», безусловно, работает: и бомберы крутые, и по графике интересные решения. Но последние шесть лет их вообще не было. А когда они стали чемпионами, там даже не пахло дизайном. Они столько бабок могли бы заработать, если бы у них был крутой дизайнерский актив.

– Ты говоришь, что мерч «Динамо» в топ-3 в Европе, «Спартак» попал в тренд со шрифтом. Получается, наш спортивный дизайн не отстает от европейского?

– Между ними есть большая разница.

В России мало известных футболистов. Поэтому клубы пытаются привлечь внимание экспериментами с графической составляющей. В Испании и Англии дизайну уделяют не так много внимания, потому что большое внимание привлекают сами игроки. Они и формируют бренд клуба.

Но есть и региональные особенности внутри Европы. Соцсети всех испанских клубов – это... Как испанцы живут, так и относятся к дизайну. Но выделю «Бетис». Их объявили банкротами, пришла управляющая компания и подход к дизайну изменился. Они пытаются что-то монолитно-стильное строить.

Еще «Атлетико» запаривается по фирменному стилю.

Заметил, что в Англии в последнее время используют подачу как в МЛС. Очень много блоков, фотографий. Вот пример того, что делают в «Манчестер Сити».

Графики как таковой у «Сити» нет. Есть фирменные цвета, блоки, шрифты – вокруг них строятся макеты. Чистая МЛС. Вот еще примеры.

– Если бы ты работал в «Сити», ты добавил бы графику?

– Скорее да. Я попытался бы придумать графику, которая передаст настроение «Сити». Когда у тебя все через футбол, получается сухо. Нет души.

Я убежден, что нужно строить дизайн не на звездах или чистом футболе, а передавать душу клуба.

Кстати, продолжая сравнения. В этом сезоне «Зенит» похож на «Манчестер Сити». Мало графики, акцент на звездах. При этом у них игроки не слишком известные. В общем, «Зенит» как-то разочаровал. Может, устали удивлять и выигрывать.

– Что бы еще ты изменил в визуальной коммуникации «Ман Сити»?

– Во-первых, что меня смущает во многих макетах. Не только «Манчестер Сити», а вообще многих топ-клубов – очень плохая работа с цветокоррекцией и с обтравкой, например. Вроде бы банальная вещь, да? Баги на складке, баги на футболке, баги при обтравке волос. Такое бывает.

Да, болельщики редко замечают такие детали. Но мне было бы не по себе выпускать такое.

– Окей, тебе нравятся «Спартак» и «Динамо». Какие еще российские клубы похвалишь с точки зрения дизайна?

– Ни у одного российского клуба нет такого визуального вайба, как у «Торпедо». В этом плане они топ. Там сильная база иллюстраторов. Если бы «Торпедо» не играло как говно, вся страна оценила бы их соцсети и дизайн

Только у «Торпедо» проблема с буквой Т. Сейчас выглядит плохо, как будто ее размазали. Понятно, что это ретро, но все равно очень специфично выглядит. И у медиафутбольного «Титана», кстати, тоже. У вас в логотипе – офигенная буква Т. Гениальная простейшая форма. Сделайте просто ровную деталь, например, как у TNT Sport. Просто знак, который будет всем понятен. Не нужно лишний раз усложнять.

– Ты сказал, что в Европе становится популярной блочная верстка, как в Северной Америке. Через пару лет она придет к нам?

– Мне кажется, наш дизайн будет развиваться в стиле «дорого-богато». А-ля стиль дорогих отелей.

– Почему именно так?

– Потому что в России любят ########### [выпендриваться]. И сейчас это продолжится, только уже на своем рынке.

Еще, мне кажется, клубы меньше следят за Европой. Раньше мы хотели повторять за европейскими клубами, а сейчас стараемся русскость внедрить. Я не про триколор, а про вайб российского футбола.

Мне очень нравится Кубок России. Это самое интересный турнир, который есть в России. Намного интереснее чемпионата. И он затрагивает много регионов – от Дальнего Востока до Калининграда. Много матчей в глубинке. Это вайб олдскульного футбола, который многие в принципе потеряли. Глядя на это, я понимаю, что сейчас хорошая возможность для развития региональной айдентики – завязанной на истории городов и регионов.

– Что ты имеешь в виду?

– Вот, например, «Пари НН» продвигает вайб Нижнего: футболки с Горьким и со Стрелкой. «Калуга» делала форму с ученым Константином Циолковским. ФК «Витебск» придумал форму в стиле супрематизма с отсылками к художнику Элю Лисицкому.

В основе такой формы может быть сюжет, связанный с городом: архитектура, конкретная улица. Или связанный с личностью – известным человеком, жившим в городе. Ульяновск мог бы обыграть, что у них в городе изобретен «Уазик» и самолет «Руслан».

У многих клубов есть определенный вайб, связанный с их местом обитания. Просто не у всех есть спецы, которые могут его почувствовать и передать. И не у всех, конечно, есть бюджет – когда выживаешь, в первую очередь думаешь не о дизайне.

Бадаев в Медиалиге: работал в «Деньгах» бесплатно, пошел из-за эмоций, придумал форму от сглаза

– После «Динамо» ты оказался в медийном футболе – в ФК «Деньги». Почему там, а не в другом клубе РПЛ?

– Во-первых, в «Деньгах» я был почти с самого основания – с лета 2021 года. А во-вторых, это было больше хобби, чем работа. В большом футболе я уже повидал многое, а медиафутбол – явление.

Медилига только зарождалась и была абсолютно несравнима с реальным футболом. Все открыто. Эмоции, эмоции, эмоции. Все, как в первый раз.

И в «Деньгах» тогда собрался нереально крутой коллектив. МКС 2022-го я вообще не забуду никогда. И матчи плей-офф Медиалиги. Сказка, а ты ее герой.

– Это правда, что ты мог работать не только в «Деньгах», но и в Медиалиге?

– В январе 2023-го поступил запрос от [президента Медиалиги] Коли Осипова. Мы обсуждали полный ребрендинг Медиалиги. Я расписал план на несколько месяцев. Он крутой клиент, доверял мне во всем. Но, как понял, на это не заложили деньги. К тому же не оставалось времени на глобальные изменения, приближился новый сезон.

Тем не менее, я создал эмблему для всех активностей под брендом Медиалиги – сборной, ютуб-проектов – и начал разработку айдентики.

Сейчас я рисую кое-что интересное – связано с Медиалигой, но не с футболом. Надеюсь, в скором времени вы увидите.

– Как ты пришел в ФК «Деньги»?

– Как-то я разговаривал с Нечаем (Артемом Нечаевым, сооснователем ФК «Деньги» – Sports.ru) на эту тему, и он сказал: «Ты в «Деньги» пришел сам и из «Денег» ушел сам». Так по факту и получилось.

Я очень хорошо знал Райзена (бывшего президента ФК «Деньги» – Sports.ru), мы много общались до того, как он стал известным. Я говорил ему: «Артем, у тебя невероятный потенциал, ты должен быть стримером. Ты офигенно говоришь на камеру». Когда Райзен выстрелил как стример, всегда говорил: «Дэн, если бы не ты, я бы так и сидел и тупо играл бы в CS без стримов». А сейчас Артем у нас кто? (смеется)

Со Стасом [Малиевым, еще одним президентом «Денег»] я познакомился в директе и сказал: «Если вы команду делаете, то я мог бы помочь с визуальным имиджем». В итоге нарисовал эмблему. Мы презентовали ее в стиле Apple: я в черной водолазке, как Стив Джобс, рассказывал про концепцию. Только забыли на съемки круглые очки.

Эмблем у ФК «Деньги» было очень много – по-моему, я штук десять нарисовал. Та, которая сейчас, пережила очень многое и по-прежнему актуальна. Этой работой я по-настоящему горжусь.

На мой взгляд, для «Денег» я сделал самые крутые форму и экипировку. И много других крутых тем, которых ни у одного медиаклуба не появилось до сих пор: логотип, мерч, фирменный стиль, имиджевую фотосессию мы сделали первыми. Крутым роликом презентовали форму на третий сезон Медиалиги. Вопрос был только в популяризации и результатах команды.

Кстати, на днях дропнуться в продажу бомберы, которые мы совместно с Стасом [Малиевым] сделали. Я отвечал за дизайн, он за производство. Их можно купить, но коллекция лимитирована.

– Что еще ты делал для клубов Медиалиги?

– Для «БроукБойз» эмблему нарисовал, создал стайл-гайд и имперскую форму.

Идеи логотипа для «Броуков» тоже были прикольные. Хотелось взять Джибриля Сиссе – футболиста, который больше всех ломался, – и сделать эмблему в виде его портрета. BetBoom [генеральный партнер «Броуков»] не согласовали. Хотели более лаконичную айдентику.

– Зрители полюбили «Деньги» из-за реалити-cериала с идеями из «Сопрано». Расскажи, как его придумывали?

– Наш сериал был алогичным – вроде и ситком, но никакой логики. Сценария не было, ребята приезжали сниматься и не знали, что они будут исполнять. Приходилось выдумывать образ на ходу: ребята включали камеру и несли первое, что приходит в голову. Шутки рождаются на ровном месте. Из-за этой нелепости некоторые ролики и стали такими популярными. Наверное, меня это закалило и приучило отыгрывать на камеру несуразицу.

Изначально все было на блогерском вайбе. Команда из десяти калек. Я еле по полю ходил, но попадал в стартовый состав. Когда мы играли с «На Спорте», я дико подвернул голеностоп. Месяцев семь восстанавливался. Таких у нас было много на тот момент.

– Что было дальше?

– Потом вектор сменился на соревновательный футбол. И во втором сезоне Медиалиги, который проходил осенью 2022-го, «Деньги» вышли в полуфинал. На тот момент «Деньги» были одной из самых сильных команд медиафутбола. Мне кажется, что если бы мы начали тренироваться на месяц раньше, то взяли бы сезон. Но история пошла по-другому.

Дальше набор профиков усилился. И, конечно, вайб постепенно терялся. Практически все, кто был у истоков «Денег», отвалились. Мне кажется, Стасу абсолютно точно нужно новую концепцию придумывать, освежать подход.

Я не в команде (в июне 2023-го Бадаев покинул ФК «Деньги» – Sports.ru) – пошел немного другим путем. Нужно будет помочь – помогу, но уже точно не в той степени, как раньше.

– В четвертом сезоне Медиалиги «Деньги» сыграли один матч в форме «От сглаза, нечистой силы и негатива». Тоже твой проект?

– Один из последних с «Деньгами», да. Хотелось взять национальные обереги.

– Почему обереги? «Деньги» плохо играли?

– Ну да. На тот момент у «Денег» не получалось забить, и выход из группы был под большим вопросом. Захотелось сделать историю, которая помогла бы отвести внимание от команды.

Так и получилось! «Деньги» проиграли, но форму обсуждали больше, чем поражение. А если бы выиграли, это был бы суперудачный кейс. Можно было бы сразу запускать в продажу.

– Что думаешь о дизайне клубов Медиалиги?

– У многих медийных команд появилась нормальная айдентика ведения соцсетей. Хотя у некоторых по-прежнему полный пипец, рисуют фотошоперы-любители. Кринжатура конкретная.

– Кого отметишь?

– «Народная Команда» неплохо делает. Понятно, что в армии болельщиков «Спартака» найдется человек, умеющий компоновать шрифты и подбирать графику.

«Бей Беги» нравятся, все достаточно аккуратно. У «Десятки» интересная графика, уникальная, веселая.

Еще вспомнил! Мне кажется, что одни из лучших сейчас в Медиалиге по визуалу – «Чисто Питер». Офигенные соцсети: все в одном стиле и передает дух города. Как я понимаю, это рисует чувак, который до этого был дизайнером в «Зените». Его стиль – газетный паттерн.

В общем, тройка лучших – «Чисто Питер», ФК «10» и «Народная».

– А как тебе визуал «Амкала» и 2Drots?

– У обоих какая-то история, как правильно сказать, полулюбительская что-ли. «Амкал» и 2Drots до сих пор на серьезный уровень по дизайну не вышли. И это наверное надо подтягивать. Всё таки гранды – вас встречают по одежке, к вашим соцсетям большой интерес. Мерч у 2D не очень впечатляет из года в год, у «Амкала» его в принципе не видел. Коллабу бомберов только с одним их росбрендов и всё.

Мне кажется, что 2Drots вообще о дизайне не задумываются. Хотя пора бы. Они ведут себя, как «Реал». Тот, старенький, консервативный «Реал». У них есть возможности экспериментировать с формой, а они бегают в болванках от Nike. Пора бы уже что-то родить уникальное, как мне кажется.

2Drots все уважают и любят, но, ребята, камон, вы вообще не занимаетесь этими важными направлениями.

– Cо стороны медиафутбол кажется куда более безумным местом, чем профессиональный. Расскажи самую веселую историю с твоим участием.

– История не самая веселая, но запоминающаяся. Во втором сезоне Медиалиги «Деньги» играли с «Козлами».

Был очень холодный день, да еще и поздний вечерний матч. Я шизил на трибуне, заводил наших болельщиков кричалками. Мы прямо голоса срывали, очень сильно замерзли, отдавались по полной, а в итоге после первого тайма – 1:1.

Меня так это разозлило! Я очень сильно переживал внутри себя предыдущие поражения, копил злость и ману, чтоб ультануть. В перерыве я пошел в раздевалку и прямо дико сорвался на команду. Выдал очень эмоциональную речь, перебил тренера, президента, но никто не остановил меня. Все в моменте затихли. В ролик эта речь попала, но далеко не вся, так как цензурного было мало.

Помню, Дамир [Трегулов, форвард ФК «Деньги»] говорил, что я во время яростных криков забрызгал слюной всю команду. Но парни вышли на второй тайм и просто разнесли «Козлов» – 5:1.

– Сколько ты зарабатывал в «Деньгах»?

– В этой команде я был из-за коллектива, а не из-за денег.

– Почему ты ушел из «Денег»?

– Переизбыток эмоций и слишком сильно поменявшийся состав. Год в медиафутболе – это как четыре в РПЛ.

«Медиалига более искренняя, чем весь российский футбол»

– Сейчас связей с Медиалигой у тебя нет?

– Когда FC Bus зарождался, на меня вышли через знакомых. Хотели, чтобы я нарисовал им эмблему, но бесплатно. Я сказал: «Ну ребят, так это не работает». Мы не договорились. Хотя сейчас я смотрю на их проект и мне нравится, что они делают.

– В Медиалиге после РПЛ ощущал себя свободнее?

– Конечно. Я вообще не понимаю президентов клубов Медиалиги. У вас нереальный простор для творчества и экспериментов – и в дизайне, и в видосах. Вам даже материться практически разрешают в прямом эфире на «Матч ТВ».

Этот актив не используют на полную.

– В чем сила медиафутбола?

– Это площадка для творческих людей, которые любят футбол. Говорят, медиафутбол для тех, кто не реализовался в профессиональном футболе. Где-то так и есть. Но именно медиаличности создали это явление, а не футболисты.

Зрителям в первую очередь нужны искренность и ощущение, что их не обманывают. В любом официальном российском турнире чувствуется подоплека, а в медиафутболе этого нет. За это люди, наверное, ее и смотрят – там есть какая-то правда. Понятно, что не вся, но она есть.

– А нет ощущения, что в погоне за кликами и популярностью люди переигрывают?

– Конечно-конечно. Это превращается в театр. Иногда театр абсурда, но все же интересный.

– И как это вяжется с искренностью?

– Да, люди, которые уже давно на рынке, просто набирают лайки, в этом ты права. Изначально Медиалига создавалась для той истории, про которую я говорил выше. Сейчас есть те, кто все выкручивает так, чтобы поднять KPI.

Тем не менее Медиалига остается более искренней, чем весь российский футбол. Который пока что максимально закрыт и уныл. А Медиалига, я уверен, в 2024-м будет еще ярче.

***

А еще на Sports.ru открыты сразу три вакансии для дизайнеров!

Мы меняемся – обновляем сайт, проектируем новое приложение, модернизируем внутренние сервисы. Под эти задачи ищем UX/UI дизайнера уровня Middle.

Большая и важная история для Sports.ru – наши рекламные спецпроекты. Эти проекты создает креативная студия «Сирена», куда мы сейчас ищем увлеченного и неравнодушного к спорту digital-дизайнера.

Ну и наконец – у нас открыта вакансия арт-директора! Работа над брендом Sports.ru, дизайн маркетинговых коммуникаций, обновление больших продуктовых сервисов – именно такие вызовы ждут нашу дизайн-команду, которую возглавит арт-директор.

UX/UI дизайнера уровня Middle

Digital-дизайнер

Арт-директор

Фото: ФК «Деньги» // Winline Медиалига // телеграм-канал «Чисто Питер» // группа Вконтакте ФК «Спартак»